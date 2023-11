‘Digital Life Learning’ per migliorare le competenze digitali degli anziani

A gennaio 2023 il Centro Culturale Lepetit e l’Associazione L’INCONTRO hanno iniziato a collaborare con l’Università degli Studi di Tor Vergata per la realizzazione del progetto Erasmus+ ‘Digital Life Learning’. Le società europee e globali di oggi stanno attraversando cambiamenti fondamentali, come l’invecchiamento della popolazione e l’innovazione digitale, e l’innovazione digitale può essere un’opportunità per migliorare la qualità della vita delle nostre società che invecchiano e per passare a sistemi sanitari e di assistenza più sostenibili e inclusivi, creando crescita economica e posti di lavoro.

L’obiettivo del progetto Digital Life Learning Life è creare dei laboratori per cittadini anziani di 65-74 anni con l’obiettivo di migliorare le loro competenze digitali. Il progetto interessa quattro Paesi dell’UE dove gli insegnanti formeranno gli studenti universitari per trasmettere competenze digitali e applicheranno quanto imparato per formare gli over 65. Il percorso di formazione permetterà di ottenere delle micro-credenziali spendibili nel mercato del lavoro. La collaborazione è stata proposta da tre docenti dell’università che collaborano al progetto: Francesca Dragotto, Docente di Lettere, Alma Orazi, referente ufficio ricerca, e Gianluca Mattarocci, Docente di Economia Il 28 febbraio l’Università di Roma Tor Vergata ha organizzato l’evento di presentazione del Digital Life Learning Event presso la facoltà di Economia. Durante l’evento, i relatori provenienti dalle facoltà di Lettere, Economia e Ingegneria hanno proposto un questionario per determinare il livello di conoscenza informatica delle persone intervenute. Più di 70 persone hanno partecipato all’evento e di queste circa 30 persone erano iscritti al Centro Culturale LEPETIT.

A Dicembre conosceremo il calendario degli incontri che si terranno presso l’Università, che metterà a disposizione anche i Personal Computer. Il progetto è finanziato dall’agenzia Erasmus+ e verrà offerto in maniera gratuita ai partecipanti (studenti e over 65). Nel frattempo, sempre nell’ambito del progetto “Digital Life Learning”, sono stati organizzati due incontri all’interno del mese dell’Educazione Finanziaria. L’obiettivo dei due incontri proposti era trasmettere le informazioni di base necessarie per un utilizzo informato di strumenti di pagamento e conto corrente bancario. I partecipanti sono stati coinvolti in simulazioni di situazioni reali per valutare la loro capacità di utilizzare nel modo corretto i diversi strumenti disponibili ed evitare il rischio di frodi di natura finanziaria. Naturalmente la proposta è stata subito accettata e 26 persone hanno partecipato agli incontri che si sono svolti presso la Facoltà di Economia il 18 ed il 25 Ottobre 2023. Gli argomenti presentati sono stati: – Il conto online ed il rischio di frodi. – Le carte di pagamento e gli strumenti di pagamento online Entrambi gli incontri hanno più che soddisfatto le aspettative dei partecipanti ed al termine ringraziando gli organizzatori ed il relatore (Gianluca Mattarocci) abbiamo proposto altri incontri sui temi finanziari, per esempio sul tema investimenti, poiché troppo spesso non avendo conoscenza del mercato azionario si incappa in ‘squali’.

La proposta non è caduta nel nulla, anche perchè ci ha fatto enorme piacere apprendere che la missione dell’Università prevede, non solo la formazione degli studenti ma attenzione anche alle nuove generazioni e ‘ ai diversamente giovani’. Infine con una punta di orgoglio vorrei far notare che, grazie ai nostri interlocutori, siamo stati l’unico Centro Culturale ad aver aderito a questi eventi. Tutte le persone presenti hanno partecipato attivamente alle attività ed al termine hanno ringraziato i docenti e referenti dell’Università di Roma Tor Vergata, Francesca Dragotto, Alma Orazi e Gianluca Mattarocci, il Centro Culturale Lepetit e l’Associazione L’INCONTRO per l’opportunità loro fornita. Prossimo appuntamento con l’Università è previsto per Dicembre.