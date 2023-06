Dopo incendio di Colli Aniene, l’emergenza abitativa è il problema più complesso da affrontare

Dalle prime osservazioni su come è stato gestito il tragico incendio di Colli Aniene possiamo rilevare alcune cose positive: la macchina dei soccorsi ha funzionato al meglio, alcuni dei feriti portati in ospedale stanno migliorando e presto potrebbero essere dimessi, la solidarietà del quartiere non è mancata con alcune famiglie che si sono offerte di ospitare chi era rimasto senza alloggio, la tendopoli allestita è pressoché vuota.

Eppure, proprio l’emergenza abitativa è il problema più complesso da affrontare e risolvere. Sono tre le scale maggiormente impattate dal disastro e poste sotto sequestro per le indagini e per motivi di sicurezza. Il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti ha chiesto di accelerare al massimo le procedure di verifica per rendere agibile il civico 81 che permetterebbe a tutti i residenti di quella scala di rientrare nei loro alloggi. Da quanto ha comunicato la Polizia Locale alcuni nuclei sono andati a compilare i moduli per l’emergenza abitativa. Alcuni di quelli che hanno fatto richiesta hanno ricevuto proposte di alloggio nella parte opposta della città e non ci sembrano soluzioni idonee per chi lavora o ha un’attività commerciale in questo quartiere.

Possibile che non ci siano soluzioni nei pressi di Colli Aniene? Ricordiamo che difficilmente i residenti delle due scale sottoposte a sequestro riusciranno a rientrare nei loro alloggi in tempi brevi. Anche se il palazzo fosse assicurato non sarebbe una pratica semplice. La copertura fabbricato del condominio non scatta in automatico soprattutto se il danno derivasse da un’area privata. E comunque dopo i rimborsi occorrerà procedere a sistemare gli appartamenti per renderli abitativi. Quindi si presuppone che i tempi saranno lunghi. Una ragione di più per proporre a chi è in difficoltà un alloggio che sia situato almeno nel IV Municipio. Non crediamo di chiedere la luna!

Nel frattempo, ieri, il sindaco di Roma Gualtieri ha fatto un sopralluogo a Colli Aniene rilasciando la seguente dichiarazione: «Sopralluogo e riunione operativa dell’Unità di crisi, a seguito dell’incendio dello stabile in ristrutturazione a Colli Aniene. Nell’immediato ci faremo carico di trovare una sistemazione in albergo a tutte le persone che ne hanno necessità, e abbiamo iniziato a ragionare per trovare soluzioni anche a lungo termine. Continueremo inoltre a garantire la sorveglianza degli alloggi inagibili. La buona notizia è che gli appartamenti al civico 81, eccetto uno, sono tutti agibili. Questo ridurrà il numero delle persone da riproteggere. Purtroppo, restano inagibili e sequestrati gli altri due civici, per i quali sono in corso le indagini della magistratura. Mi fa piacere apprendere dall’ultimo bollettino medico che siano migliorate le condizioni di salute dei tre pazienti ricoverati al Sant’Eugenio. Grazie ancora a Massimiliano Umberti Presidente IV Municipio, ai Vigili del Fuoco, ai volontari della Protezione Civile, alla Croce Rossa italiana, alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato per la dedizione con cui si stanno prendendo cura di questi cittadini che si sono trovati improvvisamente senza casa. Non li lasceremo soli.»