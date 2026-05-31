Emozionante walkabout “Birra e salsicce”

Sabato 30 maggio 2026 con il walkabout “Birra e salsicce” per IPER – Festival delle periferie condotto da Carlo Infante, insieme a Daniela Brignone del Museo-Archivio Storico Birra Peroni e Vincenzo Luciani abbiamo attraversato Tor Sapienza, partendo dallo stabilimento della Birra Peroni in via Birolli 8 che vanta orgogliosamente i suoi 180 anni di vita industriale.

Attraversando la fabbrica e poi l’archivio, bevendo alla fine un bel Peroncino, abbiamo capito come il ghiaccio e la peronospora (la malattia che mise in ginocchio le vigne all’inizio del secolo) riuscirono a far bere birra a un popolo, quello italiano, innamorato del vino.

Nella via principale del quartiere, via di Tor Sapienza Francesco Genovesi del Centro Anziani “Michele Testa, ha ricordato il fondatore della borgata Michele Testa, capostazione socialista impegnato nella bonifica di questa zona dell’agro romano con una cooperativa che nel 1920 ne creò i presupposti per la nascita.