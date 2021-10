Enrico Michetti e Roberto Gualtieri al ballottaggio nelle elezioni di Roma 2021

Si è conclusa la prima fase del voto amministrativo a Roma dove si è registrata un’affluenza pari al 48,83%, in forte calo rispetto alla precedente tornata elettorale e mai così bassa. In pratica un romano su due non ha espresso il suo voto. Un dato sul quale i partiti, nessuno escluso, dovrebbero meditare attentamente.

Il comune di Roma andrà al ballottaggio con Enrico Michetti e Roberto Gualtieri che si sfideranno per la carica di sindaco il 17 e 18 di ottobre.

I più votati a Roma sono stati nell’ordine: Enrico Michetti, centrodestra, il più votato (30,24%), Roberto Gualtieri, centrosinistra, secondo (27,01), Carlo Calenda terzo (19,62) e, a sorpresa, dietro di lui Virginia Raggi (19,21).

Ed ecco i voti e le percentuali di tutti i candidati a Sindaco

MICHETTI ENRICO 320.733 30,24

GUALTIERI ROBERTO 286.420 27,01

CALENDA CARLO 208.092 19,62

RAGGI VIRGINIA 203.741 19,21

TEODORI LUCA 6.791 0,64

CANITANO ELISABETTA DETTA LISA 6.339..0,6

BERDINI PAOLO 4.471 0,42

LOZZI MONICA 4.370 0,41

QUINTAVALLE MICAELA 3.591 0,34

CIRILLO CRISTINA 3.117 0,29

MARRAZZO FABRIZIO 2.622 0,25

CENCIOTTI FABIOLA 1.992 0,19

TROMBETTA GILBERTO 1.637 0,15

TREFILETTI ROSARIO 1.542 0,15

GISMONDI GIAN LUCA 1.520 0,14

BERNAUDO ANDREA 978 0,09

IACOMONI SERGIO DETTO NERONE 716 0,07

CORRADO MARGHERITA 579 0,05

GRISOLIA FRANCESCO 486 0,05

MAGLI PAOLO ORONZO 387 0,04

CIRILLO GIUSEPPE DETTO DR. SEDUCTION 314 0,03

PRIOLO CARLO 180 0,02

Nel voto ai partiti ottima performance della lista Calenda (18,87 ) che è risultata la prima a Roma, davanti al PD e Fratelli d’Italia. Il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto l’11,08 e avrà solo 3-4 consiglieri in Campidoglio invece dei 29 della scorsa tornata amministrativa . Il M5s perderà tutti i municipi, periferici inclusi, essendo fuori dai ballottaggi ad esclusione forse del VI municipio.