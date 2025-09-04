Derby di Roma all’ora di pranzo: la stracittadina torna alle 12:30 dopo otto anni

Non sarà una domenica qualsiasi. Il 21 settembre la Capitale si fermerà per il derby Lazio–Roma, ma questa volta il fischio d’inizio risuonerà in un orario insolito: alle 12:30. Una scelta che rompe la consuetudine e riporta la stracittadina all’ora di pranzo, come non accadeva dal 2017.

Allora furono i giallorossi a giocare in casa, ma a festeggiare furono i biancocelesti, grazie alla doppietta di Keita Baldé e alla rete di Basta: un 3-1 che rimase impresso nella memoria dei tifosi.

Dietro a questa decisione non c’è il semplice calendario, ma la volontà di garantire maggiore sicurezza. Il derby di aprile, infatti, si era trasformato in una vera e propria guerriglia urbana: fumogeni, scontri, locali devastati tra piazza Mancini e Ponte Milvio.

Tredici agenti feriti, un residente colto da malore e tanti cittadini barricati in casa, mentre la zona intorno all’Olimpico diventava teatro di caos.

Anticipare la partita a mezzogiorno è quindi una mossa mirata: ridurre i rischi, evitare che la notte faccia da cornice agli scontri, rendere più gestibile il deflusso delle tifoserie.

Ma resta intatto il fascino di una sfida che, a prescindere dall’orario, accende la città come nessun’altra.

Il countdown è iniziato: Lazio e Roma si ritroveranno all’Olimpico, quando la Capitale, a tavola o sugli spalti, si fermerà per il match più sentito dell’anno.

