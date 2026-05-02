Eliminazione delle ceppaglie dai marciapiedi nel V municipio

In un paio di giorni sono state già eliminate le pericolose e antiestetiche ceppaglie, resti di alberi abbattuti perché malati e/o a rischio caduta, presenti su via dei Castani e via Tor de Schiavi.

Attraverso messaggi vocali con l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci abbiamo chiesto dei dati necessari anche a dare soddisfazione ai tanti cittadini curiosi e soddisfatti di questa operazione che ridarà ai marciapiedi del nostro municipio, sicurezza, bellezza e in prospettiva ombra e ossigeno.

I dati richiesti riguardano il fatto se l’intervento riguarderà tutte le ceppaglie presenti (nel nostro municipio si contano a centinaia), se i marciapiedi saranno risistemati (e questo visto anche la sapiente e professionale gestione della macchina levaceppi ha prodotto danni visibilmente lievi) e soprattutto se e quando ad ogni tazza finalmente libera saranno messi a dimora alberi finalmente idonei alle misure dei nostri marciapiedi, resistenti, belli e bisognosi di poca manutenzione… E questa è la nota dolente oggi a Roma sia per la cura del verde che di marciapiedi e strade.

Se e quando ci saranno fornite le informazioni richieste al nostro municipio, le comunicheremo ai nostri lettori.

Abbiamo anche chiesto (già anni fa fu trattata la questione) se finalmente è prevista la “liberazione” dei tigli di via dei Platani dalle gabbie di metallo che li stanno strangolando e dalle pesanti basi in ghisa posizionate durante la messa a dimora e che oggi alzate dalle radici sono diventate pericolose per i pedoni.

Restiamo in fiduciosa attesa.

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