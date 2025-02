“Dracula on the road” l’Accademia di Romania in Roma

Nuovo “Mercoledì letterario” presso l’Accademia di Romania in Roma, con una proposta editoriale particolarmente originale, che vede la partecipazione di un gruppo di giovani graphic designer dell’Istituto Europeo di Design.

Mercoledì, 19 febbraio, alle ore 18:00 appuntamento con “Dracula on the road. In viaggio con il romanzo di Bram Stoker”, una riduzione visual del celebre romanzo dello scrittore inglese, pubblicata da Chiaredizioni.

L’incontro sarà moderato da Gioacchino de Chirico, critico e esperto editoriale.

Intervengono: Antonio D’Alessandri – professore di Storia dell’Europa orientale all’Università degli Studi Roma Tre; Luigi Vernieri – Art Director e Coordinatore Graphic Design IED Roma; Mauro Ortolani – Art Director e Direttore Editoriale di Chiaredizioni e Daniela Ubaldi – Giornalista culturale, docente e curatore della tesi IED.

Presentano i contenuti visual del libro: Chiara Ignarra che illustrerà “I luoghi del viaggio letterario”, Arianna Galdi, che introdurrà “Il percorso nell’immaginario gotico”, Andrea Rossi che spiegherà il passaggio “Dal romanzo alla guida “on the road”.

Luogo: Accademia di Romania in Roma ‘ Sala di Conferenze: Piazza José de San Martin 1, Roma.

Il volume propone una versione mai vista del celeberrimo “Dracula” di Bram Stoker, con traduzione e riduzione ad hoc. Merito di uno spettacolare apparato visual fatto di virtuosismi grafici, mappe, artwork e documenti d’epoca immaginati ma del tutto veridici, firmato da 11 giovani talenti dello IED Roma, guidati dal prof. Luigi Vernieri.

Divisa in quattro parti, questa edizione vertiginosa del capolavoro horror costruisce una vera e propria guida che immerge il lettore nel mondo visionario del Vampiro per eccellenza ma al tempo stesso indica al lettore i luoghi reali dove è ambientata la storia pubblicata nel 1897.

Ispirata alla figura di Vlad III detto l’Impalatore (Vlad Țepeș), principe di Valacchia nel Quattrocento, e fondendo insieme varie leggende fantastiche centro-europee popolate di vampiri e non-morti, Bram Stoker ha creato forse la più celebre figura di vampiro, che ha conosciuto una lunghissima serie di riduzioni cinematografiche e grafiche. Eppure nessuna che assomigli a questo libro, frutto della creatività e delle ricerche e studi dei giovani graphic designer dello IED, con grande attenzione alle tendenze del pubblico giovane e alle tecniche attuali.

Venendo incontro al pubblico giovane, diciamo anche noi che “Dracula on the road” offre un viaggio nell’immaginario di genere, con una formula fortemente voluta da Chiaredizioni, per intercettare le ultime tendenze della visual culture per i lettori new adult appassionati di dark fantasy!

Il suo fascino alla luce della sensibilità degli 11 giovani graphic designer che lo hanno studiato, smontato e ricreato nella loro tesi allo IED di Roma, brilla in una edizione che porta il lettore alla scoperta di una Romania che diventa territorio straordinario di sogni, incubi e visioni dall’irresistibile attrattiva.

L’incontro dei giovani creativi (che stavano dando corpo all’immaginario di uno dei più potenti e multiformi protagonisti dell’immaginario collettivo: ”Dracula”), e la storia di Vlad Țepeș da una parte e la densità culturale e i paesaggi dei luoghi della Transilvania presenti nel testo, da un’altra parte, ha generato un corto circuito dal potente effetto. Grazie a questo, “Dracula on the road” ha ricostruito un palinsesto di itinerari possibili tra la storia e il mito che porta a scoprire e riscoprire la ricchissima offerta culturale e storica del territorio romeno.

Dal cosiddetto ”Castello di Dracula” a Bran in Romania – una trovata senza basi storiche, diventata nel tempo vera icona del turismo di massa – alla Londra dei bassifondi, fino alla stupenda “Via Transilvanica”, “Dracula on the road” immerge il lettore nel romanzo per offrire itinerari di viaggio con mappe che passano dall’immaginario letterario alle indicazioni attuali, in un’affascinante ibridazione tra topos letterario e topografia turistica.

Dove trovare le tracce dell’ispirazione di Bram Stoker e come ritrovare la verità storica nel mito è l’argomento di un appuntamento che segna anche una prima, felice, occasione di avvicinamento scientifico tra l’Accademia di Romania in Roma e l’Istituto Europeo di Design di Roma.

