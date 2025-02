Disabilità. Segnalini-Caliste: con Asl Roma 2 per aiuto inquilino ERP

A seguito di una segnalazione, riguardante un ascensore guasto, effettuata da un inquilino delle case Erp nel Municipio V, Roma Capitale e Asl territoriale hanno trovato una soluzione in via straordinaria per consentire alla persona con disabilità di effettuare una visita sanitaria programmata. E quanto si legge in una nota congiunta dell`assessora capitolina ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, e del presidente del Municipio V, Mauro Caliste.

“La riparazione dell`ascensore è stata effettuata– commenta l`assessora Ornella Segnalini- Il guasto riguardava la scheda elettronica e abbiamo dovuto aspettare i tempi di consegna.Tuttavia, nell`attesa della riparazione, le più che comprensibili esigenze sanitarie dell`uomo ci hanno fatti attivare insieme al Municipio V per cercare una soluzione che consentisse all`uomo di potere andare in ospedale.

Ringrazio il direttore del distretto 5 della Asl Roma 2, Cristina Patrizi, per avere accolto il bisogno ed erogato a spese dell`azienda sanitaria locale il servizio di trasporto in ambulanza in via eccezionale, con tempestività. Un ulteriore segnale dell`ottima collaborazione interistituzionale.Questa tipologia di assistenza è prevista dal Ssn per le persone aventi diritto che fanno domanda.

È molto importante che tutti facciano richiesta, per potere usufruire delle prestazioni”. Per il presidente del Municipio V, Mauro Caliste: “Ringraziamo la Asl Roma 2, in particolare il distretto 5, per avere accolto l`esigenza avanzata dal residente delle case Erp. L`assessore alle politiche sociali del Municipio V, Antonino Di Cinti, è stato parte attiva di questo percorso efficace e tempestivo che ha dato ottimi risultati“.

