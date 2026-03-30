Domenica 12 aprile torna Vivicittà in 40 città

La classicissima di primavera organizzata dall’Uisp sta per portare nelle strade e nelle piazze di 40 città italiane migliaia di runner di tutte le età, per la pace, l’ambiente, i diritti, l’Europa. Si partirà simultaneamente alle ore 9.30 di domenica 12 aprile, con il via dato in diretta dai microfoni di Radio 1 Rai.

Si correrà tutti contemporaneamente sul percorso di 10 chilometri che al termine della prova darà vita alla consueta classifica nazionale unica compensata, realizzata grazie ai vari profili altimetrici dei percorsi, elaborati dall’Istituto di Scienza dello Sport del Coni. È prevista una speciale classifica per i giornalisti che prenderanno parte alla manifestazione, che verrà realizzata in collaborazione con Ussi.

Il prossimo 10 aprile a Roma, con partenza alle ore 10.00, si terrà il prologo nazionale di Vivicittà, nella Casa Circondariale Rebibbia Femminile “Germana Stefanini”(via Bartolo Longo n.92), confermando la scelta di farne un evento simbolo di inclusione e partecipazione. Al termine della corsa e delle premiazioni, alle ore 12.30 si terrà la conferenza stampa nazionale nello spazio Open Bar (via Bartolo Longo n. 82), gestito dalla cooperativa composta da detenuti ed ex detenuti.

Dall’istituto penitenziario di Rebibbia femminile partirà un segnale concreto sul valore sociale dello sport, a 48 ore dal via ufficiale della manifestazione podistica.

Vivicittà è un’unica e lunghissima linea di partenza, tutti protagonisti, ognuno alla sua velocità. C’è il percorso competitivo di 10 km ma anche mille occasioni per passeggiate ludico motorie di 3/4 km, con famiglie e scolaresche che animeranno parchi e piazze. Correre Vivicittà significa scegliere l’ambiente: in tutte le città sono previste azioni di sensibilizzazione.

Vivicittà, manifestazione podistica a circuiti compensati con classifica unica nazionale è organizzata dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero degli Esteri (in attesa di conferma). Vivicittà gode della collaborazione della Fidal-Federazione Italiana di Atletica Leggera, dell’Ussi-Unione Stampa Sportiva Italiana e della Nazionale delle Giornaliste e Giornalisti asd. Partner della manifestazione è Marsh, broker assicurativo, e media partner sono Radio 1 Rai e Corriere dello Sport.

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