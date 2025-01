Eleonora Palermo, ICS Volley Santa Lucia: “Pronte per la prossima sfida”

Dopo la partita di sabato scorso, la ICS Volley Santa Lucia si prepara a tornare in campo con ancora più determinazione e voglia di dimostrare il proprio valore.

Eleonora Palermo, della ICS Volley, ha condiviso le sue riflessioni, sottolineando l’importanza di questa esperienza per la crescita della squadra.

“Anche se sabato non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco in modo costante, abbiamo dimostrato di poter competere ad alto livello”, ha affermato Palermo. “Le avversarie hanno alzato il ritmo dopo il primo set, ma abbiamo imparato molto da questa sfida.”

Eleonora guarda con ottimismo al prossimo incontro: “Questa sconfitta ci ha dato ulteriore motivazione. Sappiamo di poter mettere in difficoltà le nostre avversarie e siamo pronte a conquistare la prima vittoria dell’anno”.

Sabato 18 gennaio, la ICS Volley affronterà una nuova sfida nella partita fuori casa contro Castellana Grotte.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.