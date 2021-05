Diventiamo tutti cittadini digitali

Con l’isolamento, il lockdown e l’emergenza sanitaria ci siamo resi obbligatoriamente conto di quanto sia ormai indispensabile ogni giorno, la conoscenza degli strumenti digitali per riuscire a fare online quello che ci viene chiesto anche dalla pubblica amministrazione (pagare le bollette, prenotare una visita medica, pagare le tasse, ricevere contributi per il lavoro, …).

Allo stesso tempo si è rafforzata la necessità della nostra presenza online e l’urgenza di trovare nuovi modi per lavorare e collaborare a distanza in sicurezza.

In seguito alle numerose richieste pervenute da tanti cittadini, per un supporto concreto sulle nuove mutate esigenze nel digitale, all’Associazione culturale “ LA VIA DEL FARE” è sembrato urgente poter offrire la possibilità di una valida formazione online, che fosse gratuita per tutte le fasce d’età e di semplice accesso per tutti i coloro che hanno la necessità o la curiosità di approfondire l’uso degli strumenti digitali nella vita di tutti i giorni.

Allo stesso tempo per la stessa Associazione è sempre stato prioritario creare un “vero senso di comunità” e quindi cogliere prontamente le occasioni che man mano si presentano, per collaborare con altre organizzazioni ed associazioni (community holder) che lavorano per la stessa finalità sociale, perché sappiamo per esperienza che solo creando una rete attiva è possibile fare crescere per ognuno il proprio “capitale umano” e per tutti il “bene comune” di un territorio.

Con queste finalità ben chiare in mente, l’Ass.ne “LA VIA DEL FARE” ha scelto di aderire al progetto promosso da “TIM ITALIA”, in collaborazione con la “Fondazione Mondo Digitale”, nell’ambito del programma nazionale “Operazione Risorgimento Digitale”.

Nell’accogliere questa proposta è stato anche molto positivo ed incoraggiante ascoltare le testimonianze di altre Associazioni, come ad esempio “Addio Pizzo Travel”, che promuove il turismo etico per chi dice no alla mafia e che hanno raccontato:

“Abbiamo voluto cogliere questa opportunità che offrono Tim e gli amici di Fondazione Mondo Digitale, perché conoscere le potenzialità ma anche i rischi del web è fondamentale al giorno d’oggi. Abbiamo quindi messo queste lezioni gratuite a disposizione dei nostri associati, commercianti, imprenditori pizzo-free, ma anche consumatori e simpatizzanti, perché siamo convinti che possano essere molto utili”.

L’adesione al progetto nazionale si concretizza in una vera e propria proposta di “Scuola di Internet per tutti”, che è un ampio programma formativo dedicato a persone di ogni fascia d’età, che possono accedere a classi virtuali per accrescere le proprie competenze e confrontarsi con formatori e cittadini di tutta Italia.

Saranno disponibili nelle classi anche materiali di approfondimento, mini-game, video ed esercitazioni pratiche.

Non occorrono specifiche competenze di partenza per il primo corso proposto dal titolo, “Migliorare la vita con il digitale”, solo le competenze di base di navigazione in Internet, di gestione della mail e la sufficiente padronanza nell’uso autonomo dei principali device (smartphone, tablet, personal computer, etc..), oltre al desiderio di continuare ad imparare accompagnati dai formatori.

Adesso se sei vuoi essere dei nostri, COSA FARE?

Ricordando ancora una volta che i corsi sono ad accesso libero e gratuito, ma con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA per tutti i partecipanti, riepiloghiamo qui di seguito, schematicamente tutti i passaggi da seguire e le informazioni più utili.

COME PARTECIPARE:

Per iscriverti nella Classe riservata all’Associazione “LA VIA DEL FARE” ed accedere al Corso 1 “Migliorare la vita con il digitale”:

1)apri la pagina d’iscrizione cliccando sul link certificato e dedicato all’Associazione:

https://forms.gle/XFW8J8eDgWqUKibCA

2) compila il modulo con i tuoi dati anagrafici

3) seleziona la data disponibile nella tua Provincia (lunedì 17 maggio 2021)

4) finalizza l’iscrizione rispondendo al questionario generale d’ingresso

5) controlla la tua posta elettronica per la conferma della registrazione

QUANDO:

lunedì 17 maggio 2021 dalle ore 18 alle ore 19, inizierà la prima lezione della Classe virtuale riservata all’Associazione “LA VIA DEL FARE”.

I corsi sono pensati per una fruizione più adatta da personal computer ma si possono seguire anche su smartphone o tablet e prevedono brevi esercitazioni anche con materiale didattico gratuito.

DURATA:

la frequenza è di un’ora a settimana, per 4 settimane in totale. In pratica il corso si articola in 4 incontri (webinar) consecutivi, della durata di un’ora ciascuno, che si svolgeranno una volta a settimana, sempre nello stesso giorno (lunedì) e sempre alla stessa ora (18 – 19).

I partecipanti entrano a far parte di una comunità virtuale animata da insegnanti e tutor qualificati: oltre alle lezioni a distanza i cittadini hanno a disposizione contenuti di apprendimento online, fruibili in autonomia quando si preferisce per ripassare, materiali didattici scaricabili e link web per approfondire gli argomenti trattati in classe, esercitazioni pratiche, video e giochi con cui mettere alla prova le competenze acquisite.

CONTENUTI OFFERTA FORMATIVA:

nell’ambito del programma nazionale Operazione Risorgimento Digitale la Classe virtuale riservata a “LA VIA DEL FARE” prevede inizialmente il:

Corso 1 – Migliorare la vita con il digitale

(applicazioni e servizi utili ad ogni cittadino)

Digitale in tasca – configurare ed ottimizzare i moderni dispositivi (device) e scaricare le applicazioni (app) che semplificano la vita quotidiana;

– configurare ed ottimizzare i moderni dispositivi (device) e scaricare le applicazioni (app) che semplificano la vita quotidiana; Pagamenti digitali in sicurezza – imparare ad usare i sistemi di pagamento online come l’home banking, l’e-commerce e lo shopping online, in sicurezza;

imparare ad usare i sistemi di pagamento online come l’home banking, l’e-commerce e lo shopping online, in sicurezza; Io, Cittadino digitale: conosciamo gli strumenti e scopriamo i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e della Sanità per migliorare la nostra vita;

conosciamo gli strumenti e scopriamo i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e della Sanità per migliorare la nostra vita; Salute e benessere on line:introduciamo le applicazioni per la salute, il benessere ed il tempo libero.

Una volta terminato questo primo percorso, laddove i cittadini volessero proseguire, potrebbero partecipare al Corso 2 “Collaborare con il digitale”, che approfondisce le opportunità di comunicazione e condivisione in internet e sui social.

ATTESTATI:

Al termine del corso, tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno 3 su 4 lezioni potranno accedere ad un questionario finale per ottenere un attestato del percorso effettuato (Open Badge).

Al termine di ogni corso i partecipanti potranno prendere parte a un gioco nazionale per continuare a testare e allenare le competenze acquisite. I risultati finali decretano una classifica delle regioni più partecipative e digitali.

ASSISTENZA:

Prima dell’inizio del corso, per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento, i cittadini possono rivolgersi alla segreteria del progetto nazionale, scrivendo via mail all’indirizzo: info@operazionerisorgimentodigitale.it

Una volta iniziato il corso avranno invece tutto il supporto dei tutor docenti direttamente scrivendo nella chat (messaggeria dell’App Classroom) presente nella classe riservata all’Associazione.

Inseguito saranno disponibili dei video tutorial per semplificare anche l’accesso all’applicazione necessaria “Classroom”. Fino ad allora però i cittadini con minor confidenza col digitale avranno la possibilità di partecipare a delle “classi accoglienza” in cui i tutor li guidano all’accesso passo per passo. Per ulteriori informazioni sul programma: www.operazionerisorgimentodigitale.it

Puoi diventare anche tu un cittadino che vive la nuova società digitale da protagonista, la campanella sta per suonare !!!

Segui le istruzioni come descritto, clicca sul link dedicato e compilando il modulo online, entrerai gratuitamente nella classe virtuale de “LA VIA DEL FARE” !

Ti aspettiamo.