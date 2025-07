Due fatti positivi al Mercato Insieme

Il primo fatto riguarda il festeggiamento del 90° compleanno di uno storico commerciante, di quelli che fino a qualche anno fa, arrivando ogni mattina dalle campagne dell’interland romani, venivano chiamati “ i vignaroli “, si tratta dello storico sig. Fabrizio Pietro che ogni mattina, prima a via delle Giunchiglie e adesso a Primavera arriva dopo aver prodotto e caricato la sua produzione di ortaggi dagli orti Velletrani.

Il secondo riguarda invece la riparazione della copertura fatta volare via da un imprevista e improvvisa tromba d’aria che in meno di due minuti ha scoperchiato un paio di corsie facendo volare ad oltre 100 metri le lastr in policarbonato. Veloce va detto è stato il sopralluogo della Polizia Locale, dei Vigili del fuoco e dei tecnici della UOT municipale. Peccato però che la prima cosa che hanno detto è: qui deve intervenire il Dipartimento.

Il presidente della commissione commercio Pietrosanti insoddisfatto di questa affermazione si è immediatamente attivato con il Dipartimento che ha rimandato al mittente questa affermazione con; i mercati sono in carico al municipio e sono loro che debbono provvedere.

Ed ecco la seconda buona notizia, il mercato è coperto da assicurazione oltre che per danni a terzi (e lo sanno quanti hanno riportato danni fisici dovuti a cadute a causa della pavimentazione che non c’è) ed è quindi stato sufficiente al presidente dell’AGS Antonio Rosato detto Tonino contattare la compagnia di assicurazioni che provvederà al risarcimento per il ripristino della copertura pagando solo una franchigia del 10% sull’importo della fattura che pagherà l’AGS. Ovviamente vista l’efficienza del municipio per quanto concerne lavori e manutenzione nei mercati, ipotizzare che ci sarebbero voluti diversi trimestri, non è per niente una polemica illazione.

