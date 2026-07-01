Due concerti in Piazza San Lorenzo il 4 e il 18 luglio

Il CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica, in collaborazione con il Comune di Formello, presenta due concerti di assoluto prestigio nell’ambito del Formello Chigi Festival.

Protagonista sarà la storica orchestra da camera I Filarmonici di Roma, che sabato 4 luglio, alle ore 21, si esibirà in Piazza San Lorenzo con un raffinato programma dal titolo Melodia e Virtuosismo.

Il primo appuntamento è dedicato ai grandi capolavori del repertorio classico e barocco, con musiche di Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani e Franz Joseph Haydn.

Il secondo concerto, in programma sabato 18 luglio, sempre alle ore 21 e nella stessa location, vedrà invece i Filarmonici di Roma condividere il palcoscenico con il violinista e compositore Alessandro Quarta, accompagnato al pianoforte da Giuseppe Magagnino.

«Alla tradizione orchestrale dei Filarmonici di Roma abbiamo voluto congiungere l’energia travolgente del celebre violinista e compositore Alessandro Quarta, accompagnato al pianoforte da Giuseppe Magagnino. Quarta è un artista poliedrico che abbatte ogni barriera di genere, riuscendo a portare sul palco un’intensità espressiva capace di catturare, in ogni istante, l’attenzione del pubblico. La serata proporrà un viaggio musicale che attraversa, con intensità, più secoli di storia, comprendendo musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Tartini, Nino Rota e Astor Piazzolla», spiega il presidente del CIDIM e dell’AIAM – Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

«Voglio ringraziare il Comune di Formello per l’opportunità offerta alla nostra associazione di essere presente all’interno del ricco calendario di eventi del Formello Chigi Festival. Mi auguro che questa collaborazione possa proseguire anche nella stagione invernale», conclude Pollice.

I due eventi si inseriscono nel progetto Circolazione musicale in Italia, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo.

Maggiori informazioni sui concerti sono disponibili sul sito del CIDIM.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza