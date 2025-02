Disposta la chiusura delle banchine del Tevere nel tratto urbano

A causa del maltempo che sta interessando la nostra Regione, la Protezione civile di Roma Capitale dispone misure di sicurezza lungo il Tevere: predisposta la chiusura degli accessi alle banchine lungo il tratto urbano.

Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso un’informativa che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume, a seguito delle piogge che hanno interessato e che interesseranno i bacini e i suoi principali affluenti.

A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza.

Il provvedimento resterà in vigore fino a cessate esigenze.

