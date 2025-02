Domenico Liberatore e Teresa Stellato vincono la Half Marathon di Corri Fregene

La 10ª edizione della Half Marathon di Corri Fregene, nel massimo percorso della manifestazione sportiva di 30 km, è stata vinta da Domenico Liberatore e Teresa Stellato.

Il 9 febbraio 2025, l’abbondante acquazzone che si è abbattuto su Fregene prima, durante e dopo l’importante corsa dei 1.589 runners partecipanti nei tre percorsi ha registrato purtroppo qualche falla organizzativa in modo particolare per le difficoltà di parcheggio delle automobili.

La gara “Regionale” si è snodata su un percorso di 30 km omologato FIDAL, ideale per chi ha in programma di correre la prossima Roma-Ostia Half Marathon del 2 marzo e la Run Rome The Marathon del 16 marzo 2025. A questa si sono unite la classica mezza Maratona “Nazionale“ di km 21,097, e anche “Regionale” e la gara con un percorso di km 10,050 disponibile sia in modalità competitiva che non competitiva.

Organizzata dall’Associazione Isola Sacra la gara è diventata un appuntamento importante per gli appassiona della corsa, ottenendo l’adesione di centinaia di runners provenienti anche al di fuori della Regione Laziale.

Tutti i concorrenti della CorriFregene indifferentemente dalla distanza del percorso causa mal tempo non sono riusciti, causa pioggia, a godere le bellezze del posto: dalla visione del mare Tirreno, nel Lungomare di Levante alla magia della macchia mediterranea, la Pineta di Fregene, le ville storiche agli stabilimenti rinomati Singla, Onda e Anomala

Il segnale di partenza è stato effettuato dal Sindaco di Fregene alle 8:45 sul lungomare di Levante (punto di partenza ed arrivo) davanti all’Hotel Corallo. Soddisfazione per il numeroso pubblico nei pressi dell’arco d’arrivo, per il passaggio dei loro beniamini sia al 10 km che all’arrivo

Le premiazioni si sono svolte nel giardino dell’Hotel Corallo, alla presenza delle Autorità del Comune di Fregene sotto l’abile regia dello speaker Roberto De Benedittis, nonché Presidente dell?ACSI Italia Atletica

Uomini arrivi 30 km : Vince Domenico Liberatore POD. Gruppo Solidarietà con il tempo di 01:48: 55, seguito da Maria Leone Barbaro, SSD Piano ma va Piano 01:49:48, al terzo posto si è classificato Maurizio Vitolo, A.S.D. Just Run.

Donne arrivi 30 km: Teresa Stellato, Atletica Marcianese ASD, tempo 02: 05:10, al secondo posto si è classificata Martina Cipriani, A.S.D. LBM Sport Team, seguita da Beatrice Ondoli, G.S. Bancari Romani in 02:12:29.

Uomini arrivi 21 KM uomini: 1° Luca scaramucci 01:18:50, 2° Francesco Carriero in 01:18:19, 3° Cristian Concas in 01:19: 21.

Donne arrivi 21 km donne: Prima Chiara, Collatina, in 01:25:41, seconda Nataliya Tsyupka, in 01: 25:59, terza- Luminata Lungu 01: 35: 50.

Uomini arrivi 10 km uomini: 1° Giuseppe Gerratana in 00:31:50, 2° Simone Proietti in 00:33:52 , 3° Milano Carloni in 00:34:52.

Da evidenziare la gara di Fabrizio Zaino dell’Atletica Villa De Sanctis di Roma che, dopo un fermo di due anni a causa dei soliti problemi articolari degli atleti, ha ripreso alla grande. Dopo aver chiuso la 45a Edizione della Maratonina dei Tre Comuni di domenica 26 gennaio 2025 con un ottimo tempo, ha chiuso sotto una pioggia battente la Corri Fregene con 2:27:36 alla media di 4:54 al km, piazzandosi al 17° posto di categoria, al 147° posto fra gli oltre 600 concorrenti alla 30 km e al 132 nella categoria uomini.

