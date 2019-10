Don Chisciotte al Teatro dell’Opera di Roma

Balletto in tre atti dal romanzo di Miguel de Cervantes Don Chisciotte della Mancia

DIRETTORE David Garforth – Coreografia Laurent Hilaire – Musica Ludwig Minkus.

La partitura musicale di Ludwig Minkus è eseguita dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta dal Maestro David Garforth.

Orchestra e Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

La stagione di balletto 2018-19 si conclude con la ripresa del Don Chisciotte di Laurent Hilaire, ispirato alla versione originale per l’American Ballet Theatre di Mikhail Baryshnikov.

Ospiti d’eccezione Evgenia Obraztsova, principal dancer del Teatro Bol’šoj, e Davide Dato, principal dancer alla Wiener Staatsoper.

Torna sul palcoscenico del Teatro Costanzi da martedì 15 a domenica 20 ottobre Don Chisciotte di Ludwig Minkus con la coreografia di Laurent Hilaire – ispirata alla versione originale di Mikhail Baryshnikov per l’American Ballet Theatre, da Marius Petipa e Alexander Gorsky – nel colorato e divertente allestimento della Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma.Laurent Hilaire, fortemente voluto dallo stesso Baryshnikov per rimontare il suo Don Chisciotte, ha affrontato questo balletto classico narrativo con la consapevolezza di voler rendere accessibili i suoi codici: restando nella tradizione e nella storia, e allo stesso tempo, comprendendo la realtà del presente. Di Baryshnikov, insieme all’azione teatrale, ha mantenuto viva l’intera struttura alla quale ha aggiunto delle danze, tra cui il Fandango e la Danza delle Gitane. Ha lavorato liberamente ma con rispetto per mantenere in vita l’esprit di Baryshnikov, tanto nell’opera in generale, quanto in alcune variazioni, come quella famosissima che egli creò per se stesso.

Tutta la briosità, l’allegria e il romanticismo di questa versione sono affidati alla bravura e all’interpretazione di ospiti straordinari, quali Evgenia Obraztsova principal dancer del Teatro Bol’šoj di Mosca, Davide Dato principal dancer alla Wiener Staatsoper, François Alu premier danseur dell’Opéra di Parigi, e al talento dell’étoile Rebecca Bianchi, dei primi ballerini Susanna Salvi, Claudio Cocino e Alessio Rezza, e all’esuberanza del corpo di ballo.

Info Don Chisciotte

Promozione 20%

La Promozione è valida per i settori di PLATEA e PALCHI

Sono esclusi i settori della Galleria e Balconata

giovedì 17 ottobre ore 20:00, venerdì 18 ottobre ore 20:00

sabato 19 (doppio spettacolo) ore 15:00 e ore 20:00

domenica 20 ore 16:30

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino