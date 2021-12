Ecco a voi la “Compagnia della Farsa”

La “Compagnia della Farsa” nasce a Roma nel 2017 da un’idea del regista Luca Pennacchioni e dell’attrice Claudia Spedaliere, il loro repertorio teatrale è vario: alternano spettacoli classici a quelli moderni , girando così per i teatri romani e non solo.

Nel 2019, alla coppia artistica, si unisce l’autore Stefano Terrabuoni, il quale scrive alcuni testi della compagnia, come la “Valigia è quasi pronta” che ha avuto numerose repliche fra il 2019 e il 2021.

Il 23 ottobre 2021, l’Associazione Culturale -Compagnia della Farsa- inaugura un nuovo spazio artistico nel V municipio, fra il quartiere Alessandrino e Centocelle, precisamente in via del Campo 16/C.

Claudia e Luca, fanno sorgere in un locale completamente vuoto, un piccolo teatro di prova, con palcoscenico, fari, quinte e sipario.

Il fine è quello di promuovere l’arte nella zona di Roma est, svolgendo attività laboratoriali soprattutto per i residenti, i quali a loro volta, hanno accolto bene l’iniziativa culturale.

Ma nello spazio di via del Campo non vengono proposti soltanto laboratori teatrali per adulti e bambini, infatti, come è già successo per Halloween, anche durante le festività natalizie, ci sarà modo di poter assistere ad un intrattenimento teatrale a tema per i più piccini.

Le date dell’intrattenimento teatrale sono:

Sabato 18 dicembre ore 16

Giovedì 23 dicembre ore 16

Martedì 28 dicembre ore 16

Giovedì 30 dicembre ore 11.30

Lunedì 3 gennaio ore 15

Sabato 8 gennaio ore 15

Per info e prenotazioni: 3281278975 oppure all’ email: compagniadellafarsa@gmail.com – Via del Campo 16/c Roma, 00172