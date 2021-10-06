Politica  

Tutte le preferenze per la carica di consigliere comunale elezioni 2021 a Roma

Enzo Luciani - 6 Ottobre 2021

Di seguito riportiamo le preferenze ottenute dai candidati alla carica di consigliere comunale, dopo le votazioni del 3 e 4 ottobre, quando sono pervenute 2.525 su 2.600 sezioni (mancano ancora le preferenze raccolte in 75 sezioni).
Appena ci saranno aggiornamenti correggeremo questo elenco che quindi rimane per ora solo indicativo.

 

LISTA NR. 1

GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 ANDREA DE PRIAMO 5.962
2 FRANCESCO FIGLIOMENI 2.767
3 LAVINIA MENNUNI 5.432
4 RACHELE MUSSOLINI 8.263
5 DARIO ANTONIOZZI 2.804
6 NICOLA AZZARITO 607
7 FRANCESCA BARBATO 6.107
8 GESSICA BERTOLLINI 59
9 ROSARIO CALABRESE 110
10 MARINA CANNAVO’ 363
11 DARIA CASCARANO 159
12 GILBERTO CASCIANI 656
13 GIAMPAOLO CASTELLANI 202
14 LIDIA MARIA GRAZIA CATENA 217
15 DOMENICO CERAVOLO 380
16 ROBERTO CIPOLLETTI 1.857
17 MARIALISA COMES 711
18 ALESSANDRA CONSORTI 3.990
19 FRANCESCO CUOMO 1.407
20 GIULIO DALLE MOLLE 159
21 NAICHE DI SALVO 316
22 STEFANO ERBAGGI 4.517
23 MAURIZIO ESPOSITO 277
24 MARCO FANTAUZZI 324
25 FRANCO FORLENZA 67
26 DANIELE FUNICELLI 816
27 DANIELE GATTANELLA 640
28 FULVIO GIULIANO 2.642
29 VALERIO BENITO LIMIDO 699
30 UGO MAINOLFI 65
31 SIMONA MARCELLINI 215
32 MARIACRISTINA MASI 4.345
33 GLORIA MORSELLO 60
34 GIOVANNI OTTAVIANO 4.144
35 CINZIA PALLOTTA 88
36 JULI PISCEDDA 19
37 ERCOLE PUGLIESE 503
38 GIOVANNI QUARZO 6.504
39 FEDERICO ROCCA 4.948
40 RAFFAELLA ROSATI 373
41 MAURIZIO ROSSI 386
42 GIUSEPPE SCICCHITANO 2.394
43 FRANCESCO TAFURO 875
44 TETYANA TARASENKO 21
45 ETTORE THERMES 22
46 MASSIMO TOTA 59
47 MARCO VISCONTI 1.552
48 ROMINA VITALE 341

 

LISTA NR. 2

RINASCIMENTO SGARBI MICHETTI SINDACO CAMBIAMO ROMA

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 STEFANO ARDIZZONE 59
2 ROBERTO BALDASSARRE 75
3 ALESSANDRO BALLI 687
4 ALESSANDRA BALZANO 27
5 SILVIO BARONE 101
6 ZAIRA BARTUCCA 23
7 GIORGIO BELTRAME 10
8 FRANCESCA BOCCHI 7
9 LUCA BONANNI 77
10 FRANCESCO BONDOLI 23
11 BRIGITTE CARBONARI 14
12 GIOVANNI PIETRO CALELLA 6
13 VANESSA CHERUBINI 37
14 ADRIANO CIAMEI 117
15 BENITO CORRADINI 43
16 SIMONE CRISTINA DE PINHO TAVARES 6
17 ETTORE DE VITO 12
18 FRANCO DEIANA 175
19 DANIELE DRAGONE 35
20 ALESSIO DULIZIA 143
21 VITALIANA ESPOSITO 189
22 PASQUALE CARLO FAILLACI 21
23 MARIO ISIDORO FALCO 32
24 FABIO FIESOLE 534
25 LUIGI FRATINI 34
26 IVANO GRAZIOSI 26
27 DAVIDE LEONCAVALLO 150
28 ROBERTO LITTA 252
29 MAURIZIO LOMBARDI LEONARDI 40
30 LAURA MARCHESE 31
31 MARIA LUISA LO MONTE 1
32 FLOR EMPERATRIZ MENDOZA 10
33 ADRIANA PALLADINO 33
34 SIMONE PALOMBI 38
35 SERENA PETRELLA 37
36 ALESSANDRO PRUDENTE 40
37 NICOLETTA QUINZIATO 43
38 ALESSANDRO RUBINI 22
39 SILVIA SCOLARI 5
40 FRANCESCA SINATO 6
41 CLAUDIO TESTA 49
42 AGOSTINO TRIDICO 151
43 GERARDO VALENTINI 155
44 MAURO VENNARINI 38
45 GUIDO ZANOBINI 10
46 CINZIA MARTIN 4

 

LISTA NR. 3

LISTA CIVICA MICHETTI SINDACO

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 ARNALDO ACQUARELLI 93
2 FRANCESCA ARTEGIANI 46
3 FRANCESCA BENEVENTO 54
4 ALESSANDRO BRACCIONI 163
5 MARIO BROZZI 540
6 PAOLA BRUNI 83
7 COSIMA CARBUTTI 32
8 SILVIA CERVI 272
9 ANTONIO CIRIANI 70
10 MARIO D’AMBROSIO 154
11 SABRINA DAMILANO 14
12 FEDERICO DE BENEDICTIS GENNARI 24
13 ANTONIO DE NAPOLI 775
14 ANTONIO FORTUNATO DEL GRECO 238
15 ANTONIO DI CARLO 113
16 DANIELA DI CORATO 76
17 LUCA EUSEPI 59
18 ALESSIO FIORILLO 72
19 EDOARDO MARIA FRANZA 43
20 MANUELA MARIA GAROFALO PICA 66
21 SILVIO GHERARDI 218
22 ANGELO ADAMO GREGUCCI 163
23 GIANLUCA GRIMALDI 122
24 FRANCESCO INNOCENTI 351
25 BENEDETTO MANCINI 78
26 MANFREDI MARIA GRANESE 105
27 LUIGI MARCELLI 79
28 MICHELE MARINO 25
29 MARIO MATTIOLI 124
30 ELEONORA NICLA MOIRAGHI 190
31 PATRIZIA MOSCATELLI 182
32 ILARIA NICOLOSI 62
33 ORLANDO MICHELE ENRICO PANICCIA 30
34 FRANCO PIPPO 81
35 VALERIA PISTILLI 157
36 DANIELA PUCELLO 80
37 CINZIA ROCCO 113
38 DOMENICO ROSSI 412
39 ANNAMARIA SCARINCI 25
40 RODICA STREJA 14
41 ALFREDO TOMA 190
42 CATIA TOSTI 130
43 RACHELE TROIANI 34
44 MARIA GRAZIA VENEZIANI 48
45 GIOVANNI VILLAROSA 38
46 GIUSEPPINA VOLUCELLO 36

 

LISTA NR. 4

LEGA SALVINI PREMIER

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 SIMONETTA MATONE 4.818
2 DAVIDE BORDONI 3.406
3 MAURIZIO POLITI 3.034
4 SIMONA RENATA BALDASSARRE 2.150
5 SARA DE ANGELIS 2.101
6 BARBARA SALTAMARTINI 2.389
7 FABRIZIO SANTORI 3.432
8 DARIO ROSSIN 671
9 FLAVIA ANELLI 13
10 MARIA BEATRICE BALDINI 252
11 ELEONORA BATTESTINI 151
12 VALENTINA BERTOCCI 73
13 FLAVIA CERQUONI 2.741
14 CONCETTA CINQUE 133
15 DARIO COCCO 185
16 RICCARDO CORSETTO 322
17 RAFFAELE CRESTA 68
18 IRENE DENIPOTI 83
19 ANGELA DE ROCCIS 44
20 ENRICO FABBRO 343
21 MARCO FEDELE 45
22 MANLIO FELICI 29
23 MAURO FERRI 1.433
24 STEFANO FORTUNATO 515
25 DANIELA GASPERINI 85
26 EDOARDO GRANAI 29
27 GIOVANNA GRECO 121
28 EMANUELE LATAGLIATA 28
29 ANTONIETTA LAZZARUOLO 22
30 ANGELA LEONARDI 195
31 CARMEN LORUSSO 2
32 CATIA MAIETTA 5
33 MAURO MAINARDI 21
34 MAURIZIO MANCINI 28
35 GIUSEPPA MANGIO’ 146
36 MICHEL EMI MARITATO 217
37 FEDERICA MATTEI 1.035
38 MASSIMO MATTIA 108
39 BARBARA NOBILI 248
40 ELISA PADOVANI 72
41 FERNANDO POTASSO 375
42 MAURIZIO RAPONI 20
43 SANDRO SASSOLI 101
44 ALBERTA SESTITO 20
45 MARTIN STEIN 24
46 TERESA TORRE 49
47 EFREM ANGELO VALERIANI 2.713
48 LUIGI ZACCARIA 571

 

LISTA NR. 5

FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER MICHETTI – LIBERTAS – UNIONE DI CENTRO

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 MARIA SPENA 711
2 CRISTINA ANTAL 42
3 ANDREEA ARNAUTU 55
4 MAURIZIO BARCA 219
5 ROCCO BELFRONTE 1.490
6 SILVIO BELLANO 222
7 MARCO BORRANI 12
8 STEFANIA CACCIANI 72
9 MARIA CAPOZZA 279
10 LUCIANA CARDI 47
11 VINCENZO CASTELLANO 36
12 MATILDE CINTI 86
13 LAURA CLAUDICANTE 203
14 FABIO CUOMO 72
15 MARIA TERESA DE FAZIO 50
16 MARCELLO DE VITO 479
17 MARIA DIMASI 183
18 MARCO DI STEFANO 2.591
19 RICCARDO EVANGELISTA 222
20 FEDERICA FALCHETTI 95
21 SIMONE FOGLIO 1.836
22 LAURA FROIO 120
23 ANTONIO FUGAZZOTTO 225
24 ROMEO IANSI 21
25 DEBORAH IMPIERI 88
26 GIUSEPPE LA FORTUNA 892
27 SIMONE LEONI GHERGO 394
28 LEONARDO LIO 345
29 ALDO MARTINA 15
30 CARLO MARTINO 37
31 GABRIELE MAZZI 17
32 MAURO MAZZONI 693
33 SERENA MORONITI 335
34 GIANNA MURATORI 347
35 LUCIANO PANDOLFINI 30
36 GIANLUCA PERLA 837
37 ROSA MARIA PERRI 34
38 ROBERTO RICCARDI 302
39 ANGELA RICCI 69
40 MARIANGELA RINALDI 181
41 FEDERICA RIZZO 171
42 STEFANO RONCACCIA 76
43 PASQUALINA RUSSO 58
44 FLAVIA SAGNELLI 136
45 GIULIANA SALCE 69
46 MARIO SANCHINI 55
47 CINZIA SCANU 46
48 GIORGIA VOLTERRA 165

LISTA NR. 6

PARTITO LIBERALE EUROPEO ROMA CON MICHETTI

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 CLAUDIO CECCHETTI 36
2 GIOVANNI ANTONIO COCCO 28
3 ALESSANDRO DI CASTRO 30
4 LETIZIA SORTINO 14
5 ANDREA SANTEVECCHI 66
6 ROBERTO BALDI 9
7 ARIANNA SANTEVECCHI 71
8 GIOVANNI CROSTELLI 5
9 DOMENICO PIGNATA 29
10 EDGARDO CRESCENZI 18
11 ANNA PENSIERO 11
12 FABRIZIO CENCI 6
13 SAVERIO STOPPONI 17
14 SERGIO FAGIOLI 1
15 MAURIZIO IACOVELLI 11
16 PAOLA BONINFANTE 20
17 SABRINA ANTICI 13
18 BARBARA SANNINO 4
19 GIANLUCA NICCHI 23
20 ANDREA PIZZOLI 4
21 MARCO LUIGI MARINO BONEA 0
22 SILVIA ANTONINI 9
23 FILIPPO CECCHETTI 0
24 ANDREA CIULLA 6
25 ELEONORA CIGNITTI 6
26 GABRIELE VESTRI 0
27 ALESSANDRA CECCHETTI 4
28 VANDA D’INNOCENTI 5
29 STEFANO ANDREUCCIOLI 10
30 MORENA RUSSO 2
31 ANTONELLA GILARDI 2
32 ROBERTO SCATIZZI 0
33 MARCO TOMASSINI 0
34 DAVIDE CARDINALI 16
35 PAOLA DE ANGELIS 12
36 FEDERICA BIGOLIN 0
37 ANTONELLA CASTIELLO 0
38 FRANCESCO BERNARDIS 2
39 GIANNI CAMPAGNA 0

 

LISTA NR. 7

ITALIA DEI VALORI

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 PAOLA ACQUAVIVA 3
2 LUCIA AGRESTA 8
3 MASSIMILIANO BOSSA 1
4 NIKOLA CECCHINI 0
5 DANIELA CIAFARDINI 0
6 RAFFAELLA CIANFROCCA 5
7 CLAUDIA CIORCIOLINI 3
8 ANTONIO CITRO 2
9 NICOLA CODIPIETRO 5
10 MAURIZIO CONVERSANO 0
11 CLAUDIO CUTOLO 9
12 MARCELLO DE LUCA 23
13 REMIGIO DEL GROSSO 9
14 COSTANTINO DI PIETRANTONIO 2
15 ROMINA DI VITO 3
16 GIULIO FRANCISCI 0
17 ENNIO GATTONE 0
18 RAFFAELE GENTILE 12
19 VALENTINA LAPALORCIA 0
20 ALESSANDRA LUZZA 1
21 SIMONE LUZZA 3
22 ALESSANDRA MARSILI 0
23 MASSIMO MAZZARINI 3
24 MIRELLA MENICANTI 11
25 GIUSEPPINA MONTANO 0
26 FEDERICA NARDINI 1
27 VALENTINA PARAVANI 4
28 GRAZIELLA PUNGITORE 0
29 FRANCO RABATTI 9
30 WILLIAM RUSSELL 8
31 CLAUDIO SANGUEDOLCE 2
32 SIMONE TAGLIAVINI 7
33 STEFANIA TAVANI 0
34 ANGELO TAVELLA 3
35 ROSITA TRAIANI 0
36 ROBERTO VAJANI 11
37 ANNA VENANZI 0
38 ALESSIA VOLPONI 5

LISTA NR. 8

VERITA’ 3V LIBERTA’

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 DELIA PATACCHIOLA 60
2 MARCO DE MATTEIS 50
3 MARCELLA MASTRILLI 18
4 FRANCESCO NERI 33
5 RAFFAELLA RAGNO 20
6 ALESSANDRO TREGLIA 4
7 MARICA RULLI 21
8 FRANCESCO SCARCELLI 1
9 SILVIA SANDO 17
10 FABIO FABRIZI 30
11 CINZIA ROMOLI 4
12 LUIGI CUOMO 20
13 TIZIANA IMPECIATI 0
14 LUIGI FRANCESCO GELFUSA 2
15 CLAUDIA PAGANELLI 1
16 GIORGIO CRUCITTI 25
17 MARIA LUCIA STRINATI 2
18 LUCA FRANCESCO DEL NEVO 7
19 ALESSANDRA LA CIURA 6
20 EUGENIO ASCENZI 4
21 ANTONIA SARCINA 10
22 MASSIMO FALEGNAMI 2
23 SABRINA PALMA 4
24 FRANCESCO PANTALEO 2
25 ORESTE D’AQUINO 0
26 ELISABETTA LOMBARDI 9
27 MAURIZIO ROSSI 12
28 SOFIA SCRIPILLITI 3
29 DOMENICO COSTA 1
30 ALBERTA BIRESSI 2
31 PIETRO LAINO 8
32 VERA BIANCHI 17
33 FEDERICO AMBROSI DE MAGISTRIS 0
34 STEFANIA CASTIGLIONI 1
35 ENRICO TILOMELLI 2
36 MANUELA MURA 4
37 CRISTINA D’ONOFRIO 7
38 GRAZIA TANZARELLA 0
39 VALENTINA BENI 8

 

Adotta Abitare A

LISTA NR. 9

CULTURA E INNOVAZIONE ROMA ECOLOGISTA VIRGINIA RAGGI SINDACA

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 ALESSANDRO BIANCHI 131
2 LAPO SERMONTI 157
3 ALESSANDRO CARDENTE 121
4 MARTINA MATTERA 104
5 FRANCESCO MEZZATESTA 7
6 VINCENZO PULTRONE 209
7 MANUELA MIRAGLIA 39
8 MARIA ROSITO 75
9 SANDRA ABBONDANDOLO 30
10 VALERIA ZAZZARETTA 13
11 LUCA FRANCESCHETTI 31
12 ANOUAR JAMALI 7
13 MATTEO ANTONIO ACCIARESI 1
14 STEFANO AIELLO 12
15 BRUNA ANTONELLI 1
16 GIACOMO BALESTRIERI 44
17 ANDREA BATTICANI 13
18 ROBERTO BIANCHINI 21
19 GIUSEPPE BUNGARO 27
20 MASSIMILIANO CALIFANO DI MARINO 17
21 FABIO CAPPONI 16
22 CRISTIAN CLAUDIO CATALANO SOARE 0
23 ANNAMARIA CENTOLA 2
24 CHIARA d’ANTONIO 27
25 MASSIMO DI CAMILLO 25
26 GENZIANA DELLE CHIAIE 19
27 RICCARDO DEL NONNO 20
28 ELISABETTA DE LUCA 6
29 IVANA DONDERO 30
30 ROBERTA FRANCESCONE 2
31 ANTONINO GERACI 59
32 VITTORIO GIANNINI 19
33 MAURIZIO GRASSI 22
34 PAOLO LANZI 1
35 MICHELE LO SURDO 12
36 TIZIANA MANCINI 22
37 FILIPPO MARGIO 15
38 DANIELE MITRANI 19
39 SIMONA MORELLI 36
40 CLOTILDE PICHIERRI 2
41 BRUNO PICENTINO 17
42 ELISABETTA PRANZONI 7
43 ANTONIO QUAGLIERI 185
44 ALESSIA RUGGERI 24
45 SAVERIO RUDI 15
46 RICCARDO SUCCU 5
47 AMEDEO TINELLI 35
48 MARTINA MISTRETTA 9

 

LISTA NR. 10

SPORTIVI PER ROMA “VIRGINIA RAGGI SINDACA”

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 MIRCO FRATTA 115
2 SARA CARFOLI 95
3 IVAN SACCHI 107
4 VINCENZO GRENGA 40
5 DANIELE OTTAVI 15
6 ANNALISA VALENTINI 58
7 ANDREA ROMAGNOLI 58
8 SIMONE TOSATO 75
9 DOMENICO BALDASSARI 24
10 SILVIA CAVALLERI 41
11 LUANA MANNI 44
12 ALESSANDRO PATITUCCI 6
13 DANIELE MORETTI 8
14 LUCREZIA CASU 14
15 ALESSANDRO ALESSANDRONI 2
16 GIUSEPPE CORBELLINI 60
17 ANDREA MARCHETTI 67
18 MARCO D’AMICI 0
19 EMILIO CLAUDIO ALNO 17
20 MIRCA GUERRIERI 3
21 GABRIELLA GAGLIARDI 3
22 MATTIA HELIO FEDERICO 1
23 MANOLA MARRAS 29
24 GIORGIA DE BIASE 49
25 FRANCESCO ANTEI 3
26 VALENTINA BARBERINI 5
27 SIMONA CAVALLINI 2
28 ANDREA CAVAGNA 10
29 GIOVANNA CHERUBINI 16
30 VERONICA CIGNITTI 1
31 CLAUDIA IACONO 1
32 RODRIGO MILIANTE RIBEIRO 0
33 ILARIA PATITUCCI 2
34 CLAUDIA SPELONCA 14
35 BRUNALDO TOMBELLINI 21
36 SALVATORE UNEDDU 2
37 LUCA VINCENZINI 2

 

LISTA NR. 11

MOVIMENTO CINQUE STELLE “2050”

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 GIULIANO PACETTI 739
2 GERMANA PAOLETTI 822
3 PAOLO FERRARA 953
4 ANNALISA BERNABEI 514
5 DANIELE DIACO 919
6 CAROLA PENNA 335
7 ROBERTO DI PALMA 406
8 ELEONORA GUADAGNO 712
9 PIETRO CALABRESE 443
10 SARA SECCIA 302
11 ANGELO DIARIO 563
12 VALENTINA VIVARELLI 191
13 ANDREA COIA 224
14 SIMONA DONATI 106
15 CARLO MARIA CHIOSSI 101
16 TERESA MARIA ZOTTA 91
17 MASSIMO SIMONELLI 102
18 COSTANZA SPAMPINATO 58
19 ROBERTO ALLEGRETTI 55
20 ANNA FUMAGALLI 69
21 GIOVANNI BOCCUZZI 122
22 PAOLA CHIOVELLI 101
23 ROBERTO ROMANELLA 122
24 VERONICA MAMMI’ 294
25 LINDA MELEO 1.161
26 MARIA GIUSEPPINA CAMPANINI 64
27 MARCO CERISOLA 86
28 ROBERTA CAPOCCIONI 197
29 ANTONINO DI GIOVANNI 314
30 PAOLA BIGGIO 323
31 ALBERTO ILARIA 188
32 VINCENZO MAISANO 67
33 MARCELLA SILVANA ROSELLA 79
34 EUGENIO TOSATTI 82
35 FEDERICO AMATO 190
36 MARIA ELENA MAMMARELLA 180
37 GIORGIO DI PIETRANTONIO 144
38 NUNZIA VASSALLO 116
39 ALESSANDRO MARCO GISONDA 129
40 GILBERTO KALENDA 127
41 ENRICO LUPARDINI 114
42 ANDREA MAGGI 175
43 ENRICO MALAGUTI 237
44 GIOVANNI PALESTRINI 118
45 SERGIO PAZZELLI 97
46 SARA POMPILI 246
47 FABIO TALAMONI 111
48 ALESSANDRO VOLPI 164

 

LISTA NR. 12

ROMA DECIDE “VIRGINIA RAGGI SINDACA”

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 PAOLO DE PERSIS 67
2 SANDRA COCCO 67
3 FRANCESCO CLEMENTI 30
4 ALESSANDRO NUNZIO PESCE 27
5 GIAMPIERO MARINELLI 14
6 GIORGIO BIONDI 11
7 CARLO MARIA SIMONETTI 23
8 SILVIA DI BLASIO 80
9 FEDERICO AMADEI 14
10 LUIGI MARGIOTTA 5
11 LUCA DELLA SANTA 38
12 MARCO BORGESE 63
13 MARIO FRATINI 22
14 SIMONE GALTIERI 1
15 QUINTILIO SAVINA 20
16 DOMENICO GAROFALO 41
17 FABIO FEDERICI 20
18 BENEDETTO MARCONI 5
19 FRANCESCA ROCCADORO 129
20 ALICE MODUGNO 12
21 SIMONE TERENZI 119
22 UMBERTO GIOLITTI 0
23 MARIA ROSARIA CAPORILLI 32
24 LAURA VALLESE 8
25 PAOLO MACIOCI 59
26 MARCO PETRUCCI 25
27 FEDERICA FRANCESCONE 2
28 VALERIA LANZI 3
29 FEDERICA PAGLIEI 0
30 ELISABETTA CANTELLI 7
31 SERGIO BIASUCCI 3
32 MATTEO IALLONARDI 2
33 MARIANNA DI EMILIO 5

 

LISTA NR. 13

LISTA CIVICA “VIRGINIA RAGGI”

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 GABRIELLA RAGGI 647
2 TERESA DONVITO 41
3 MIRIAM MIROLLA 61
4 ANTONIO DE SANTIS 736
5 MARCO DORIA 87
6 VERONICA TASCIOTTI 94
7 FAUSTO LUIGI CAGGIA 52
8 MARCO PORCELLANA 96
9 SEBASTIANO LA MANNA 72
10 ALESSANDRA GABBANI 180
11 FRANCESCO TESSE 114
12 EMANUELE ARCESE 35
13 ILARIA TRIONFETTI 65
14 ALESSANDRO D’ANGELILLO 29
15 ANNA CHIARA TORTI 52
16 PAOLO LA BOLLITA 56
17 ALFREDO SANTOLOCI 104
18 CRISTINA MARTINA SEQUEIRA NEVES 39
19 JESSICA AMADEI 217
20 MASSIMO CASALE 31
21 MARCO SCIARRA 61
22 ANTONIO LIBONATI 72
23 JACOPO COLALONGO 64
24 BARBARA MILIONI 46
25 MARIA MARTINA PETRICCA 89
26 SALVATORE ANGIUS 17
27 ANDREA BEZZICCHERI 26
28 ALESSANDRO CORRUCCINI 74
29 SERENA MARIA CANDIGLIOTA 56
30 EMANUELE CECCATO 66
31 DAVIDE CARLO MARIA FERRARIS 9
32 MARCO COLAROSSI 447
33 TIZIANA BORGATTA 23
34 EMANUELE PANZETTI 13
35 PIETRO BARRERA 76
36 MARCO CALVO 9
37 FRANCESCA PAGLIARA 67
38 ROBERTA ROVELLI 56
39 ALESSANDRO RICCI 39
40 CARMELO CIRAULO 37
41 RENATO FRILLI 32
42 ANNA MARIA NANGANO 204
43 AMELIA SANSONE 18
44 GIULIA SCATAMACCHIA 43
45 ALESSANDRO CRASTA 27
46 DANIELE BIANCONI 31
47 CRISTIANA SOTTILE 334
48 EVELYN VENUTO 2

 

LISTA NR. 14

CON LE DONNE PER ROMA “VIRGINIA RAGGI SINDACA”

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 ANGELA RAFFAELA TERESA BARRECA 70
2 SARA CIASCO 43
3 NADIA BENGALA 20
4 BARBARA DE FILIPPO 56
5 MASSIMO SPANO 22
6 LUDOVICA REALINI 24
7 ANJA PRISKA DAHM 46
8 PAOLA SCHIRRU 48
9 LAURA GASPARI 9
10 FABIANA PARAVANI 10
11 LORIANA ROSSI 5
12 ANNARITA MAZZUCCA 2
13 GIUSEPPE DOMENICO BITETTI 58
14 ORIANA FUNARI 41
15 ROSARIA RITA SFORZA 29
16 DANIELA ANGELICI 30
17 IVANA D’ADAMO 44
18 CHIARA POLICELLA 28
19 DONATO VONA 11
20 GASPARE LOMBARDO 30
21 ALDO NANI 9
22 NUNZIO CICCONE 6
23 MANUEL NISI 7
24 ALESSANDRO MEROLLE 12
25 RENATO ZANCOLLA 17
26 PIETRO JORI TABET 2
27 ANDREA MONTECCHIA 10
28 VALERIO PIERPAOLO CECCONI 0
29 MARCO BORGIONI 5
30 GIULIA CAMEDDA 3
31 MASSIMO GALATONE 29
32 ROSARIO FALCIANO 10
33 MARCO PROSPERI 21
34 GIULIO COLETTA 1
35 ANDREA MENEGAZ 26
36 NICOLA NORELLI 24

 

LISTA NR. 15

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 MASSIMO CAPPELLANI 6
2 MARCO PICCINELLI 23
3 LEO CACCIARI 2
4 MAURIZIO LUPIDI 4
5 STEFANO VANNUCCI 2
6 RICCARDO SPADANO 0
7 ANDREA MARIA PENSABENE 1
8 SILVANA IEMMA 1
9 ARDUINO FRAVETO 0
10 FRANCO SORGE 1
11 UMBERTA TASCIOTTI 1
12 BARBARA PECCHIOLI 2
13 ARRIGO GAVAGNI 0
14 LINDA BONCI 0
15 SIMONE PERUGINI 0
16 ANTONIO CARRABBA 0
17 ROSSANA LOMBARDI 0
18 ADA TORRENTE 0
19 DOMENICO MARSILI 0
20 ALESSANDRO FREDIANI 0
21 MARIA LASCIALFARI 0
22 DIEGO PEVERINI 0
23 CRESCENZO PAPALE 0
24 FRANCA DE ANGELIS 0
25 FABRIZIO TOGNETTI 0
26 ANTONIO CASAGRANDE 0
27 GABRIELA FICCADENTI 0
28 OTTAVIANO SCIPIONE 2
29 PAOLA TAVERNA 0
30 ALFONSINA PALUMBO 0
31 GIOVANNA SICLARI 0
32 TIZIANO DI CLEMENTE 0
33 ROSA ANNA ERAMO 1

 

LISTA NR. 16

PCI

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 GAETANO SEMINATORE 49
2 MARIA GRAZIA GALLI 28
3 WALTER MARIO TUCCI 13
4 IURI AMBROSI 4
5 MARIA BARBARO 5
6 GABRIELLA BELARDINELLI 0
7 MARIA PIA BELARDINELLI 1
8 SANDRO BROGLIO 6
9 ADRIANO CAPOCCHI 0
10 GIACOMO COLONNA 9
11 MAURIZIO COSTANTINI 1
12 FABRIZIO DI GIOIA 1
13 GIUSEPPE FORCINITI 8
14 ALBERTO FORTUNATO 4
15 MARIA LUISA GALLO 9
16 MARINA GANZERLI 18
17 RACHEL GIANNINI 3
18 LUCA GIOVAGNOLI 1
19 MONIA GIOVAGNOLI 0
20 STEFANO GORINI 1
21 MAURIZIO IAGHER 1
22 ALESSANDRO LAGI 4
23 EDOARDO LAGI 2
24 MICHELA LAGI 1
25 FLAVIA LAVORATO 1
26 GIULIO MARCHETTI 4
27 MICHELA MOSCONI 9
28 PAOLA PENNA 11
29 DARIA SANTILLI 3
30 SERGIO SANTINELLI 0
31 BIANCA MARIA SCRIVO 0
32 LOREDANA SENSONI 10
33 ANDREA SONAGLIONI 13
34 BRUNO STERI 1
35 EMILIANO TATAFIORE 13
36 VERINO TINABURRI 21
37 ROBERTO VALLOCCHIA 1
38 TIZIANO ZIROLI 0
39 ROBERTA ZOPPI 11

 

LISTA NR. 17

PARTITO GAY LGBT+ SOLIDALE AMBIENTALISTA LIBERALE

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 CLAUDIA TOSCANO 44
2 MAURIZIO REGOSA 7
3 GIOIANA NARDI 19
4 DANIELE CONCOTELLI 6
5 SAVIN IVANOV BADEV 3
6 LEA BALDUCCI 2
7 MARILENA BERARDI 1
8 SERGIO BETTI 1
9 MIRKO BOTTICELLI 2
10 MICHELE ADRIANO BRUNACCINI 0
11 LUCA VINCENZO CAPUANO 2
12 GIOVANNA CECERE 0
13 IDA D’ALESSANDRO 0
14 SORAYA D’APUZZO 2
15 AURORA DERIU 1
16 MARCO Maria Lorenzo Marcello FIORELLI 0
17 CARLO MARIA ROMEO FLAMINI 3
18 MANUELA FUSACCHIA 2
19 SIMONE GENTILI 1
20 DEBORAH GIOVARRUSCIO 13
21 CARMINE GUERRA 5
22 GIAMPIERO GUIDOTTI 16
23 PATRIZIA LUSTRI 2
24 MARCELLA MALERBA 0
25 VERONICA MANCA 2
26 FRANCESCO MANNO 4
27 ARIANNA MARCOTULLI 4
28 MARISTELLA MARESCA 4
29 ELISA MONTEDORO 0
30 DEBORAH MORABITO 0
31 LEOPOLDO PARENTE 0
32 NELLY PATRONCINI 1
33 GIOVANNI PICUS 7
34 GLORIA PORTALUPI 0
35 FRANCESCA RACCAGNI 0
36 SERAFINO SCARPINO 0
37 MARCO SPANO 7
38 ORAZIO STRANO 0
39 GIULIA TAGLIENTI 7
40 LORIS TARDUCCI 0
41 LUCA VITTORI 3

 

LISTA NR. 18

PROGETTO CIVICO ATTIVA ROMA

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 GEMMA GUERRINI 21
2 ANDREA CAPRARI 3
3 LORELLA PIERALLI 14
4 MICHELE CAMPISI 20
5 ETIENNE GABRIELE BRUCHON 1
6 ELISABETTA D’ALESSANDRO 7
7 FEDERICA POLIDORI 0
8 VALENTINA ASTA 0
9 ROSSANA BORTOLIN 0
10 BIANCA SIMONELLI 4
11 GIULIO GIANNELLA 5
12 ANTONELLA BORZI 0
13 MARCELLO MINNITI 1
14 FRANCESCA TRAVALLONI 0
15 VALERIO FABI 15
16 IOLANDA SPOLETINI 1
17 ELISA NEMIZ 0
18 FABRIZIO RANZANI 0
19 GIULIA GIORDANO 4
20 CARMELINA ARIOSTO 16
21 FIORENZO AMBROGIANO 0
22 SIMONETTA SIMEONI 4
23 MARIA GRAZIA DANESI 19
24 COSIMO FORLEO 7
25 FEDERICA CARNEVALE 6
26 CINZIA IANNI 26
27 MARCO VESTRI 4
28 MARIA LO FIEGO 0
29 VITTORIO DI MENNO DI BUCCHIANICO 8
30 BARBARA PARATORE 13
31 LUCA MINIERO 0
32 NOEMI LONGO 2
33 CRISTINA PASQUAZI 13
34 SANDRA TOPA 8

LISTA NR. 19

MOVIMENTO IDEA SOCIALE M.I.S.

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 NICOLA DE ANGELIS 13
2 GRAZIELLA PRALI 5
3 VALENTINA ANGELONI 1
4 MAURO BARTOLI 0
5 MASSIMILIANO CACIOLO 9
6 STEFANIA CAMODECA 9
7 ANDREA CANARIS 2
8 GIANFRANCO CAPOROSSI 0
9 PAOLO CARNEVALE 7
10 STEFANO CIMA 0
11 FRANCESCO DESSI’ 5
12 ROBERTO DI CLEMENTE 0
13 SALVATORE GIUSTINIANO 0
14 ROBERTA GRAMMAROLI 0
15 CIRO LONGO 0
16 MARGHERITA MANCINI 4
17 SILVANA NAPOLI 0
18 ANGELO OLIVERI 8
19 RICCARDO ORSINI 0
20 MAURA RAMAZZOTTI 1
21 ANTONIO RUGGIERO 0
22 ANTONIO SORDI 0
23 MIRJANA VESKOV 1
24 PIETRO PAOLO MORELLI 0
25 ALESSANDRO ROSELLI 0
26 SIUZANNA EL BURAWI 1
27 SILVIA SAGNOTTI 0
28 VIORICA MARIUTA 1
29 LIUDMILA VARKULENETS 0
30 MARZIA DE ANGELIS 2
31 CARMINE NAPOLI 0
32 FRANCESCO OLIVERI 0
33 NICOLO’ DI PISA 2
34 ALBERTO NICOLAS NABORRE 0
35 MAURIZIO OLIVERI 0
36 TANIA SANELLI 2
37 LUCIA BELLAVIA 0
38 DANIELE CHIOFALO 6

 

LISTA NR. 20

ROMA TI RIGUARDA BERDINI SINDACO PARTITO DEL SUD

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 ALBERTO BENZONI 69
2 BERNARDO ROSSI DORIA 28
3 MICHELA BECCHIS 179
4 GIULIA PEZZELLA 115
5 DOMENICO ARTUSA 11
6 AURO BIZZONI 3
7 ANGELO CAPUTO 40
8 MARCO CARRARO 10
9 PATRIZIA CECCONI 8
10 GIORGIO OMAR CERIANI 24
11 MASSIMILIANO CICCAZZO 0
12 LUCIA DE CONTERIS 3
13 BIAGIO DE MASI 7
14 GIULIA DE SANTIS 6
15 AGNESE DELL’UNTO 0
16 SIMONE DI CESARE 29
17 CLEOFE FREZZA 3
18 CRISTINA GRANDI 34
19 PALMA MANUELA GRANO 26
20 ANDREA ILARI 98
21 STELLA ISACCHINI 10
22 MARIA CRISTINA LAVECCHIA 1
23 GIUSEPPE LIPARI 4
24 MARCELLO LUCA 5
25 ROBERTA LUTTA 5
26 FEDERICO MANCINI 5
27 HERTA MANENTI 2
28 ALESSIO MARINI 20
29 MATTEO MASSIMI 3
30 STEFANIA MAZZONI 28
31 LUCA MORANTE 9
32 VITO MELONI 105
33 ROBERTO MOREA 30
34 ROSANGELA MURA 5
35 MICHELE ELIGIO PALERMO 5
36 FRANCESCA PALERMO 2
37 PAOLO PIETRANGELI 23
38 STEFANO PROIETTI 12
39 BEATRICE RIDOLFI 25
40 ELIO ROMANO 48
41 RAFFAELE SCHETTINO 11
42 SANDRA SIMONETTI 20
43 SARA SPERA 35
44 ELISABETTA STANO 10
45 ALESSANDRO TONUCCI 3
46 TIZIANA ULERI 41
47 LUCIANA ALBA VASTANO 4
48 ROBERTO VILLANI 47

 

LISTA NR. 21

PARTITO DELLE BUONE MANIERE

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 DALILA GALLOZZI 0
2 MICHELE PELLEGRINO 0
3 MARIA PIA PONTILLO 0
4 ROCCO STRIANO 0
5 MARIA FARINA 0
6 GIOVANNI MAGGI 0
7 MARIA GIUSEPPINA RAUCCI 0
8 MICHELE ACANFORA 0
9 MARTA RACIUOPPOLO 0
10 ALBERTO PELLEGRINO 0
11 ANTONELLA PICCIRILLO 0
12 CARLO PELLEGRINO 0
13 ROSANGELA BARRA 0
14 MARIO CENTORE 0
15 GIULIA CASTELLI 0
16 RAFFAELE PICOZZI 0
17 SILVIA BAMUNDO 1
18 RICCARDO MORGILLO 0
19 ROSA FERRAJOLO 0
20 GIUSEPPE GALLOZZI 0
21 OLIMPIA FERRAIOLO 0
22 FIORELLA VIRGILIO 0
23 ALESSANDRO CIRIACO 0
24 MANUEL MORGILLO 0
25 SERGIO PICOZZI 0
26 GIANLUCA DI BENEDETTO 0
27 GIUSEPPINA COTRONESE 0
28 MARIO DI BENEDETTO 0
29 ANDREA SPINA 0
30 MICHELE AURICCHIO 0
31 ANTONIETTA BENFATTO 0
32 GIUSEPPE ANDREA AURICCHIO 0
33 ROBERTA AURICCHIO 0
34 DIANA DE SANTO 0

 

LISTA NR. 22

MPL MOVIMENTO POLITICO LIBERTAS

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 ANTONIO FIERRO 13
2 IFTAKHAR AHAMAD 0
3 ALESSANDRO BONATI 4
4 FIORELLA BUZZI 3
5 LAURA CALDARA 4
6 PAOLA CECCOTTI 6
7 ANNAMARIA CELANO 0
8 DEBORAH D’ANGELO 4
9 EMMANUEL EKWURU 0
10 MASSIMO ESPOSITO 1
11 ALFONSO FERRARA 0
12 GIUSEPPE GHERARDI 3
13 GIANFRANCO FRANCO 0
14 MARIACHIARA GREGORACI 6
15 ALDA HALLUNI 3
16 K M LOKMAN HUSSAIN 10
17 CIRO IMPERATO 0
18 GISELA JOSEFINA LOPEZ 8
19 ELEONORA LO MONACO 0
20 ELVIRA LO SCHIAVO 1
21 GIOVANNI MAGLI 7
22 ILARIA MARCHEI 0
23 WADUD MIAH 6
24 DANIELE MOLINA 0
25 GIOVANNI MARIA MORANI 0
26 SAADIA MESKI 0
27 SPERANTA PARAEAC 1
28 ARCANGELA PETRINO 2
29 RICCARDO QUACQUARELLI 5
30 ROSA QUACQUARELLI 0
31 CINZIA RINALDI 6
32 MARIA RITA RINALDI 1
33 NEMESIO RINALDI 19
34 INES ROSSI 11
35 ANNAMARIA SCHIAVULLI 7
36 FRANCESCO TROVALUSCI 4
37 ERMENGARDA VANZETTA 0

 

LISTA NR. 23

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA “NO GENDER NELLE SCUOLE”

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 EDOARDO MARIA CARPINETI 12
2 LAURA TERRANA 49
3 LUCIANO CASTRO 21
4 ANDREA TURCO 1
5 MASSIMO BOSCHI 3
6 ANGELO DE SANTIS 14
7 MONICA PANNACCI 1
8 MAURO ROTUNNO 15
9 ANDREA GREFFI 4
10 ELEONORA ANTONUCCI 23
11 PAOLO COSCIONE 6
12 ALESSANDRA TRIGILA 0
13 GIUSEPPE ROTUNNO 8
14 SILVIO ROSSI 10
15 ROSELLA SANTELLI 1
16 CRISTIANO FIORI 15
17 MAURO CANGINI 1
18 CLAUDIO MATTEODA 17
19 MARIA RITA MARINETTI 7
20 MASSIMO NARDIELLO 3
21 MARCO PETRIZZELLI 6
22 MARIA ELISA ARRABITO 3
23 LUCA LEONI 6
24 SIMONE SVELTO 2
25 NICOLETTA ROSSI 1
26 CHIARA SANMORI’ 6
27 JACQUELINE ROXANA QUIMI CATALAN 0
28 GENNARO CONTARDI 10
29 FILOMENA MARENGO 0
30 MARCO RONCHINI 5
31 ELISABETTA DEL PO 6
32 CLAUDIO RIDOLFI 5
33 GIOVANNI BUONSANTI 4
34 LUCIA SCALONE DI MONTELAURO 0
35 FAUSTO DESIDERI 0
36 LUISA TOTINO 0
37 SILVIA PARDOLESI 8
38 VINCENZO BASILE 1
39 FLORIANA CECCARELLI 2
40 CLAUDIO DI NAPOLI 1
41 SERGIO NICOLAMME 10
42 SIMONE DEL BROCCO 3
43 ILARIA MINOSSE 1
44 ALESSIO ABOAF 1
45 FRANCESCO MARIA SANNA 7
46 CARLO DELL’OLMO 0
47 STEFANO PALLINI 3

 

LISTA NR. 24

DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 PAOLO CIANI 2.198
2 NICOLA ACCARINO 83
3 ZEINAB AHMED DOLAL 71
4 MARIAM SALEM MOHAMED SALEM ALI 186
5 FILIPPO BACCHETTI 56
6 ANALIZA CEPILLO BUENO 77
7 ALDO CAVALLO 76
8 ALESSIO COLLACCHI 85
9 FABIO MASSIMO CORSI 74
10 ROBERTO CRISTOFORI 1
11 SABRINA DE FEDERICIS 55
12 NICOLA DI FLORA 12
13 MARIA GIUSEPPINA DI MONTE 69
14 MARCO DONATI 74
15 BARBARA FUNARI 1.884
16 ROSARIA GAROZZO 41
17 MALENA HALILOVIC 59
18 MARIA IOANNILLI 103
19 DARIO LAURENZI 73
20 ANDREA LEMMA 129
21 MARINO LIZZA 241
22 GIULIA MACCAURO 154
23 ANDREA MASULLO 102
24 AMERIGO MIZZON 67
25 ADRIAN NICOLAE NITA 13
26 ANTONELLA ONORI 53
27 GOTTARDO PALLASTRELLI DI CELLERI 101
28 GIANCARLO PENZA 162
29 MAURA PEPPOLONI 30
30 KANNANGARAGE KULASIRI Indrananda Perera 36
31 VALERIO PERUZZI 52
32 SILVANA ROSA PESCOSOLIDO 109
33 SANDRO PETROLATI 249
34 FABRIZIO PIEMONTESE 35
35 BRUNO PIETROBONO 79
36 FLAVIO PIZZA 86
37 BARBARA RADDI 57
38 DIEGO ROMEO 144
39 GIANCARLO RUSSO 21
40 GIAN MATTEO SABATINO 58
41 STEFANIA SCARDALA 124
42 TIZIANO SCARPARO 36
43 ANTONIO SEGATORI 89
44 STEFANO SPINELLI 168
45 FRANCESCO TIERI 109
46 GIADA TRAVAGLINI 18
47 STEFANO VELLA 91
48 FRANCESCO VENEZIANO 80

 

LISTA NR. 25

LISTA CIVICA GUALTIERI SINDACO

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 MONICA LUCARELLI 607
2 TOMMASO AMODEO 555
3 GIULIO ANTICOLI 249
4 MARCO ANTONELLI 254
5 CARMINE BARBATI 620
6 GIOVANNI BATTISTONI 85
7 GERMANO BERNARDINI 32
8 LUCA BERTOZZI 10
9 TOMMASO BOCCHETTI 199
10 PAOLO PIETRO BRUNO 56
11 GIULIANO CALCAGNI 87
12 SUSY CESETTI 6
13 ALESSANDRO CINQUE 298
14 FRANCESCA DAVOLI 296
15 ANGELO DOMINICI 271
16 ENRICO ELMO 16
17 DAVIDE FEDERICI 40
18 ROCCO FERRARO 396
19 CARLO ANDREA FRANCESE 330
20 GIOVANNI FULVI 386
21 FRANCO GAMBACURTA 36
22 DONATELLA GENTILINI 158
23 CARLO IANNONE 133
24 NORA IOSIA 301
25 ELISABETTA LANCELLOTTI 596
26 FEDERICO LOBUONO 302
27 PAOLA MATTOCCIA 64
28 ANGELA MELILLO 172
29 ILARIA MIARELLI MARIANI 234
30 FABIO MILANI 53
31 ALBERTA PARISSI 57
32 EVANDRO PASSALACQUA 26
33 DANIELA PAVONCELLO 152
34 GIULIA PIERMATTEI 236
35 ANTONIO PIETRAMALA 104
36 RANIERO PIZZA 166
37 ALBERTO POLINI 81
38 LAZZARO RONCHI 241
39 FRANCESCA RUSSO 43
40 FRANCO SALVATORI 201
41 CHIARA SANTO 68
42 PAOLO SPAZIANI 219
43 MARIA SQUARCIONE 151
44 MARZIA TOTI 98
45 GIORGIO TRABUCCO 897
46 FABIO VALENTE 222
47 LAURA VASSELLI 135
48 MANUELA VERONELLI 211

 

LISTA NR. 26

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PSI

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 VITTORIO MICHELE CRAXI 364
2 CRISTINA GRANCIO 98
3 MASSIMO LULLI 25
4 GIOVANNA MIELE 97
5 STEFANO AMOROSO 11
6 SERGIO BOCCUCCIA 1
7 CLAUDIA BORO 34
8 FRANCESCO BROGLIA 5
9 FABIO BUCCILLI 6
10 MONICA CAMPAGNA 19
11 LIVIO CARPINETA 26
12 ANTONELLA CEFARO 14
13 ANTONELLA CONSOLO 37
14 SILVIA DI GASPARE 1
15 GRAZIELLA DI STEFANO 7
16 SIBILLA DRISALDI 15
17 ANNA FAELLA 8
18 FRANCESCA FANTO’ 42
19 CARLO FELICI 7
20 EGIDIO FILIPPONE 2
21 ANNA MARIA GRAZIOSI 18
22 BENEDETTO LIGORIO 6
23 CHIARA MAGLIACCA 9
24 VINCENZO MARTUSCELLI 21
25 EMANUELA MASSA 7
26 ILARIA MATTIA 37
27 AGNESE MATTOGNO 50
28 OLINDO MATTOGNO 8
29 DARIO NOSCHESE 2
30 CRISTINA PALAZZI 3
31 ROBERTO PAPA 10
32 FRANCESCO POMPILI 7
33 LORENZO ROSSI 7
34 GIUSEPPE SALVATI 11
35 ANDREA SANGIORGI CARONE 3
36 MAURIZIO SANSONI 159
37 GIULIA SANTAMARIA 24
38 CLAUDIO SBARDELLA 52
39 MARA SCARAMELLA 21
40 GIULIO SNIDER 2
41 RICCARDO SORCI 64
42 ANNA MARIA STORNATA 31
43 LUIGI TANGREDI 3
44 GIUSEPPE PIO TORCICOLLO 205
45 STEFANO TUFI 24
46 ANTONIO VALENZI 1
47 GIUSEPPE VONA 6
48 ANTONIO MUSMECI CATANIA 21

 

LISTA NR. 27

ROMA FUTURA FEMMINISTA EGUALITARIA ECOLOGISTA

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 GIOVANNI CAUDO 4.820
2 ROSSANA BASSI 232
3 STANISLAV ALYEKSANDROV 23
4 TIZIANA BIOLGHINI 1.096
5 STEFANO AMBROSETTI 113
6 ISABELLA BOARI 65
7 VALERIO BONANNI 278
8 ISABELLA BORRELLI 496
9 MARCO CARLIZZI 122
10 LUCIANA BRUNO 21
11 NICOLA CERABONA 230
12 EVA VITTORIA CAMMERINO 67
13 FABIO CIPRESSA 3
14 ROSARIA CLEMENTE 28
15 EMILIANO COFANO 58
16 GINEVRA ADA DANESI VISCONTI 14
17 TOMMASO FELICI 20
18 FRANCESCA DI POMPEO 11
19 FLAVIO FINOCCHI 3
20 GIULIA FERRARA 51
21 LORENZO GASPARRINI 196
22 ALESSANDRA LATERZA 291
23 GIOVANNI GIANNELLI 2
24 ANNA LODESERTO 111
25 DAVIDE GROSSI 61
26 FRANCESCA MARINA MORPURGO 125
27 PAOLO LECCESE 300
28 DANIELA PATTI 444
29 DANIELE MANCINI 63
30 SUSANNA POLIMANTI 69
31 PAOLO PARNASI 47
32 CLAUDIA PRATELLI 2.237
33 FLORESTANO PASTORE 191
34 ALESSANDRA QUATTROCCHI 160
35 GIAN LUCA RIPARBELLI 127
36 SUSANNA SPAFFORD 64
37 SIMONE SAPIENZA 581
38 PAOLA SPINELLI 109
39 RUGGERO SCOTTI 175
40 MARTINA TESTA 376
41 GUIDO SILIPO 72
42 FRANCESCA TOLINO 227
43 ROBERTO TOMASSI 111
44 MARIA ASSUNTA VITELLI 240
45 MARCO TRIMALDI 165
46 MANUELE TURRIS 8
47 RICCARDO VALENTINI 33
48 MICHELE ZACCONE 4

 

LISTA NR. 28

SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 ROBERTA AGOSTINI 1.365
2 MICHELA CICCULLI 2.414
3 MARILENA GRASSADONIA 1.320
4 GIUSEPPE LIBUTTI 776
5 FABIO PERRONE 246
6 VITO MICHELE ABRUSCI 85
7 FEDERICA ANGELINI 72
8 GIULIO ARRIGO 17
9 PAOLA BALDUCCI 285
10 PAOLO BARROS 58
11 ANTONELLA CAPURSO 165
12 STEFANO CAROSELLI 47
13 MAURIZIO CARROZZI 448
14 MAURO CASTELLANI 168
15 ANNAMARIA PROIETTI CESARETTI 165
16 LUCA COCCIA 202
17 TERESA DE CHIARA 33
18 FLORIANA D’ELIA 209
19 MARINA D’ORTENZIO 32
20 FABIO FADDA 403
21 ANDREA FALZONE 210
22 MAURIZIO FRATTARELLI 25
23 ROBERTO GIORGI 32
24 MARIA LUISA GLEIJESES 24
25 MARCO INNOCENTI 66
26 FLAVIA LEUCI 153
27 FRANCO LUFRANI 91
28 ALESSANDRO LUPARELLI 2.473
29 RICCARDO MAMELI 153
30 LUCA MANCINI 87
31 MONIA MANZO 38
32 ALESSANDRA MARCHESE 65
33 DANIELA MARIANELLO 14
34 CARLO DARIO MARTINELLI 13
35 NADIA MAZZANTI 17
36 LINDA MUSCARIDOLA 8
37 LEOPOLDO NASCIA 59
38 ELISABETTA PAPINI 58
39 ANTONIO QUINTILIANI 57
40 MICHELANGELO RICCI 555
41 ROBERTO ROCCHI 284
42 STEFANO ROCCI 72
43 GIAN LUCA RUGGERI 240
44 PASQUALE RUZZA 26
45 FRANCO ANTONIO SAPIA 86
46 PATRIZIA STERPETTI 52
47 ROBERTO VIDALI 49
48 GIANCARLA ZINNA 13

 

LISTA NR. 29

EUROPA VERDE ECOLOGISTA – EUROPEAN GREEN PARTY – VERDI

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 URBANO RIARIO Sforza Barberini Colonna di Scia 166
2 SIMONA FICCARDI 165
3 GUGLIELMO CALCERANO 234
4 FERDINANDO BONESSIO 445
5 SIMONA SARACENO 214
6 SIMONA BOTTONI 94
7 ALESSANDRO CEROFOLINI 77
8 FLAVIA SCIFONI 44
9 CATERINA DELLA VALLE 51
10 FRANCESCO PETTINI 74
11 LORENZO GRASSI 109
12 ADA NATALI 45
13 GIULIO CORRENTE 41
14 NATALIA IATCO 10
15 ROBERTO DI SANTO 36
16 FLORINDA BARBUTO 5
17 MARCO PAPI 32
18 ALESSANDRO CAVALIERE 41
19 SOFIA ABETI 20
20 ALESSANDRO ALBANESE 103
21 STEFANO ANTONELLI 17
22 SILVIA BARISANO 3
23 FLAVIANA CELIO 13
24 FERNANDO CALDERARI 36
25 MARIA RITA CONTICELLI 2
26 MARCO CIMAGLIA 79
27 ELISABETTA DELLA MANNA 7
28 ANGELO COPPOTELLI 13
29 ANTONIETTA DI VITO 20
30 ALESSANDRO CRESCENZI 13
31 FEDERICA GUGLIELMI 24
32 DARIO CURTI 26
33 CONSUELO LOLLOBRIGIDA 34
34 PAOLO DE LUCA 58
35 TAMARA MASSARI 16
36 GIORGIO FABRETTI 21
37 ROBERTO GENTILE 17
38 FEDERICA PROIETTI 15
39 GIANDANIELE GIAMPAOLI 68
40 GIORGIA TARTAGLIA 8
41 ALESSANDRO LEPRE GNERRE 24
42 FRANCESCA TURCHI 37
43 EMANUELE MORGILLO 18
44 VITTORIO PAVONCELLO 15
45 CLAUDIO STRINA APPOLLONI 11
46 SAVERIO TRAMONTANA 14
47 CRISTINA ZADRO 17

 

LISTA NR. 30

PD PARTITO DEMOCRATICO

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 SABRINA ALFONSI 7.031
2 UBALDO RIGHETTI 1.375
3 STEFANO MARONGIU 726
4 ANDREA ALEMANNI 3.550
5 MARIANO ANGELUCCI 2.298
6 VALERIA BAGLIO 2.099
7 PIETRO VITTORIO BARBIERI 1.013
8 ERICA BATTAGLIA 2.587
9 MARIA ANGELA BUFALINO 25
10 GIORGIO RAFFAELE CALVI 199
11 SVETLANA CELLI 3.888
12 ANTONIO CIANCIO 931
13 JULIAN COLABELLO 1.225
14 NELLA CONVERTI 2.383
15 RICCARDO CORBUCCI 2.282
16 GIOVANNI CRISANTI 1.190
17 MASSIMO DE SIMONI 1.127
18 CARLA CONSUELO FERMARIELLO 2.530
19 EDMOND GODO 66
20 ELEONORA GRIMALDI 262
21 Lucia Lidia GUZMAN 53
22 ALESSANDRO LEPIDINI 858
23 YIFAN LIN 389
24 DARIO MARCUCCI 945
25 LORENZO MARINONE 2.307
26 ANTONELLA MELITO 1.563
27 GIORGIO MEZZAPESA 76
28 CRISTINA MICHETELLI 1.397
29 MONICA MORICONI 1.070
30 GIAMMARCO PALMIERI 2.205
31 CLAUDIA PAPPATA’ 2.476
32 CLAUDIO PARAVATI 375
33 DANIELE PARRUCCI 1.976
34 GABRIELLA PERSILI 9
35 ILARIA PICCOLO 828
36 FLAVIA RESTIVO 507
37 MARCO ROSSI 167
38 FABRIZIO RUFO 993
39 PIERO SANDULLI 869
40 ANTONIO STAMPETE 2.211
41 ROCCO STELITANO 1.252
42 VALERICA TARCA 42
43 GIULIA TEMPESTA 3.028
44 OLIMPIA TROILI 1.077
45 YURI TROMBETTI 3.459
46 MAURIZIO VELOCCIA 7.013
47 QAMAR ZAMAN 86
48 GIOVANNI ZANNOLA 2.382

 

LISTA NR. 31

CALENDA SINDACO

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 ANNALISA SCARNERA 1.075
2 FLAVIA DE GREGORIO 2.375
3 DARIO NANNI 1.755
4 FRANCESCO FILIPPO CARPANO 1.472
5 VALERIO CASINI 3.318
6 FRANCESCA LEONCINI 2.731
7 ANDREA MASSARONI 357
8 RITA DI SANO 408
9 LUIGIA LUCIANI 568
10 PERLA NAHUM 783
11 ALESSANDRO GERALDINI 1.038
12 ROSARIA MARINO 1.096
13 TAMARA BORGHINI 209
14 CLAUDIO SISTO 37
15 ANTONIETTA COREA 717
16 SABRI SHAMSAN HASSAN 304
17 GIUSEPPE SARDONE 806
18 LINO IULIANO 269
19 PIETRO MADONIA 250
20 MARIA RITA IORIO 149
21 GIOVANNA MARCHESE 347
22 FLAVIO RONZI 425
23 CECILIA FRIELINGSDORF 573
24 GIUSEPPE PALONI 466
25 EMANUELE PINELLI 989
26 CESARE GRECO 256
27 ZORA MIKULICIN 87
28 ANGELO MANTINI 172
29 ELISABETTA BIONDI 310
30 NICOLA BIANCHI 379
31 PAOLO BALICE 332
32 CARMEN LAVINIA ORBULESCU 29
33 MARCO BOZZETTI 255
34 MARCO UCCIERO 68
35 ROSSANA DI BIANCO 149
36 VERONICA DONATI 321
37 ANTONELLA DE MARIA 187
38 ANDREA COLUCCI 681
39 PAOLO MAZZOLI 648
40 GIOVANNI MONTELLA 207
41 CORINNA MARZI 299
42 GIANLUIGI GORI 279
43 MARTINA COLETTA 370
44 BRUNO SCHIARAMAZZI 1.138
45 ANNA MARIA DEL GATTO 143
46 GIANCARLO PICCIONE 241
47 CINZIA BARBARA BELLONE 350

 

LISTA NR. 32

PARTITO COMUNISTA MARCO RIZZO

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 MARIA NICOLETTA ALARI 30
2 ANTONELLA DI BIASE 24
3 FABRIZIO MARCHI 94
4 DORA CAVEZZA 11
5 CINZIA ARENA 4
6 CLAUDIA MOLLICA 3
7 CLAUDIO PELLEGRINI 5
8 DAMIANO GRISPO 8
9 DANILO BALLANTI 4
10 FEDERICO AMOROSO 4
11 FELICE DELL’ARMI 4
12 FIAMMETTA CERULLI 0
13 FRANCESCA MINGOZZI 6
14 FRANCO MELONI 8
15 GIAMPAOLO BELLUCCI 8
16 GIULIA CATINO 1
17 GIULIANA ROSATI 1
18 INGRID SATTEL 3
19 LAURA MONTECCHI 8
20 LAURA FRESU 1
21 LIZ GIULIANA ARCE ORTIZ 0
22 LOREDANA MASSARO 1
23 LORETO VALLUCCI 3
24 LUANA NATALE 0
25 LUCIA BENINI 0
26 MARCO CASTELLANO 1
27 MARCO PAPARELLA 3
28 MARCO BERTUCCELLI 4
29 MARIA CRISTINA GIUSTINIANI 1
30 MARTINA CHIAPPARELLI 0
31 MARZIA COLLEPICCOLO 5
32 MASSIMO OMBRES 1
33 MONICA SIGISMONDI 1
34 NICOLAS GABRIELLI 0
35 PAOLA TENTI 2
36 PASQUALE BELMONTE 2
37 PIETRO FIOCCHI 2
38 ROBERTO GENTILI 1
39 ROBERTO STIVALA 0
40 ROMINA BETTI 0
41 SONIA MUZZI 1
42 STEFANIA VASSURA 3
43 STEFANO CIPOLLA 4
44 STEFANO PANICCI 4
45 VALENTINA LEONELLI 1
46 VLADIMIRO D’ANGELO 6

 

LISTA NR. 33

POTERE AL POPOLO

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 SERGIO CARARO 195
2 MARGHERITA CANTELLI 109
3 MICHELANGELO GIGLIO 62
4 BIANCA HAYDEE CLEMENTE 33
5 FABIO GRIMALDI 27
6 DANIELA SANTINI 10
7 GIORGIO SQUILLONI 56
8 NORMA RAY FRANCO 10
9 EMILIANO TODERO 7
10 BEATRICE GAMBERINI 110
11 DAVIDE ANGELILLI 59
12 STEFANIA ALESSANDRINI 32
13 PAOLO BADALI’ 5
14 ELETTRA LUNA LUCASSEN 7
15 FLAVIO BELLONE 12
16 ALESSANDRA BAIOCCHI 1
17 SEBASTIANO BERGAMO 10
18 ANGELA BARONE 68
19 PAOLO BURANI 4
20 BARBARA CACCHIONE 40
21 DOMENICO CALDERONI 35
22 MARIA ANTONIETTA DE GUIDO 6
23 ROBERTO CHIARELLI 5
24 CHIARA DE MARCHIS 5
25 MASSIMO CIPOLLONI 7
26 ELISA DELLA LIBERA 6
27 PAOLO D’ANSELMO 8
28 FRANCESCO DELLA VOLPE 5
29 AURA GHEZZI 27
30 ANIELLO DE VITA 4
31 FRANCESCA LINI 8
32 GIORDANO FUSA’ 16
33 LORENZA MASI 11
34 MASSIMO GARZIA 3
35 FRANCESCA PULICE 7
36 LUDOVICA SPINOLA 4
37 GABRIELE LUPO 24
38 LORENZO MASTROCESARE 25
39 MASSIMO MONDELLI 5
40 PASQUALE NAPPO 27
41 TERESA ADAMO 12
42 FRANCESCO ROSSI 10
43 MATTIA SANTANDREA 1
44 FRANCESCO SCHETTINO 43
45 CLAUDIO SOCCI 7
46 CLAUDIO STAMEGNA 15
47 MICHELANGELO TRONTI 12

 

LISTA NR. 34

FIGLI D’ITALIA BAMBINI NEL MONDO CARLO PRIOLO SINDACO

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 GIADA GIUNTI 8
2 GIUSEPPE PINO 5
3 ROBERTA SIBAUD 3
4 CARMELO D’ASERO 2
5 VALENTINA ACCARDI 2
6 MARINA LIBERATORI 0
7 ANTONELLA SCARLI 0
8 ALESSANDRO CARLONE 0
9 ESTER BIANCHINI CIAMPOLI 0
10 MAURIZIO ACCARDI 0
11 LIVIA BIANCHINI CIAMPOLI 0
12 ATTILIO RANZANI 0
13 DANIELA MAGGI 0
14 LUIGI MAGGI 0
15 LUIGI ZANGARI 0
16 TERESA SQUEGLIA 0
17 ANDREA RANZANI 1
18 ROBERTO CARLONE 0
19 MARIA GRAZIA LEPRONI 0
20 STEFANO MELONI 0
21 MELISSA TESEI 0
22 SIMONETTA VALLETTA 0
23 FRANCESCO BONGIOVANNI 0
24 FRANCESCA CARLONE 0
25 GIANLUCA MICARELLI 2
26 MARIA SOFIA CASONI 1
27 LUCIANO LAPUCCI 19
28 ELEONORA PINO 5
29 AURORA SCHIAVON 0
30 MARCO MARZIALI 0
31 TIZIANA TEODOSIO 0
32 GIANMARCO PIROLA 0
33 SABRINA NONNE 0

 

LISTA NR. 35

MOVIMENTO STORICO ROMANO LISTA NERONE

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 GIANCARLO CARLONE 21
2 PIERLUIGI MARIA CARTONI 6
3 CLAUDIO ANGELINI 5
4 NICOLETTA BORSEI 12
5 ANGELO ABRUZZETTI 10
6 BARBARA KATARZYNA BODNAR 3
7 ALESSANDRO BARNABA 1
8 CARLO CARLI 5
9 NATALINA BELELLI 0
10 MARIATERESA BIFULCO 6
11 RENATO BRUNI 3
12 STEFANO CASINI 0
13 CARMELO CATANZARO 5
14 GABRIELE CIPRIANI 0
15 GIAMMARINO MAURILIO COLNAGO 3
16 MARIA GRAZIA CREA 2
17 ALISIA DI MICHELE 0
18 ROBERTA DIASPRO 0
19 ALESSANDRO FATICONI 2
20 ORAZIO FERGNANI 3
21 TIZIANA FINA 5
22 MICHELE FORGIONE 1
23 SERENA IACOMONI 5
24 MARIA RITA LEONARDI 21
25 NAZZARIO LETI MAGGIO 7
26 LUCIANA LUCIANI 8
27 VERENA LUTHI 2
28 FLUTURA MALOKU 2
29 TOSHKA MARINOVA MARINOVA 3
30 SERAFINO MAURO 7
31 RAFFAELE MAZZAFERRI 15
32 TATIANA MELARAGNI 2
33 PIETRO NOTARGIOVANNI 17
34 MARIA VERONICA OROFINO 3
35 SERENA PICCOLOMINI 5
36 ANDREA POLI 7
37 CARLO POMPA 3
38 FABIO SANTINI 0
39 MASSIMILIANO SCARINGELLA 19
40 CLAUDIA SERAFINI 7
41 DRAGANA SPASIC 0
42 LUCA SPERANZA 2
43 GIUSEPPE TURRISI 0
44 VAHED MASSIHI VARTANIAN 4
45 FABRIZIO VIGGI 2
46 VIRGILIO VIOLO 2
47 ROSSANO VISDOMINI 1
48 GIORGIO VITALI 8

 

LISTA NR. 36

REVOLUZIONE CIVICA

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 CRISTINA LEO 132
2 PIERO ACCOTO 116
3 ELENA DE SANTIS 61
4 ANTONIO PRINCIPATO 53
5 LUIGI VAUDO 101
6 MARIA AGNESE CATINI 34
7 ELIGERT HIMA 34
8 VANESSA ROSSI 38
9 ALESSANDRO PIRRONE 30
10 EMILIANO GIOIA 54
11 MELISSA VIDETTA 49
12 GIANCARLO D’ANDREA 20
13 ALESSANDRO BUCCI 103
14 GIULIA BOTTONI 32
15 MIRKO CHIAPPERINO 48
16 MARIA CHIARA PETRASSI 17
17 REMO BATOG 3
18 NICOLA CAPRERA 7
19 PAOLO D’AMBROSIO 8
20 ANGELA TRIPPUTI 18
21 LORENZO NATALUCCI 12
22 LUIGI GRUTTADAURIA 66
23 ELISA PILATO 11
24 MARCO CANDIGLIOTA 26
25 CLAUDIA DE CHIARA 30
26 GIOELE LAVALLE 6
27 PANTALEO MARRANI 18
28 CLAUDIA NASTRUCCI 18
29 LAURA D’ALESSANDRO 2
30 ALESSANDRO TAMBURLANI 1
31 CRISTIANO TERRANOVA 3
32 JOSAFAT DE MARIA 6
33 GIANMARCO DOMINICI 27
34 SALVATORE CANNONE 27
35 FRANCESCO CAPPELLA 26
36 Cecilia SALAICES 5
37 CAMILLA COLLALTI 2
38 CORRADO CERRONI 14
39 LUCA CASANTINI 12
40 SIMONE BIAGIONI 5
41 ANDREA BONANNI 25
42 ZUMANA MAHMUD 28
43 STEFANO RINALDI 5
44 MASSIMILIANO GRANIERI 10
45 SARA IANNELLO 5
46 MASSIMO CENTI 5
47 EDOARDO RINALDI 0
48 SIMONE GALUPPI 9

 

LISTA NR. 37

RICONQUISTARE L’ITALIA

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 NINO DI CICCO 19
2 CLAUDIA VERGELLA 21
3 FEDERICO MUSSO 20
4 ALESSANDRA CONTIGIANI 11
5 MONICA NATALI 12
6 GIUSEPPINA LAUDONI 14
7 EMILIANO ALFEDI 3
8 GIAN CARLO ANTONELLI 5
9 RICCARDO BENISIO 14
10 LUCA BENNATI 0
11 LAURA CAMPAGNA 2
12 GUIDO CARLOMAGNO 10
13 SIMONA CARLOPPI 6
14 SIMONE CHECCHI 1
15 LOREDANA CIMINO 1
16 CECILIA CLEMENTI 6
17 MARZIA COLITTI 0
18 GIOVANNA CORICCIATI 0
19 MATTEO D’AMMORA 0
20 FLAMINIA DE PINTO 3
21 MARCO DI CROCE 4
22 ADRIANO DRAGOTTA 1
23 PAOLO LUCIO FANELLI 1
24 ORAZIO FIDERIO 0
25 LUCA FONTANA 1
26 FEDERICO FRACASSI 4
27 CLAUDIO GORI 0
28 STEFANO GROSSI 8
29 ENRICO IAPOCE 2
30 GABRIELE LAGO 1
31 LUCA MANCINI 0
32 ANNALISA MARCOZZI 3
33 LUCA PACIOTTI 13
34 MASSIMO PAGLIA 0
35 ALESSANDRO PATRIZI 6
36 SIMONE REVELLI 9
37 ANDREA RIACA’ 7
38 VALERIO RIGA 2
39 MARINELLA SALA 1
40 MICHELE TAMBORRA 1
41 MARIA ROSARIA TEDESCHI 0
42 MARIA CRISTIANO 1
43 DANIELA FRANCIOSI 1
44 AGATA ANNA GIANNELLI 1

 

LISTA NR. 38

LIBERISTI ITALIANI

NUMERO CANDIDATO Preferenze
1 ALESSANDRO ONOFRI 68
2 ALESSANDRA BALDASSARI 10
3 BARBARA BERNAUDO 48
4 STEFANO BERRUTI 4
5 EMANUELA BONFILI 28
6 CLAUDIA CANINI 2
7 CRISTIANA CARDARELLI 8
8 LINDA CARLUCCI 0
9 SONIA COSTANTINI 0
10 SIMONE COZZI 1
11 ELISABETTA CROSTI 0
12 FEDERICA CUPELLO 1
13 ANDREA DE ANGELIS 10
14 EMILIO DE SANCTIS 0
15 IVANA DEL ROSSO 13
16 MASSIMO DEL TURCO 1
17 EMANUELE DI VERIO 3
18 FULVIO DIANA 8
19 FRANCESCO FALZETTI 3
20 LUISA GAVOTTI 16
21 FRANCESCO SAVERIO GAZZETTI 1
22 ELISABETTA GIAGNORIO 6
23 LUCA GIRALDI 19
24 GIULIA GOTTI LEGA 1
25 SIMONA IMPALA’ 1
26 ALESSANDRO KOVACICH 0
27 ENRICO MARINONI 35
28 ANTONIO MARZANO 0
29 MAURO MOSSA 5
30 SIMONA PANTANO 4
31 ALBERTO PARAVIA 15
32 GIUSEPPINA PESCE 24
33 MATTEO PORFILI 1
34 CORRADO RABBIA 0
35 MARCO RANDAZZO 0
36 FEDERICO ROSSI MONTECUCCOLI 0
37 RAFFAELE ROSSI 3
38 MARIO SABBATINI 4
39 PAOLA SCROFANA 2
40 RICCARDO SERI 2
41 IGNAZIO SILLITTI 19
42 GIOVANNI SINIBALDI 4
43 CRISTINA SPARVIERI 11
44 VITTORIO MICHELE STIGLIANI 0
45 FABIO TIDEI 1
46 PIETRO VERDECCHIA 2
47 DIEGO ZANDEL 7

 


Dicci cosa ne pensi per primo.

Commenti