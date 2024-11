Dopo 25 anni l’area del Pup e del mercato Insieme di Viale della Primavera sono di proprietà comunale

“Finalmente, dopo 25 anni, è diventata di proprietà comunale l’area su cui è stato edificato il Pup ed il mercato Insieme di Viale della Primavera” esordisce così nel suo comunicato l’assessore Sergio Scalia che nel municipio V ha le pesanti deleghe del Bilancio e del Patrimonio, ci siamo con gli atti di esproprio e l’assunzione del debito derivante nei confronti dei legittimi proprietari dei terreni le cui particelle catastali non erano nella disponibilità del Comune di Roma. Una delibera fortemente voluta dalla Giunta Gualtieri e votata dal Consiglio Comunale.

Purtroppo il progetto per la realizzazione del PUP di viale della Primavera affidato traverso una convenzione alla Soc. Edilpark consenti attraverso una compensazione la realizzazione dei Box, del Mercato Insieme e di numerose unità immobiliari, molte delle quali dovrebbero entrare al termine della convenzione della disponibilità del Patrimonio Comunale.

Purtroppo solo dopo l’attivazione del mercato e la vendita dei box vennero fuori i legittimi proprietari di parte dei terreni e da una sequela di atti giudiziari che vennero attivati nei confronti degli acquirenti arrivando anche ad ipotizzare il sequestro di quanto acquistato.

Ovviamente gli stessi impugnarono la richiesta che, è inutile dire, è costata non poco agli incolpevoli acquirenti.

Un grazie va dato all’infaticabile assessore Scalia per aver seguito nei dipartimenti competenti una vicenda a dir poco intricata e che oggi con soddisfazione di chi ci ha lavorato sopra, possiamo definire conclusa.

Tuttavia dobbiamo dire che da adesso si apre un altrettanto impegnativo periodo che vuole il V municipio in prima battuta e la Giunta del sindaco Gualtieri poi, determinati ad inserire in bilancio i fondi necessari alla manutenzione straordinaria del Mercato che fin dalla sua inaugurazione ha presentato un degrado inesorabile dovuto anche ad evidenti problemi costruttivi relazionati anche attraverso i verbali della presa in consegna.

Adesso non ci resta che sperare in una inversione di rotta in merito all’assegnazione dei fondi necessari al rilancio di tutti i mercati del nostro municipio nessuno escluso. Un municipio il V che da una visione dei bilanci e della destinazione di risorse risulta quasi inesistente.

La Storia in breve:

La struttura, situata al civico 11 di Viale della Primavera, ospita 140 box interrati e diverse attività commerciali, oltre al mercato rionale. Il progetto ha radici che risalgono al 1996, anno in cui fu approvata una variante al PRG e stipulata una convenzione urbanistica per l’edificazione dell’area.

L’anno successivo, il Comune di Roma consegnò il terreno alla società aggiudicataria, che completò i lavori e inaugurò il mercato “Insieme”.

Tuttavia, sorsero complicazioni legali con la società FIMMI s.r.l., la quale, a causa di procedure di esproprio incomplete, riuscì a ottenere piena titolarità su una porzione dell’area, pari a circa 14.000 mq.

Questa situazione ha comportato gravi conseguenze sia per il Comune, che non poteva intervenire per la manutenzione di una parte del mercato, sia per i proprietari dei box, costretti a pagare affitti aggiuntivi e a subire problemi legali.

La mancanza di chiarezza sulla proprietà, infatti, ha generato denunce e richieste economiche ai danni di chi aveva acquistato i box.

Negli ultimi anni, sotto la pressione di commercianti, legali e del Municipio stesso, si è finalmente arrivati a una soluzione. Nel 2020, il Dipartimento PAU-Ufficio Espropri aveva avviato la procedura di acquisizione sanante, ma l’iter fu bloccato per l’assenza di fondi.

La situazione si è sbloccata nel settembre 2022, quando il V Municipio ha riaperto il dialogo con l’Assessore all’Urbanistica e al Bilancio, individuando le risorse necessarie anche attraverso i fondi del commissario straordinario per i debiti pregressi al 2009.

Nel 2024, grazie agli sforzi congiunti del Municipio e dell’amministrazione capitolina, è stata finalmente presentata la Deliberazione per l’esproprio sanante di tutta l’area.

Il 29 ottobre 2024, l’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera, stanziando 612mila euro per completare l’acquisizione e compensare l’occupazione dell’area dal 1997 a oggi.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙