Due Mostre-Mercato del Tiburtino, il 15 e 16 novembre

Ancora due “Mostre-Mercato” del Tiburtino, (Municipio IV).

Venerdì, 15 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in via Tiburtina, Roma (quartieri Pietralata/Portonaccio), sui marciapiedi dei civici dispari, dall’altezza via delle Cave di Pietralata fino a via R. Simoni.

Sabato 16 novembre 2024, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nella piazzetta di largo A. Beltramelli.

In ambedue i casi saranno in vendita prodotti di Artigianato, Commerciale, Prodotti tipici regionali, Abbigliamento, Vintage e molto altro.

Gli eventi sono organizzati, ormai da febbraio scorso, dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (Presidente Fabiana, con la collaborazione delle Socie Patrizia e Sonia).

E’ un modo per uscire, passare una giornata diversa, curiosare tra gli stand, le bancarelle ed acquistare i tanti prodotti esposti, mangerecci e di altro variegato genere.

