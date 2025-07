Discarica dell’Inviolata a Guidonia, approvata la copertura definitiva dell’area

Siamo arrivati ad un probabile capitolo finale nell’interminabile storia dell’impianto di stoccaggio della zona di via dell’Inviolata, adiacente a via di Casal Bianco, nel comune di Guidonia Montecelio.

“Si è conclusa dopo più di dieci anni, con esito positivo e giuste prescrizioni” si legge infatti in un comunicato del Comune di Guidonia “la Conferenza di servizi per autorizzare la società che ha gestito l’ex discarica, chiusa dal 2014, a iniziare, a proprie spese, il cosiddetto capping, cioè la copertura definitiva e impermeabile del sito interessato“.

Un po’ di storia

La storia della discarica nasce nel 1986 quando un privato cittadino, senza alcuna autorizzazione, iniziò ad utilizzare l’area di via dell’inviolata come deposito rifiuti, motivo per cui venne poco dopo sanzionato a livello amministrativo. A seguito di ciò, il Comune di Guidonia incaricò la società Ecologica s.r.l. di bonificare l’area, ricevendo contemporaneamente l’autorizzazione a gestire la zona per il deposito di rifiuti solidi urbani di pertinenza del comune (rifiuti non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e rifiuti assimilabili della stessa natura provenienti da industrie e artigianato).

In assenza di ubicazioni alternative ed in presenza di motivi legati all’urgenza dello smaltimento, le autorizzazioni furono quindi prorogate dalla Regione Lazio di 10 anni, mentre nel 1991 la gestione dell’area passò alla società EcoItalia87, soggetto che attualmente ancora gestisce la discarica.

Da che doveva essere chiusa, la zona si trovò quindi negli anni ad incamerare i rifiuti di un numero sempre maggiore di enti amministrativi, che nel 1995 raggiunse il numero di 150 comuni che conferivano costantemente rifiuti sull’area, con una situazione di elevato traffico di mezzi pesanti adibiti allo scarico, nonché un’espansione costante dei miasmi derivati dai rifiuti.

Situazione che è arrivata all’apice nel 2007, quando la capacità fisica di stoccaggio si è esaurita, dal momento che la presenza di 5,3 milioni di metri cubi di rifiuti aveva saturato l’area, originando oltretutto una collina artificiale che costituiva un grave pericolo sia per la salute dei cittadini che per l’ambiente circostante. Numeri che l’hanno portata ad essere la seconda discarica del Lazio, seconda solo a quella ben più nota in zona Malagrotta.

In venti anni le proteste di cittadini e comitati sono cresciute esponenzialmente, senza che però l’amministrazione intervenisse concretamente, fino a quando nel 2014 un’ordinanza del sindaco di allora, Eligio Rubeis, ed un sequestro dell’area da parte dei carabinieri forestali, a seguito dell’intervento della magistratura, portarono alla chiusura dell’impianto di stoccaggio.

La svolta odierna

Arriviamo quindi ad oggi. Il 21 luglio, come dicevamo, si è conclusa dopo ben 10 anni la conferenza dei servizi con cui si da sostanzialmente avvio ai lavori – a spese della società che ha gestito la discarica – per il capping dell’area, ossia la copertura definitiva e impermeabile del sito.

I lavori di copertura, che dovrebbero essere avviati entro i prossimi 6 mesi, avranno una durata di circa 2 anni e mezzo. L’autorizzazione ai lavori, nella sua formulazione, ha escluso definitivamente la possibilità di utilizzare la Fos (Frazione organica del secco) per il capping, possibilità che aveva chiesto la società interessata, che avrebbe in quel modo portato ulteriori rifiuti all’interno della discarica. Con la decisione presa, il capping quindi potrà essere realizzato solo con materiali altamente impermeabili non riconducibili al ciclo dei rifiuti.

Altro problema, che invece sembra tutt’altro che prossimo alla soluzione, è il destino dell’impianto TMB (Trattamento Meccanico Biologico) localizzato in un’area adiacente, e quindi inserito geograficamente nella Riserva dell’Inviolata. Con un verdetto di aprile 2025, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione di ottobre 2024 con cui si bocciava il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che era stato concesso dalla Regione Lazio. La sentenza aveva accolto un ricorso della società Ambiente Guidonia, e quindi il destino di questo impianto sembra ancora del tutto incerto.

Sul tema del definitivo avvio dei lavori di capping dell’area, il sindaco di Guidonia Mauro Lombardo ha dichiarato:

“Oggi registriamo una tappa fondamentale per la tutela del nostro territorio, raggiungendo un primo ma decisivo traguardo: l’avvio concreto di un percorso di riqualificazione ambientale. Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di bonifica integrale che prevede ulteriori azioni specifiche attualmente in fase di definizione tecnica e amministrativa. Il risultato odierno costituisce la dimostrazione che l’impegno costante e la determinazione istituzionale possono superare le situazioni più complesse.

Dopo anni di interlocuzioni che non avevano prodotto i risultati sperati, finalmente possiamo affermare con soddisfazione che si profila all’orizzonte una soluzione definitiva per questo importante dossier ambientale. La nostra Amministrazione continuerà a vigilare affinché ogni fase del processo di bonifica sia condotta nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e tutela ambientale“

