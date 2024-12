Elogio della gentilezza

A Natale viene semplice essere buoni, gentili, autentici? Almeno per il periodo necessario a superare l’onda magica della festa. Ci si copre con una tavola che surfa su tutte le interazioni complicate. Ci si tappa il naso e viaaa, ci si tuffa nel pieno delle festività – un po’- si trattiene il fiato, a volte si nuota per tornare a galla il tempo necessario a superare lo stare nelle dinamiche inquinate che spesso ci circondano.

Cose non dette, cose non fatte. Non è difficile immaginare l’altro mentre parliamo, che si sforza di avere un sorriso compiaciuto ma avere al contempo la sensazione che – in realtà – sia una locomotiva piena di carbone scoppiettante! Questo è il periodo migliore delle idiosincrasie, dello sforzo sovrumano di provare ad esserci.

Alcuni guadano intere metropoli, viaggi intercontinentali, vedendo cose che gli umani spesso non hanno mai visto, pur di andare anche per un solo giorno a prendere fiato nel lago del magico Natale.

Passato il santo periodo, a partire dal sette gennaio, la bontà fintamente elevata e tutte le finzioni correlate scivola via come la velocità delle feste che divorano tutto ciò che incontrano sulla loro scia. Chi non si ritrova in questa descrizione?! Dai su, onesti, almeno una volta sarete inciampati nell’ipocrisia dilagante delle festività.

Il mio sembra un testo cinico e disfattista, lo so. Ma se non si parte da una briciola di autenticità interiore, come si fa a buttarsi nella spirale magica? Questa è una partenza con iniziazione alla magia. Non basta un po’ di zucchero per indorare la pillola, quello fa digerire le castagne e i rospi come meglio si può! Quando invece sono ferma a guardare una piccola foglia che si muove al vento, un raggio di sole che mi colpisce il volto per caso, vedo che non c’è sforzo, tutto avviene da solo senza neppure impegno.

Non è questo che insegna la natura? Questo viaggio che nessuno pilota, che nessuno ha sistematizzato. Va e parte, scivola via in modo naturale. Non dovrebbe essere questa la vita? Questo dono prepotente che ti porta fuori e non ti spiega cosa farci se non farti capire che devi fare tutto tu, da solo. Troverai la strada giusta per te?! Forse.

Ma riflettiamo: siamo arrivati in un’epoca nella quale sono nati corsi di crescita personale per imparare la gentilezza. Assurdo, no?! Abbiamo disimparato il concetto di detonare il cuore e proporre atti di gentilezza. Nella corsa frenetica del mondo post moderno non c’è tempo per tutto ciò che è naturale. Bisogna pianificare, programmare, correre, saltare, saltare. Mi scusi tizio, devo correre, il mio treno non aspetta, Caio si si, potrò ascoltarti prima o poi. Sempronio resta triste nella speranza che qualcuno prima o poi si fermi ad ascoltare cosa ha da dire.

Poi arriva la quarta via, quella che se ne frega delle leggi umane. Quella che c’è e forse non sa neppure da dove arriva e si piazza qual e là. In un mondo gigante, cominciano a insinuarsi piccoli atti gentili e spontanei che preesistono al di là di un corso! Come è possibile direte! Eppure è così. Pochi riescono a vederli e catturarli, tanto sono minuscoli e si perdono nella velocità.

Capita in un giorno che vai al rallentatore e proprio in quell’istante un piccolo atto gentile ti si piazza davanti. Cominci a guardarlo come un’opera d’arte del museo della vita e ti chiedi chi sia l’autore geniale che lo ha creato! Allora pensi che ti piace guardare gli atti gentili e che: Aspetta un attimo! Anche io ne compio diversi, ahhhh ma non me ne rendevo conto!

Ma cos’è questa quarta via che ha con sé un po’ di polverina magica e trasforma tutti nella fatina Trilli, da dove viene? Esiste, c’è ed è sempre stata lì. Appartiene all’uomo da sempre solo che lui non la sceglie mai perché è scomoda.

Non prende like, non ti rende pronto per una foto degna di essere pubblicata e sì, perché l’atto gentile non si può pianificare, è spontaneo e può accadere in ogni momento e ciò ti rende inadatto per il mondo del pubblico social. Gli atti gentili però puoi riconoscerli con discreto discernimento: basta farsi largo tra le parole e guardare un fatto. Un fatto, un atto, un’azione, un verbo, una manifestazione. Lì, lì proprio lì scorgi la gentilezza. Anche un sorriso sincero lo è. Anche nel periodo magico del Natale.

Sarà che ho imparato a trovare Babbo Natale, Gesù Bambino, le renne, le fatine nella spontaneità e nella sincerità. Perché non importa chi hai davanti ma importa che in quel momento non fingi. La finzione non si allaccerà mai alla gentilezza, stonano. Insieme sono un outfit che non quadra. La gentilezza è naturale come la foglia che si culla al vento o il raggio di sole che quando vuole ti colpisce il volto. Oppure a tua insaputa, perché la gentilezza è così naturale che scorre beata anche se tu non la vedi e quando ci inciampi contro, ti cambia eccome la vita! Comunque ti svolta in positivo la giornata!

Questo testo si ispira a un atto di gentilezza che compiono ogni anno due persone che abitano nel mio condominio: Umberto Turini e Aldo Maffei.

Ogni anno in modo gratuito e gentile costruiscono un meraviglioso presepe che rende caldo e accogliente il rientro a casa donando il loro talento a tutta la comunità. Grazie!

