Docce fredde e rabbia a Bastogi: da oltre una settimana senz’acqua calda. “Ogni anno la stessa storia”

Il futuro di Bastogi dovrebbe parlare di riqualificazione e riscatto, ma il presente continua a raccontare disagi e abbandono.

Da più di una settimana, nelle palazzine A, C e G del complesso popolare di via Arnaldo Capena, via Antonio Lucci e via Giuseppe Piolti dei Bianchi, non arriva più acqua calda.

Le famiglie si arrangiano come possono: bollitori, pentole d’acqua, docce improvvisate. Ma la pazienza è finita. “È inaccettabile – raccontano alcuni residenti – dover vivere così ogni anno, come se fosse normale”.

Il disservizio è iniziato lunedì 27 ottobre e, a distanza di giorni, nessuno ha ancora fornito spiegazioni chiare.

Un rimpallo di versioni che ha gettato nel caos e nella frustrazione chi da giorni non può nemmeno fare una doccia calda.

A denunciare la situazione è anche la politica locale.

“Apprendere che anche quest’anno gli abitanti di Bastogi non potranno contare sull’acqua calda è deprimente – afferma Marco Giovagnorio, consigliere di Fratelli d’Italia del XIII Municipio –. Sono passati più di tre anni dall’approvazione della mozione 12/2022 con cui chiedevamo interventi concreti per migliorare la vita nel quartiere, ma nulla è cambiato. È inaccettabile che un problema così elementare resti irrisolto, nel silenzio delle istituzioni”.

A gennaio 2024 Bastogi aveva già vissuto giorni di emergenza per un guasto simile, che aveva lasciato decine di famiglie senz’acqua. E ora la storia si ripete, identica, un anno dopo.

Mentre in Campidoglio si parla di riqualificazione urbana e futuro sostenibile, i residenti si sentono sempre più soli, costretti a convivere con rubinetti freddi e promesse rimaste sulla carta. “Qui di futuro non c’è niente – sbotta una residente –. C’è solo freddo, disagio e tanta stanchezza”.

