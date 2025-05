Empoli – Lazio 0 -1. Buoni solo i tre punti? Non proprio…

Partita confusionaria, che viene fortunatamente sbloccata subito grazie ad un cambio di gioco illuminante di Castellanos per Hysaj che crossa per Dia, che sfrutta l’errore di Viti e fa uno a zero dopo appena un minuto.

Da lì in poi solo confusione, l’assist dell’albanese non basta a fargli guadagnare la sufficienza, ma non è l’unico a meritare l’insufficienza.

A parte i falli anche non fischiati che subisce Zaccagni, la società dovrebbe farsi sentire nelle sedi opportune, perché ormai gli impediscono di giocare, massacrandolo di entrate dure addirittura cambiando sistematicamente marcatore appena ne viene ammonito uno.

Del rigore su Pedro non parlo, perché abbiamo capito che aria tira lassù, nei piani alti della FIGC.

Buoni solo i tre punti? Non proprio, si è evidenziato il cambiamento tattico di Mister Baroni, abbiamo iniziato la stagione giocando con 2 4 4 e la stiamo finendo con un 4 2 3 1 molto più difensivo, più per stanchezza che per strategia, o meglio Baroni certifica il mercato insufficiente, dovendo continuamente adattare giocatori in ruoli non loro, perché chi avrebbe dovuto far riprendere fiato ai titolari, le cosiddette riserve, non si è dimostrato all’altezza.

Un‘altra cosa da notare è che sempre ad inizio stagione non si capivano bene quali fossero gli uni e quali gli altri, era un continuo ruotare gli uomini, come il Mister ha trovato la quadra, la Lazio ha iniziato a zoppicare.

La terza annotazione è l’illusione collettiva biancoceleste che Rovella e Guendovunque siano i migliori centrocampisti del campionato, ma in realtà non segnano mai e non ti risolvono mai una partita, forse anche lì ci sarà qualcosa da migliorare.

Ultima riflessione di giornata è che rimaniamo agganciati al treno Champions, ma se la prossima domenica contro la Juventus, la Lazio non alzerà il livello, avremo soltanto prolungato l’agonia.

Empoli-Lazio 0-1: gol e highlights | Serie A

LA PAGELLE BIANCOCELESTI

Mandas 6,5

Pellegrini 6,5

Romagnoli 5,5

Gigot 6

Hysaj 5

Guendouzi 6

Rovella 5

Marusic 5,5

Dia 6,5

Zaccagni 6,5

Castellanos 7

Pedro 6,5

Gila 6

Provstgaard 6

Isaksen 6

Vecino 6

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.