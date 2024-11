Demolito l’ex complesso industriale della Vetreria Bacci

Iniziata nella mattina di martedì 12 novembre la demolizione del vecchio complesso industriale compreso tra via Antonio Meucci e via dei prati dei Papa, in zona Marconi.

Gli edifici erano ormai vuoti da molti anni, ed erano in uno stato totale di degrado, assolutamente privi di infissi, in stato di incuria e totalmente invasi da piante rampicanti.

Presenti sull’area sia il Presidente dell’XI Municipio Gianluca Lanzi che l’Assessore capitolino all’urbanistica Maurizio Veloccia, che hanno supervisionato le operazioni e spiegato il progetto di riqualificazione urbana, per il quale la durata stimata dei lavori è di circa 24 mesi.

Per il Presidente dell’XI Municipio Lanzi “Nel cuore di Marconi si svilupperà un progetto urbanistico che prevede l’edificazione di 2 palazzi con destinazione residenziale. Negli edifici, al piano stradale verranno ricavati degli spazi commerciali e sarà inoltre realizzato un parcheggio” Chi potrà usufruire dei parcheggi? “Una parte saranno di pertinenza dei nuovi appartamenti, ma una quota viene lasciata anche ad uso pubblico, da regolare attraverso una sosta tariffata”.

Maurizio Veloccia ha aggiunto che: “Si tratta di uno dei tanti interventi di rigenerazione urbana che caratterizzano questa stagione di governo della città. Al posto di questi edifici arriveranno una nuova piazza pubblica, spazi a disposizione del Municipio e una riqualificazione complessiva di via Prati di Papa, oltre a circa 200 posti auto che a Marconi sono come l’ossigeno che spesso manca perché c’è un grande problema di parcheggi. Una riqualificazione che va nella direzione intrapresa da questa amministrazione in tante altre parti della città e che unisce alla parte privata nuove funzioni pubbliche a disposizione della comunità“

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙