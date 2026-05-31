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Emozionante walkabout “Birra e salsicce”

Il 30 maggio dal Museo-Archivio Storico Birra Peroni al MAAM Museo dell'Altro e dell'Altrove, attraversando Tor Sapienza

Maria Giovanna Tarullo - 31 Maggio 2026

Sabato 30 maggio 2026 con il walkabout “Birra e salsicce” per IPER – Festival delle periferie condotto da Carlo Infante, insieme a Daniela Brignone del Museo-Archivio Storico Birra Peroni e Vincenzo Luciani abbiamo attraversato Tor Sapienza, partendo dallo stabilimento della Birra Peroni in via Birolli 8 che vanta orgogliosamente i suoi 180 anni di vita industriale.

Attraversando la fabbrica e poi l’archivio, bevendo alla fine un bel Peroncino, abbiamo capito come il ghiaccio e la peronospora (la malattia che mise in ginocchio le vigne all’inizio del secolo) riuscirono a far bere birra a un popolo, quello italiano, innamorato del vino.

Nella via principale del quartiere, via di Tor Sapienza Francesco Genovesi del Centro Anziani “Michele Testa, ha ricordato il fondatore della borgata Michele Testa, capostazione socialista impegnato nella bonifica di questa zona dell’agro romano con una cooperativa che nel 1920 ne creò i presupposti per la nascita.

Giunti al MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz_città meticcia (ex Fiorucci azienda produttrice di salumi) abbiamo ascoltato Tonino Orlandi che lavorò alla Fiorucci e autore di un romanzo Quegli anni dall’alto (Edizioni Cofine) in cui si rievocano lo sviluppo e le lotte in quella fabbrica.
Nel “museo abitato” del MAAM c’è stato l’incontro con Paola Romoli Venturi nella performance “Rovesciare” che reiventa la favola del Re Nudo attuale più che mai.
Infine, collegato al telefono, Carlo Mazzei direttore dei Grandi Progetti di Roma Capitale ha prospettato il piano per la costruzione di case popolari per i nuclei familiari che vi risiedono. Il MAAM rinascerà, dimostrando come una fabbrica di salumi abbandonata possa diventare, in quanto luogo con un’occupazione abitativa, un innovativo polo culturale che esprime al miglior grado la potenzialità della resilienza Urbana.

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