Tutte le preferenze per la carica di consigliere comunale elezioni 2021 a Roma
Enzo Luciani - 6 Ottobre 2021
Di seguito riportiamo le preferenze ottenute dai candidati alla carica di consigliere comunale, dopo le votazioni del 3 e 4 ottobre, quando sono pervenute 2.525 su 2.600 sezioni (mancano ancora le preferenze raccolte in 75 sezioni).
Appena ci saranno aggiornamenti correggeremo questo elenco che quindi rimane per ora solo indicativo.
LISTA NR. 1
GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|ANDREA DE PRIAMO
|5.962
|2
|FRANCESCO FIGLIOMENI
|2.767
|3
|LAVINIA MENNUNI
|5.432
|4
|RACHELE MUSSOLINI
|8.263
|5
|DARIO ANTONIOZZI
|2.804
|6
|NICOLA AZZARITO
|607
|7
|FRANCESCA BARBATO
|6.107
|8
|GESSICA BERTOLLINI
|59
|9
|ROSARIO CALABRESE
|110
|10
|MARINA CANNAVO’
|363
|11
|DARIA CASCARANO
|159
|12
|GILBERTO CASCIANI
|656
|13
|GIAMPAOLO CASTELLANI
|202
|14
|LIDIA MARIA GRAZIA CATENA
|217
|15
|DOMENICO CERAVOLO
|380
|16
|ROBERTO CIPOLLETTI
|1.857
|17
|MARIALISA COMES
|711
|18
|ALESSANDRA CONSORTI
|3.990
|19
|FRANCESCO CUOMO
|1.407
|20
|GIULIO DALLE MOLLE
|159
|21
|NAICHE DI SALVO
|316
|22
|STEFANO ERBAGGI
|4.517
|23
|MAURIZIO ESPOSITO
|277
|24
|MARCO FANTAUZZI
|324
|25
|FRANCO FORLENZA
|67
|26
|DANIELE FUNICELLI
|816
|27
|DANIELE GATTANELLA
|640
|28
|FULVIO GIULIANO
|2.642
|29
|VALERIO BENITO LIMIDO
|699
|30
|UGO MAINOLFI
|65
|31
|SIMONA MARCELLINI
|215
|32
|MARIACRISTINA MASI
|4.345
|33
|GLORIA MORSELLO
|60
|34
|GIOVANNI OTTAVIANO
|4.144
|35
|CINZIA PALLOTTA
|88
|36
|JULI PISCEDDA
|19
|37
|ERCOLE PUGLIESE
|503
|38
|GIOVANNI QUARZO
|6.504
|39
|FEDERICO ROCCA
|4.948
|40
|RAFFAELLA ROSATI
|373
|41
|MAURIZIO ROSSI
|386
|42
|GIUSEPPE SCICCHITANO
|2.394
|43
|FRANCESCO TAFURO
|875
|44
|TETYANA TARASENKO
|21
|45
|ETTORE THERMES
|22
|46
|MASSIMO TOTA
|59
|47
|MARCO VISCONTI
|1.552
|48
|ROMINA VITALE
|341
LISTA NR. 2
RINASCIMENTO SGARBI MICHETTI SINDACO CAMBIAMO ROMA
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|STEFANO ARDIZZONE
|59
|2
|ROBERTO BALDASSARRE
|75
|3
|ALESSANDRO BALLI
|687
|4
|ALESSANDRA BALZANO
|27
|5
|SILVIO BARONE
|101
|6
|ZAIRA BARTUCCA
|23
|7
|GIORGIO BELTRAME
|10
|8
|FRANCESCA BOCCHI
|7
|9
|LUCA BONANNI
|77
|10
|FRANCESCO BONDOLI
|23
|11
|BRIGITTE CARBONARI
|14
|12
|GIOVANNI PIETRO CALELLA
|6
|13
|VANESSA CHERUBINI
|37
|14
|ADRIANO CIAMEI
|117
|15
|BENITO CORRADINI
|43
|16
|SIMONE CRISTINA DE PINHO TAVARES
|6
|17
|ETTORE DE VITO
|12
|18
|FRANCO DEIANA
|175
|19
|DANIELE DRAGONE
|35
|20
|ALESSIO DULIZIA
|143
|21
|VITALIANA ESPOSITO
|189
|22
|PASQUALE CARLO FAILLACI
|21
|23
|MARIO ISIDORO FALCO
|32
|24
|FABIO FIESOLE
|534
|25
|LUIGI FRATINI
|34
|26
|IVANO GRAZIOSI
|26
|27
|DAVIDE LEONCAVALLO
|150
|28
|ROBERTO LITTA
|252
|29
|MAURIZIO LOMBARDI LEONARDI
|40
|30
|LAURA MARCHESE
|31
|31
|MARIA LUISA LO MONTE
|1
|32
|FLOR EMPERATRIZ MENDOZA
|10
|33
|ADRIANA PALLADINO
|33
|34
|SIMONE PALOMBI
|38
|35
|SERENA PETRELLA
|37
|36
|ALESSANDRO PRUDENTE
|40
|37
|NICOLETTA QUINZIATO
|43
|38
|ALESSANDRO RUBINI
|22
|39
|SILVIA SCOLARI
|5
|40
|FRANCESCA SINATO
|6
|41
|CLAUDIO TESTA
|49
|42
|AGOSTINO TRIDICO
|151
|43
|GERARDO VALENTINI
|155
|44
|MAURO VENNARINI
|38
|45
|GUIDO ZANOBINI
|10
|46
|CINZIA MARTIN
|4
LISTA NR. 3
LISTA CIVICA MICHETTI SINDACO
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|ARNALDO ACQUARELLI
|93
|2
|FRANCESCA ARTEGIANI
|46
|3
|FRANCESCA BENEVENTO
|54
|4
|ALESSANDRO BRACCIONI
|163
|5
|MARIO BROZZI
|540
|6
|PAOLA BRUNI
|83
|7
|COSIMA CARBUTTI
|32
|8
|SILVIA CERVI
|272
|9
|ANTONIO CIRIANI
|70
|10
|MARIO D’AMBROSIO
|154
|11
|SABRINA DAMILANO
|14
|12
|FEDERICO DE BENEDICTIS GENNARI
|24
|13
|ANTONIO DE NAPOLI
|775
|14
|ANTONIO FORTUNATO DEL GRECO
|238
|15
|ANTONIO DI CARLO
|113
|16
|DANIELA DI CORATO
|76
|17
|LUCA EUSEPI
|59
|18
|ALESSIO FIORILLO
|72
|19
|EDOARDO MARIA FRANZA
|43
|20
|MANUELA MARIA GAROFALO PICA
|66
|21
|SILVIO GHERARDI
|218
|22
|ANGELO ADAMO GREGUCCI
|163
|23
|GIANLUCA GRIMALDI
|122
|24
|FRANCESCO INNOCENTI
|351
|25
|BENEDETTO MANCINI
|78
|26
|MANFREDI MARIA GRANESE
|105
|27
|LUIGI MARCELLI
|79
|28
|MICHELE MARINO
|25
|29
|MARIO MATTIOLI
|124
|30
|ELEONORA NICLA MOIRAGHI
|190
|31
|PATRIZIA MOSCATELLI
|182
|32
|ILARIA NICOLOSI
|62
|33
|ORLANDO MICHELE ENRICO PANICCIA
|30
|34
|FRANCO PIPPO
|81
|35
|VALERIA PISTILLI
|157
|36
|DANIELA PUCELLO
|80
|37
|CINZIA ROCCO
|113
|38
|DOMENICO ROSSI
|412
|39
|ANNAMARIA SCARINCI
|25
|40
|RODICA STREJA
|14
|41
|ALFREDO TOMA
|190
|42
|CATIA TOSTI
|130
|43
|RACHELE TROIANI
|34
|44
|MARIA GRAZIA VENEZIANI
|48
|45
|GIOVANNI VILLAROSA
|38
|46
|GIUSEPPINA VOLUCELLO
|36
LISTA NR. 4
LEGA SALVINI PREMIER
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|SIMONETTA MATONE
|4.818
|2
|DAVIDE BORDONI
|3.406
|3
|MAURIZIO POLITI
|3.034
|4
|SIMONA RENATA BALDASSARRE
|2.150
|5
|SARA DE ANGELIS
|2.101
|6
|BARBARA SALTAMARTINI
|2.389
|7
|FABRIZIO SANTORI
|3.432
|8
|DARIO ROSSIN
|671
|9
|FLAVIA ANELLI
|13
|10
|MARIA BEATRICE BALDINI
|252
|11
|ELEONORA BATTESTINI
|151
|12
|VALENTINA BERTOCCI
|73
|13
|FLAVIA CERQUONI
|2.741
|14
|CONCETTA CINQUE
|133
|15
|DARIO COCCO
|185
|16
|RICCARDO CORSETTO
|322
|17
|RAFFAELE CRESTA
|68
|18
|IRENE DENIPOTI
|83
|19
|ANGELA DE ROCCIS
|44
|20
|ENRICO FABBRO
|343
|21
|MARCO FEDELE
|45
|22
|MANLIO FELICI
|29
|23
|MAURO FERRI
|1.433
|24
|STEFANO FORTUNATO
|515
|25
|DANIELA GASPERINI
|85
|26
|EDOARDO GRANAI
|29
|27
|GIOVANNA GRECO
|121
|28
|EMANUELE LATAGLIATA
|28
|29
|ANTONIETTA LAZZARUOLO
|22
|30
|ANGELA LEONARDI
|195
|31
|CARMEN LORUSSO
|2
|32
|CATIA MAIETTA
|5
|33
|MAURO MAINARDI
|21
|34
|MAURIZIO MANCINI
|28
|35
|GIUSEPPA MANGIO’
|146
|36
|MICHEL EMI MARITATO
|217
|37
|FEDERICA MATTEI
|1.035
|38
|MASSIMO MATTIA
|108
|39
|BARBARA NOBILI
|248
|40
|ELISA PADOVANI
|72
|41
|FERNANDO POTASSO
|375
|42
|MAURIZIO RAPONI
|20
|43
|SANDRO SASSOLI
|101
|44
|ALBERTA SESTITO
|20
|45
|MARTIN STEIN
|24
|46
|TERESA TORRE
|49
|47
|EFREM ANGELO VALERIANI
|2.713
|48
|LUIGI ZACCARIA
|571
LISTA NR. 5
FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER MICHETTI – LIBERTAS – UNIONE DI CENTRO
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|MARIA SPENA
|711
|2
|CRISTINA ANTAL
|42
|3
|ANDREEA ARNAUTU
|55
|4
|MAURIZIO BARCA
|219
|5
|ROCCO BELFRONTE
|1.490
|6
|SILVIO BELLANO
|222
|7
|MARCO BORRANI
|12
|8
|STEFANIA CACCIANI
|72
|9
|MARIA CAPOZZA
|279
|10
|LUCIANA CARDI
|47
|11
|VINCENZO CASTELLANO
|36
|12
|MATILDE CINTI
|86
|13
|LAURA CLAUDICANTE
|203
|14
|FABIO CUOMO
|72
|15
|MARIA TERESA DE FAZIO
|50
|16
|MARCELLO DE VITO
|479
|17
|MARIA DIMASI
|183
|18
|MARCO DI STEFANO
|2.591
|19
|RICCARDO EVANGELISTA
|222
|20
|FEDERICA FALCHETTI
|95
|21
|SIMONE FOGLIO
|1.836
|22
|LAURA FROIO
|120
|23
|ANTONIO FUGAZZOTTO
|225
|24
|ROMEO IANSI
|21
|25
|DEBORAH IMPIERI
|88
|26
|GIUSEPPE LA FORTUNA
|892
|27
|SIMONE LEONI GHERGO
|394
|28
|LEONARDO LIO
|345
|29
|ALDO MARTINA
|15
|30
|CARLO MARTINO
|37
|31
|GABRIELE MAZZI
|17
|32
|MAURO MAZZONI
|693
|33
|SERENA MORONITI
|335
|34
|GIANNA MURATORI
|347
|35
|LUCIANO PANDOLFINI
|30
|36
|GIANLUCA PERLA
|837
|37
|ROSA MARIA PERRI
|34
|38
|ROBERTO RICCARDI
|302
|39
|ANGELA RICCI
|69
|40
|MARIANGELA RINALDI
|181
|41
|FEDERICA RIZZO
|171
|42
|STEFANO RONCACCIA
|76
|43
|PASQUALINA RUSSO
|58
|44
|FLAVIA SAGNELLI
|136
|45
|GIULIANA SALCE
|69
|46
|MARIO SANCHINI
|55
|47
|CINZIA SCANU
|46
|48
|GIORGIA VOLTERRA
|165
LISTA NR. 6
PARTITO LIBERALE EUROPEO ROMA CON MICHETTI
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|CLAUDIO CECCHETTI
|36
|2
|GIOVANNI ANTONIO COCCO
|28
|3
|ALESSANDRO DI CASTRO
|30
|4
|LETIZIA SORTINO
|14
|5
|ANDREA SANTEVECCHI
|66
|6
|ROBERTO BALDI
|9
|7
|ARIANNA SANTEVECCHI
|71
|8
|GIOVANNI CROSTELLI
|5
|9
|DOMENICO PIGNATA
|29
|10
|EDGARDO CRESCENZI
|18
|11
|ANNA PENSIERO
|11
|12
|FABRIZIO CENCI
|6
|13
|SAVERIO STOPPONI
|17
|14
|SERGIO FAGIOLI
|1
|15
|MAURIZIO IACOVELLI
|11
|16
|PAOLA BONINFANTE
|20
|17
|SABRINA ANTICI
|13
|18
|BARBARA SANNINO
|4
|19
|GIANLUCA NICCHI
|23
|20
|ANDREA PIZZOLI
|4
|21
|MARCO LUIGI MARINO BONEA
|0
|22
|SILVIA ANTONINI
|9
|23
|FILIPPO CECCHETTI
|0
|24
|ANDREA CIULLA
|6
|25
|ELEONORA CIGNITTI
|6
|26
|GABRIELE VESTRI
|0
|27
|ALESSANDRA CECCHETTI
|4
|28
|VANDA D’INNOCENTI
|5
|29
|STEFANO ANDREUCCIOLI
|10
|30
|MORENA RUSSO
|2
|31
|ANTONELLA GILARDI
|2
|32
|ROBERTO SCATIZZI
|0
|33
|MARCO TOMASSINI
|0
|34
|DAVIDE CARDINALI
|16
|35
|PAOLA DE ANGELIS
|12
|36
|FEDERICA BIGOLIN
|0
|37
|ANTONELLA CASTIELLO
|0
|38
|FRANCESCO BERNARDIS
|2
|39
|GIANNI CAMPAGNA
|0
LISTA NR. 7
ITALIA DEI VALORI
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|PAOLA ACQUAVIVA
|3
|2
|LUCIA AGRESTA
|8
|3
|MASSIMILIANO BOSSA
|1
|4
|NIKOLA CECCHINI
|0
|5
|DANIELA CIAFARDINI
|0
|6
|RAFFAELLA CIANFROCCA
|5
|7
|CLAUDIA CIORCIOLINI
|3
|8
|ANTONIO CITRO
|2
|9
|NICOLA CODIPIETRO
|5
|10
|MAURIZIO CONVERSANO
|0
|11
|CLAUDIO CUTOLO
|9
|12
|MARCELLO DE LUCA
|23
|13
|REMIGIO DEL GROSSO
|9
|14
|COSTANTINO DI PIETRANTONIO
|2
|15
|ROMINA DI VITO
|3
|16
|GIULIO FRANCISCI
|0
|17
|ENNIO GATTONE
|0
|18
|RAFFAELE GENTILE
|12
|19
|VALENTINA LAPALORCIA
|0
|20
|ALESSANDRA LUZZA
|1
|21
|SIMONE LUZZA
|3
|22
|ALESSANDRA MARSILI
|0
|23
|MASSIMO MAZZARINI
|3
|24
|MIRELLA MENICANTI
|11
|25
|GIUSEPPINA MONTANO
|0
|26
|FEDERICA NARDINI
|1
|27
|VALENTINA PARAVANI
|4
|28
|GRAZIELLA PUNGITORE
|0
|29
|FRANCO RABATTI
|9
|30
|WILLIAM RUSSELL
|8
|31
|CLAUDIO SANGUEDOLCE
|2
|32
|SIMONE TAGLIAVINI
|7
|33
|STEFANIA TAVANI
|0
|34
|ANGELO TAVELLA
|3
|35
|ROSITA TRAIANI
|0
|36
|ROBERTO VAJANI
|11
|37
|ANNA VENANZI
|0
|38
|ALESSIA VOLPONI
|5
LISTA NR. 8
VERITA’ 3V LIBERTA’
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|DELIA PATACCHIOLA
|60
|2
|MARCO DE MATTEIS
|50
|3
|MARCELLA MASTRILLI
|18
|4
|FRANCESCO NERI
|33
|5
|RAFFAELLA RAGNO
|20
|6
|ALESSANDRO TREGLIA
|4
|7
|MARICA RULLI
|21
|8
|FRANCESCO SCARCELLI
|1
|9
|SILVIA SANDO
|17
|10
|FABIO FABRIZI
|30
|11
|CINZIA ROMOLI
|4
|12
|LUIGI CUOMO
|20
|13
|TIZIANA IMPECIATI
|0
|14
|LUIGI FRANCESCO GELFUSA
|2
|15
|CLAUDIA PAGANELLI
|1
|16
|GIORGIO CRUCITTI
|25
|17
|MARIA LUCIA STRINATI
|2
|18
|LUCA FRANCESCO DEL NEVO
|7
|19
|ALESSANDRA LA CIURA
|6
|20
|EUGENIO ASCENZI
|4
|21
|ANTONIA SARCINA
|10
|22
|MASSIMO FALEGNAMI
|2
|23
|SABRINA PALMA
|4
|24
|FRANCESCO PANTALEO
|2
|25
|ORESTE D’AQUINO
|0
|26
|ELISABETTA LOMBARDI
|9
|27
|MAURIZIO ROSSI
|12
|28
|SOFIA SCRIPILLITI
|3
|29
|DOMENICO COSTA
|1
|30
|ALBERTA BIRESSI
|2
|31
|PIETRO LAINO
|8
|32
|VERA BIANCHI
|17
|33
|FEDERICO AMBROSI DE MAGISTRIS
|0
|34
|STEFANIA CASTIGLIONI
|1
|35
|ENRICO TILOMELLI
|2
|36
|MANUELA MURA
|4
|37
|CRISTINA D’ONOFRIO
|7
|38
|GRAZIA TANZARELLA
|0
|39
|VALENTINA BENI
|8
LISTA NR. 9
CULTURA E INNOVAZIONE ROMA ECOLOGISTA VIRGINIA RAGGI SINDACA
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|ALESSANDRO BIANCHI
|131
|2
|LAPO SERMONTI
|157
|3
|ALESSANDRO CARDENTE
|121
|4
|MARTINA MATTERA
|104
|5
|FRANCESCO MEZZATESTA
|7
|6
|VINCENZO PULTRONE
|209
|7
|MANUELA MIRAGLIA
|39
|8
|MARIA ROSITO
|75
|9
|SANDRA ABBONDANDOLO
|30
|10
|VALERIA ZAZZARETTA
|13
|11
|LUCA FRANCESCHETTI
|31
|12
|ANOUAR JAMALI
|7
|13
|MATTEO ANTONIO ACCIARESI
|1
|14
|STEFANO AIELLO
|12
|15
|BRUNA ANTONELLI
|1
|16
|GIACOMO BALESTRIERI
|44
|17
|ANDREA BATTICANI
|13
|18
|ROBERTO BIANCHINI
|21
|19
|GIUSEPPE BUNGARO
|27
|20
|MASSIMILIANO CALIFANO DI MARINO
|17
|21
|FABIO CAPPONI
|16
|22
|CRISTIAN CLAUDIO CATALANO SOARE
|0
|23
|ANNAMARIA CENTOLA
|2
|24
|CHIARA d’ANTONIO
|27
|25
|MASSIMO DI CAMILLO
|25
|26
|GENZIANA DELLE CHIAIE
|19
|27
|RICCARDO DEL NONNO
|20
|28
|ELISABETTA DE LUCA
|6
|29
|IVANA DONDERO
|30
|30
|ROBERTA FRANCESCONE
|2
|31
|ANTONINO GERACI
|59
|32
|VITTORIO GIANNINI
|19
|33
|MAURIZIO GRASSI
|22
|34
|PAOLO LANZI
|1
|35
|MICHELE LO SURDO
|12
|36
|TIZIANA MANCINI
|22
|37
|FILIPPO MARGIO
|15
|38
|DANIELE MITRANI
|19
|39
|SIMONA MORELLI
|36
|40
|CLOTILDE PICHIERRI
|2
|41
|BRUNO PICENTINO
|17
|42
|ELISABETTA PRANZONI
|7
|43
|ANTONIO QUAGLIERI
|185
|44
|ALESSIA RUGGERI
|24
|45
|SAVERIO RUDI
|15
|46
|RICCARDO SUCCU
|5
|47
|AMEDEO TINELLI
|35
|48
|MARTINA MISTRETTA
|9
LISTA NR. 10
SPORTIVI PER ROMA “VIRGINIA RAGGI SINDACA”
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|MIRCO FRATTA
|115
|2
|SARA CARFOLI
|95
|3
|IVAN SACCHI
|107
|4
|VINCENZO GRENGA
|40
|5
|DANIELE OTTAVI
|15
|6
|ANNALISA VALENTINI
|58
|7
|ANDREA ROMAGNOLI
|58
|8
|SIMONE TOSATO
|75
|9
|DOMENICO BALDASSARI
|24
|10
|SILVIA CAVALLERI
|41
|11
|LUANA MANNI
|44
|12
|ALESSANDRO PATITUCCI
|6
|13
|DANIELE MORETTI
|8
|14
|LUCREZIA CASU
|14
|15
|ALESSANDRO ALESSANDRONI
|2
|16
|GIUSEPPE CORBELLINI
|60
|17
|ANDREA MARCHETTI
|67
|18
|MARCO D’AMICI
|0
|19
|EMILIO CLAUDIO ALNO
|17
|20
|MIRCA GUERRIERI
|3
|21
|GABRIELLA GAGLIARDI
|3
|22
|MATTIA HELIO FEDERICO
|1
|23
|MANOLA MARRAS
|29
|24
|GIORGIA DE BIASE
|49
|25
|FRANCESCO ANTEI
|3
|26
|VALENTINA BARBERINI
|5
|27
|SIMONA CAVALLINI
|2
|28
|ANDREA CAVAGNA
|10
|29
|GIOVANNA CHERUBINI
|16
|30
|VERONICA CIGNITTI
|1
|31
|CLAUDIA IACONO
|1
|32
|RODRIGO MILIANTE RIBEIRO
|0
|33
|ILARIA PATITUCCI
|2
|34
|CLAUDIA SPELONCA
|14
|35
|BRUNALDO TOMBELLINI
|21
|36
|SALVATORE UNEDDU
|2
|37
|LUCA VINCENZINI
|2
LISTA NR. 11
MOVIMENTO CINQUE STELLE “2050”
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|GIULIANO PACETTI
|739
|2
|GERMANA PAOLETTI
|822
|3
|PAOLO FERRARA
|953
|4
|ANNALISA BERNABEI
|514
|5
|DANIELE DIACO
|919
|6
|CAROLA PENNA
|335
|7
|ROBERTO DI PALMA
|406
|8
|ELEONORA GUADAGNO
|712
|9
|PIETRO CALABRESE
|443
|10
|SARA SECCIA
|302
|11
|ANGELO DIARIO
|563
|12
|VALENTINA VIVARELLI
|191
|13
|ANDREA COIA
|224
|14
|SIMONA DONATI
|106
|15
|CARLO MARIA CHIOSSI
|101
|16
|TERESA MARIA ZOTTA
|91
|17
|MASSIMO SIMONELLI
|102
|18
|COSTANZA SPAMPINATO
|58
|19
|ROBERTO ALLEGRETTI
|55
|20
|ANNA FUMAGALLI
|69
|21
|GIOVANNI BOCCUZZI
|122
|22
|PAOLA CHIOVELLI
|101
|23
|ROBERTO ROMANELLA
|122
|24
|VERONICA MAMMI’
|294
|25
|LINDA MELEO
|1.161
|26
|MARIA GIUSEPPINA CAMPANINI
|64
|27
|MARCO CERISOLA
|86
|28
|ROBERTA CAPOCCIONI
|197
|29
|ANTONINO DI GIOVANNI
|314
|30
|PAOLA BIGGIO
|323
|31
|ALBERTO ILARIA
|188
|32
|VINCENZO MAISANO
|67
|33
|MARCELLA SILVANA ROSELLA
|79
|34
|EUGENIO TOSATTI
|82
|35
|FEDERICO AMATO
|190
|36
|MARIA ELENA MAMMARELLA
|180
|37
|GIORGIO DI PIETRANTONIO
|144
|38
|NUNZIA VASSALLO
|116
|39
|ALESSANDRO MARCO GISONDA
|129
|40
|GILBERTO KALENDA
|127
|41
|ENRICO LUPARDINI
|114
|42
|ANDREA MAGGI
|175
|43
|ENRICO MALAGUTI
|237
|44
|GIOVANNI PALESTRINI
|118
|45
|SERGIO PAZZELLI
|97
|46
|SARA POMPILI
|246
|47
|FABIO TALAMONI
|111
|48
|ALESSANDRO VOLPI
|164
LISTA NR. 12
ROMA DECIDE “VIRGINIA RAGGI SINDACA”
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|PAOLO DE PERSIS
|67
|2
|SANDRA COCCO
|67
|3
|FRANCESCO CLEMENTI
|30
|4
|ALESSANDRO NUNZIO PESCE
|27
|5
|GIAMPIERO MARINELLI
|14
|6
|GIORGIO BIONDI
|11
|7
|CARLO MARIA SIMONETTI
|23
|8
|SILVIA DI BLASIO
|80
|9
|FEDERICO AMADEI
|14
|10
|LUIGI MARGIOTTA
|5
|11
|LUCA DELLA SANTA
|38
|12
|MARCO BORGESE
|63
|13
|MARIO FRATINI
|22
|14
|SIMONE GALTIERI
|1
|15
|QUINTILIO SAVINA
|20
|16
|DOMENICO GAROFALO
|41
|17
|FABIO FEDERICI
|20
|18
|BENEDETTO MARCONI
|5
|19
|FRANCESCA ROCCADORO
|129
|20
|ALICE MODUGNO
|12
|21
|SIMONE TERENZI
|119
|22
|UMBERTO GIOLITTI
|0
|23
|MARIA ROSARIA CAPORILLI
|32
|24
|LAURA VALLESE
|8
|25
|PAOLO MACIOCI
|59
|26
|MARCO PETRUCCI
|25
|27
|FEDERICA FRANCESCONE
|2
|28
|VALERIA LANZI
|3
|29
|FEDERICA PAGLIEI
|0
|30
|ELISABETTA CANTELLI
|7
|31
|SERGIO BIASUCCI
|3
|32
|MATTEO IALLONARDI
|2
|33
|MARIANNA DI EMILIO
|5
LISTA NR. 13
LISTA CIVICA “VIRGINIA RAGGI”
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|GABRIELLA RAGGI
|647
|2
|TERESA DONVITO
|41
|3
|MIRIAM MIROLLA
|61
|4
|ANTONIO DE SANTIS
|736
|5
|MARCO DORIA
|87
|6
|VERONICA TASCIOTTI
|94
|7
|FAUSTO LUIGI CAGGIA
|52
|8
|MARCO PORCELLANA
|96
|9
|SEBASTIANO LA MANNA
|72
|10
|ALESSANDRA GABBANI
|180
|11
|FRANCESCO TESSE
|114
|12
|EMANUELE ARCESE
|35
|13
|ILARIA TRIONFETTI
|65
|14
|ALESSANDRO D’ANGELILLO
|29
|15
|ANNA CHIARA TORTI
|52
|16
|PAOLO LA BOLLITA
|56
|17
|ALFREDO SANTOLOCI
|104
|18
|CRISTINA MARTINA SEQUEIRA NEVES
|39
|19
|JESSICA AMADEI
|217
|20
|MASSIMO CASALE
|31
|21
|MARCO SCIARRA
|61
|22
|ANTONIO LIBONATI
|72
|23
|JACOPO COLALONGO
|64
|24
|BARBARA MILIONI
|46
|25
|MARIA MARTINA PETRICCA
|89
|26
|SALVATORE ANGIUS
|17
|27
|ANDREA BEZZICCHERI
|26
|28
|ALESSANDRO CORRUCCINI
|74
|29
|SERENA MARIA CANDIGLIOTA
|56
|30
|EMANUELE CECCATO
|66
|31
|DAVIDE CARLO MARIA FERRARIS
|9
|32
|MARCO COLAROSSI
|447
|33
|TIZIANA BORGATTA
|23
|34
|EMANUELE PANZETTI
|13
|35
|PIETRO BARRERA
|76
|36
|MARCO CALVO
|9
|37
|FRANCESCA PAGLIARA
|67
|38
|ROBERTA ROVELLI
|56
|39
|ALESSANDRO RICCI
|39
|40
|CARMELO CIRAULO
|37
|41
|RENATO FRILLI
|32
|42
|ANNA MARIA NANGANO
|204
|43
|AMELIA SANSONE
|18
|44
|GIULIA SCATAMACCHIA
|43
|45
|ALESSANDRO CRASTA
|27
|46
|DANIELE BIANCONI
|31
|47
|CRISTIANA SOTTILE
|334
|48
|EVELYN VENUTO
|2
LISTA NR. 14
CON LE DONNE PER ROMA “VIRGINIA RAGGI SINDACA”
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|ANGELA RAFFAELA TERESA BARRECA
|70
|2
|SARA CIASCO
|43
|3
|NADIA BENGALA
|20
|4
|BARBARA DE FILIPPO
|56
|5
|MASSIMO SPANO
|22
|6
|LUDOVICA REALINI
|24
|7
|ANJA PRISKA DAHM
|46
|8
|PAOLA SCHIRRU
|48
|9
|LAURA GASPARI
|9
|10
|FABIANA PARAVANI
|10
|11
|LORIANA ROSSI
|5
|12
|ANNARITA MAZZUCCA
|2
|13
|GIUSEPPE DOMENICO BITETTI
|58
|14
|ORIANA FUNARI
|41
|15
|ROSARIA RITA SFORZA
|29
|16
|DANIELA ANGELICI
|30
|17
|IVANA D’ADAMO
|44
|18
|CHIARA POLICELLA
|28
|19
|DONATO VONA
|11
|20
|GASPARE LOMBARDO
|30
|21
|ALDO NANI
|9
|22
|NUNZIO CICCONE
|6
|23
|MANUEL NISI
|7
|24
|ALESSANDRO MEROLLE
|12
|25
|RENATO ZANCOLLA
|17
|26
|PIETRO JORI TABET
|2
|27
|ANDREA MONTECCHIA
|10
|28
|VALERIO PIERPAOLO CECCONI
|0
|29
|MARCO BORGIONI
|5
|30
|GIULIA CAMEDDA
|3
|31
|MASSIMO GALATONE
|29
|32
|ROSARIO FALCIANO
|10
|33
|MARCO PROSPERI
|21
|34
|GIULIO COLETTA
|1
|35
|ANDREA MENEGAZ
|26
|36
|NICOLA NORELLI
|24
LISTA NR. 15
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|MASSIMO CAPPELLANI
|6
|2
|MARCO PICCINELLI
|23
|3
|LEO CACCIARI
|2
|4
|MAURIZIO LUPIDI
|4
|5
|STEFANO VANNUCCI
|2
|6
|RICCARDO SPADANO
|0
|7
|ANDREA MARIA PENSABENE
|1
|8
|SILVANA IEMMA
|1
|9
|ARDUINO FRAVETO
|0
|10
|FRANCO SORGE
|1
|11
|UMBERTA TASCIOTTI
|1
|12
|BARBARA PECCHIOLI
|2
|13
|ARRIGO GAVAGNI
|0
|14
|LINDA BONCI
|0
|15
|SIMONE PERUGINI
|0
|16
|ANTONIO CARRABBA
|0
|17
|ROSSANA LOMBARDI
|0
|18
|ADA TORRENTE
|0
|19
|DOMENICO MARSILI
|0
|20
|ALESSANDRO FREDIANI
|0
|21
|MARIA LASCIALFARI
|0
|22
|DIEGO PEVERINI
|0
|23
|CRESCENZO PAPALE
|0
|24
|FRANCA DE ANGELIS
|0
|25
|FABRIZIO TOGNETTI
|0
|26
|ANTONIO CASAGRANDE
|0
|27
|GABRIELA FICCADENTI
|0
|28
|OTTAVIANO SCIPIONE
|2
|29
|PAOLA TAVERNA
|0
|30
|ALFONSINA PALUMBO
|0
|31
|GIOVANNA SICLARI
|0
|32
|TIZIANO DI CLEMENTE
|0
|33
|ROSA ANNA ERAMO
|1
LISTA NR. 16
PCI
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|GAETANO SEMINATORE
|49
|2
|MARIA GRAZIA GALLI
|28
|3
|WALTER MARIO TUCCI
|13
|4
|IURI AMBROSI
|4
|5
|MARIA BARBARO
|5
|6
|GABRIELLA BELARDINELLI
|0
|7
|MARIA PIA BELARDINELLI
|1
|8
|SANDRO BROGLIO
|6
|9
|ADRIANO CAPOCCHI
|0
|10
|GIACOMO COLONNA
|9
|11
|MAURIZIO COSTANTINI
|1
|12
|FABRIZIO DI GIOIA
|1
|13
|GIUSEPPE FORCINITI
|8
|14
|ALBERTO FORTUNATO
|4
|15
|MARIA LUISA GALLO
|9
|16
|MARINA GANZERLI
|18
|17
|RACHEL GIANNINI
|3
|18
|LUCA GIOVAGNOLI
|1
|19
|MONIA GIOVAGNOLI
|0
|20
|STEFANO GORINI
|1
|21
|MAURIZIO IAGHER
|1
|22
|ALESSANDRO LAGI
|4
|23
|EDOARDO LAGI
|2
|24
|MICHELA LAGI
|1
|25
|FLAVIA LAVORATO
|1
|26
|GIULIO MARCHETTI
|4
|27
|MICHELA MOSCONI
|9
|28
|PAOLA PENNA
|11
|29
|DARIA SANTILLI
|3
|30
|SERGIO SANTINELLI
|0
|31
|BIANCA MARIA SCRIVO
|0
|32
|LOREDANA SENSONI
|10
|33
|ANDREA SONAGLIONI
|13
|34
|BRUNO STERI
|1
|35
|EMILIANO TATAFIORE
|13
|36
|VERINO TINABURRI
|21
|37
|ROBERTO VALLOCCHIA
|1
|38
|TIZIANO ZIROLI
|0
|39
|ROBERTA ZOPPI
|11
LISTA NR. 17
PARTITO GAY LGBT+ SOLIDALE AMBIENTALISTA LIBERALE
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|CLAUDIA TOSCANO
|44
|2
|MAURIZIO REGOSA
|7
|3
|GIOIANA NARDI
|19
|4
|DANIELE CONCOTELLI
|6
|5
|SAVIN IVANOV BADEV
|3
|6
|LEA BALDUCCI
|2
|7
|MARILENA BERARDI
|1
|8
|SERGIO BETTI
|1
|9
|MIRKO BOTTICELLI
|2
|10
|MICHELE ADRIANO BRUNACCINI
|0
|11
|LUCA VINCENZO CAPUANO
|2
|12
|GIOVANNA CECERE
|0
|13
|IDA D’ALESSANDRO
|0
|14
|SORAYA D’APUZZO
|2
|15
|AURORA DERIU
|1
|16
|MARCO Maria Lorenzo Marcello FIORELLI
|0
|17
|CARLO MARIA ROMEO FLAMINI
|3
|18
|MANUELA FUSACCHIA
|2
|19
|SIMONE GENTILI
|1
|20
|DEBORAH GIOVARRUSCIO
|13
|21
|CARMINE GUERRA
|5
|22
|GIAMPIERO GUIDOTTI
|16
|23
|PATRIZIA LUSTRI
|2
|24
|MARCELLA MALERBA
|0
|25
|VERONICA MANCA
|2
|26
|FRANCESCO MANNO
|4
|27
|ARIANNA MARCOTULLI
|4
|28
|MARISTELLA MARESCA
|4
|29
|ELISA MONTEDORO
|0
|30
|DEBORAH MORABITO
|0
|31
|LEOPOLDO PARENTE
|0
|32
|NELLY PATRONCINI
|1
|33
|GIOVANNI PICUS
|7
|34
|GLORIA PORTALUPI
|0
|35
|FRANCESCA RACCAGNI
|0
|36
|SERAFINO SCARPINO
|0
|37
|MARCO SPANO
|7
|38
|ORAZIO STRANO
|0
|39
|GIULIA TAGLIENTI
|7
|40
|LORIS TARDUCCI
|0
|41
|LUCA VITTORI
|3
LISTA NR. 18
PROGETTO CIVICO ATTIVA ROMA
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|GEMMA GUERRINI
|21
|2
|ANDREA CAPRARI
|3
|3
|LORELLA PIERALLI
|14
|4
|MICHELE CAMPISI
|20
|5
|ETIENNE GABRIELE BRUCHON
|1
|6
|ELISABETTA D’ALESSANDRO
|7
|7
|FEDERICA POLIDORI
|0
|8
|VALENTINA ASTA
|0
|9
|ROSSANA BORTOLIN
|0
|10
|BIANCA SIMONELLI
|4
|11
|GIULIO GIANNELLA
|5
|12
|ANTONELLA BORZI
|0
|13
|MARCELLO MINNITI
|1
|14
|FRANCESCA TRAVALLONI
|0
|15
|VALERIO FABI
|15
|16
|IOLANDA SPOLETINI
|1
|17
|ELISA NEMIZ
|0
|18
|FABRIZIO RANZANI
|0
|19
|GIULIA GIORDANO
|4
|20
|CARMELINA ARIOSTO
|16
|21
|FIORENZO AMBROGIANO
|0
|22
|SIMONETTA SIMEONI
|4
|23
|MARIA GRAZIA DANESI
|19
|24
|COSIMO FORLEO
|7
|25
|FEDERICA CARNEVALE
|6
|26
|CINZIA IANNI
|26
|27
|MARCO VESTRI
|4
|28
|MARIA LO FIEGO
|0
|29
|VITTORIO DI MENNO DI BUCCHIANICO
|8
|30
|BARBARA PARATORE
|13
|31
|LUCA MINIERO
|0
|32
|NOEMI LONGO
|2
|33
|CRISTINA PASQUAZI
|13
|34
|SANDRA TOPA
|8
LISTA NR. 19
MOVIMENTO IDEA SOCIALE M.I.S.
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|NICOLA DE ANGELIS
|13
|2
|GRAZIELLA PRALI
|5
|3
|VALENTINA ANGELONI
|1
|4
|MAURO BARTOLI
|0
|5
|MASSIMILIANO CACIOLO
|9
|6
|STEFANIA CAMODECA
|9
|7
|ANDREA CANARIS
|2
|8
|GIANFRANCO CAPOROSSI
|0
|9
|PAOLO CARNEVALE
|7
|10
|STEFANO CIMA
|0
|11
|FRANCESCO DESSI’
|5
|12
|ROBERTO DI CLEMENTE
|0
|13
|SALVATORE GIUSTINIANO
|0
|14
|ROBERTA GRAMMAROLI
|0
|15
|CIRO LONGO
|0
|16
|MARGHERITA MANCINI
|4
|17
|SILVANA NAPOLI
|0
|18
|ANGELO OLIVERI
|8
|19
|RICCARDO ORSINI
|0
|20
|MAURA RAMAZZOTTI
|1
|21
|ANTONIO RUGGIERO
|0
|22
|ANTONIO SORDI
|0
|23
|MIRJANA VESKOV
|1
|24
|PIETRO PAOLO MORELLI
|0
|25
|ALESSANDRO ROSELLI
|0
|26
|SIUZANNA EL BURAWI
|1
|27
|SILVIA SAGNOTTI
|0
|28
|VIORICA MARIUTA
|1
|29
|LIUDMILA VARKULENETS
|0
|30
|MARZIA DE ANGELIS
|2
|31
|CARMINE NAPOLI
|0
|32
|FRANCESCO OLIVERI
|0
|33
|NICOLO’ DI PISA
|2
|34
|ALBERTO NICOLAS NABORRE
|0
|35
|MAURIZIO OLIVERI
|0
|36
|TANIA SANELLI
|2
|37
|LUCIA BELLAVIA
|0
|38
|DANIELE CHIOFALO
|6
LISTA NR. 20
ROMA TI RIGUARDA BERDINI SINDACO PARTITO DEL SUD
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|ALBERTO BENZONI
|69
|2
|BERNARDO ROSSI DORIA
|28
|3
|MICHELA BECCHIS
|179
|4
|GIULIA PEZZELLA
|115
|5
|DOMENICO ARTUSA
|11
|6
|AURO BIZZONI
|3
|7
|ANGELO CAPUTO
|40
|8
|MARCO CARRARO
|10
|9
|PATRIZIA CECCONI
|8
|10
|GIORGIO OMAR CERIANI
|24
|11
|MASSIMILIANO CICCAZZO
|0
|12
|LUCIA DE CONTERIS
|3
|13
|BIAGIO DE MASI
|7
|14
|GIULIA DE SANTIS
|6
|15
|AGNESE DELL’UNTO
|0
|16
|SIMONE DI CESARE
|29
|17
|CLEOFE FREZZA
|3
|18
|CRISTINA GRANDI
|34
|19
|PALMA MANUELA GRANO
|26
|20
|ANDREA ILARI
|98
|21
|STELLA ISACCHINI
|10
|22
|MARIA CRISTINA LAVECCHIA
|1
|23
|GIUSEPPE LIPARI
|4
|24
|MARCELLO LUCA
|5
|25
|ROBERTA LUTTA
|5
|26
|FEDERICO MANCINI
|5
|27
|HERTA MANENTI
|2
|28
|ALESSIO MARINI
|20
|29
|MATTEO MASSIMI
|3
|30
|STEFANIA MAZZONI
|28
|31
|LUCA MORANTE
|9
|32
|VITO MELONI
|105
|33
|ROBERTO MOREA
|30
|34
|ROSANGELA MURA
|5
|35
|MICHELE ELIGIO PALERMO
|5
|36
|FRANCESCA PALERMO
|2
|37
|PAOLO PIETRANGELI
|23
|38
|STEFANO PROIETTI
|12
|39
|BEATRICE RIDOLFI
|25
|40
|ELIO ROMANO
|48
|41
|RAFFAELE SCHETTINO
|11
|42
|SANDRA SIMONETTI
|20
|43
|SARA SPERA
|35
|44
|ELISABETTA STANO
|10
|45
|ALESSANDRO TONUCCI
|3
|46
|TIZIANA ULERI
|41
|47
|LUCIANA ALBA VASTANO
|4
|48
|ROBERTO VILLANI
|47
LISTA NR. 21
PARTITO DELLE BUONE MANIERE
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|DALILA GALLOZZI
|0
|2
|MICHELE PELLEGRINO
|0
|3
|MARIA PIA PONTILLO
|0
|4
|ROCCO STRIANO
|0
|5
|MARIA FARINA
|0
|6
|GIOVANNI MAGGI
|0
|7
|MARIA GIUSEPPINA RAUCCI
|0
|8
|MICHELE ACANFORA
|0
|9
|MARTA RACIUOPPOLO
|0
|10
|ALBERTO PELLEGRINO
|0
|11
|ANTONELLA PICCIRILLO
|0
|12
|CARLO PELLEGRINO
|0
|13
|ROSANGELA BARRA
|0
|14
|MARIO CENTORE
|0
|15
|GIULIA CASTELLI
|0
|16
|RAFFAELE PICOZZI
|0
|17
|SILVIA BAMUNDO
|1
|18
|RICCARDO MORGILLO
|0
|19
|ROSA FERRAJOLO
|0
|20
|GIUSEPPE GALLOZZI
|0
|21
|OLIMPIA FERRAIOLO
|0
|22
|FIORELLA VIRGILIO
|0
|23
|ALESSANDRO CIRIACO
|0
|24
|MANUEL MORGILLO
|0
|25
|SERGIO PICOZZI
|0
|26
|GIANLUCA DI BENEDETTO
|0
|27
|GIUSEPPINA COTRONESE
|0
|28
|MARIO DI BENEDETTO
|0
|29
|ANDREA SPINA
|0
|30
|MICHELE AURICCHIO
|0
|31
|ANTONIETTA BENFATTO
|0
|32
|GIUSEPPE ANDREA AURICCHIO
|0
|33
|ROBERTA AURICCHIO
|0
|34
|DIANA DE SANTO
|0
LISTA NR. 22
MPL MOVIMENTO POLITICO LIBERTAS
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|ANTONIO FIERRO
|13
|2
|IFTAKHAR AHAMAD
|0
|3
|ALESSANDRO BONATI
|4
|4
|FIORELLA BUZZI
|3
|5
|LAURA CALDARA
|4
|6
|PAOLA CECCOTTI
|6
|7
|ANNAMARIA CELANO
|0
|8
|DEBORAH D’ANGELO
|4
|9
|EMMANUEL EKWURU
|0
|10
|MASSIMO ESPOSITO
|1
|11
|ALFONSO FERRARA
|0
|12
|GIUSEPPE GHERARDI
|3
|13
|GIANFRANCO FRANCO
|0
|14
|MARIACHIARA GREGORACI
|6
|15
|ALDA HALLUNI
|3
|16
|K M LOKMAN HUSSAIN
|10
|17
|CIRO IMPERATO
|0
|18
|GISELA JOSEFINA LOPEZ
|8
|19
|ELEONORA LO MONACO
|0
|20
|ELVIRA LO SCHIAVO
|1
|21
|GIOVANNI MAGLI
|7
|22
|ILARIA MARCHEI
|0
|23
|WADUD MIAH
|6
|24
|DANIELE MOLINA
|0
|25
|GIOVANNI MARIA MORANI
|0
|26
|SAADIA MESKI
|0
|27
|SPERANTA PARAEAC
|1
|28
|ARCANGELA PETRINO
|2
|29
|RICCARDO QUACQUARELLI
|5
|30
|ROSA QUACQUARELLI
|0
|31
|CINZIA RINALDI
|6
|32
|MARIA RITA RINALDI
|1
|33
|NEMESIO RINALDI
|19
|34
|INES ROSSI
|11
|35
|ANNAMARIA SCHIAVULLI
|7
|36
|FRANCESCO TROVALUSCI
|4
|37
|ERMENGARDA VANZETTA
|0
LISTA NR. 23
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA “NO GENDER NELLE SCUOLE”
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|EDOARDO MARIA CARPINETI
|12
|2
|LAURA TERRANA
|49
|3
|LUCIANO CASTRO
|21
|4
|ANDREA TURCO
|1
|5
|MASSIMO BOSCHI
|3
|6
|ANGELO DE SANTIS
|14
|7
|MONICA PANNACCI
|1
|8
|MAURO ROTUNNO
|15
|9
|ANDREA GREFFI
|4
|10
|ELEONORA ANTONUCCI
|23
|11
|PAOLO COSCIONE
|6
|12
|ALESSANDRA TRIGILA
|0
|13
|GIUSEPPE ROTUNNO
|8
|14
|SILVIO ROSSI
|10
|15
|ROSELLA SANTELLI
|1
|16
|CRISTIANO FIORI
|15
|17
|MAURO CANGINI
|1
|18
|CLAUDIO MATTEODA
|17
|19
|MARIA RITA MARINETTI
|7
|20
|MASSIMO NARDIELLO
|3
|21
|MARCO PETRIZZELLI
|6
|22
|MARIA ELISA ARRABITO
|3
|23
|LUCA LEONI
|6
|24
|SIMONE SVELTO
|2
|25
|NICOLETTA ROSSI
|1
|26
|CHIARA SANMORI’
|6
|27
|JACQUELINE ROXANA QUIMI CATALAN
|0
|28
|GENNARO CONTARDI
|10
|29
|FILOMENA MARENGO
|0
|30
|MARCO RONCHINI
|5
|31
|ELISABETTA DEL PO
|6
|32
|CLAUDIO RIDOLFI
|5
|33
|GIOVANNI BUONSANTI
|4
|34
|LUCIA SCALONE DI MONTELAURO
|0
|35
|FAUSTO DESIDERI
|0
|36
|LUISA TOTINO
|0
|37
|SILVIA PARDOLESI
|8
|38
|VINCENZO BASILE
|1
|39
|FLORIANA CECCARELLI
|2
|40
|CLAUDIO DI NAPOLI
|1
|41
|SERGIO NICOLAMME
|10
|42
|SIMONE DEL BROCCO
|3
|43
|ILARIA MINOSSE
|1
|44
|ALESSIO ABOAF
|1
|45
|FRANCESCO MARIA SANNA
|7
|46
|CARLO DELL’OLMO
|0
|47
|STEFANO PALLINI
|3
LISTA NR. 24
DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|PAOLO CIANI
|2.198
|2
|NICOLA ACCARINO
|83
|3
|ZEINAB AHMED DOLAL
|71
|4
|MARIAM SALEM MOHAMED SALEM ALI
|186
|5
|FILIPPO BACCHETTI
|56
|6
|ANALIZA CEPILLO BUENO
|77
|7
|ALDO CAVALLO
|76
|8
|ALESSIO COLLACCHI
|85
|9
|FABIO MASSIMO CORSI
|74
|10
|ROBERTO CRISTOFORI
|1
|11
|SABRINA DE FEDERICIS
|55
|12
|NICOLA DI FLORA
|12
|13
|MARIA GIUSEPPINA DI MONTE
|69
|14
|MARCO DONATI
|74
|15
|BARBARA FUNARI
|1.884
|16
|ROSARIA GAROZZO
|41
|17
|MALENA HALILOVIC
|59
|18
|MARIA IOANNILLI
|103
|19
|DARIO LAURENZI
|73
|20
|ANDREA LEMMA
|129
|21
|MARINO LIZZA
|241
|22
|GIULIA MACCAURO
|154
|23
|ANDREA MASULLO
|102
|24
|AMERIGO MIZZON
|67
|25
|ADRIAN NICOLAE NITA
|13
|26
|ANTONELLA ONORI
|53
|27
|GOTTARDO PALLASTRELLI DI CELLERI
|101
|28
|GIANCARLO PENZA
|162
|29
|MAURA PEPPOLONI
|30
|30
|KANNANGARAGE KULASIRI Indrananda Perera
|36
|31
|VALERIO PERUZZI
|52
|32
|SILVANA ROSA PESCOSOLIDO
|109
|33
|SANDRO PETROLATI
|249
|34
|FABRIZIO PIEMONTESE
|35
|35
|BRUNO PIETROBONO
|79
|36
|FLAVIO PIZZA
|86
|37
|BARBARA RADDI
|57
|38
|DIEGO ROMEO
|144
|39
|GIANCARLO RUSSO
|21
|40
|GIAN MATTEO SABATINO
|58
|41
|STEFANIA SCARDALA
|124
|42
|TIZIANO SCARPARO
|36
|43
|ANTONIO SEGATORI
|89
|44
|STEFANO SPINELLI
|168
|45
|FRANCESCO TIERI
|109
|46
|GIADA TRAVAGLINI
|18
|47
|STEFANO VELLA
|91
|48
|FRANCESCO VENEZIANO
|80
LISTA NR. 25
LISTA CIVICA GUALTIERI SINDACO
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|MONICA LUCARELLI
|607
|2
|TOMMASO AMODEO
|555
|3
|GIULIO ANTICOLI
|249
|4
|MARCO ANTONELLI
|254
|5
|CARMINE BARBATI
|620
|6
|GIOVANNI BATTISTONI
|85
|7
|GERMANO BERNARDINI
|32
|8
|LUCA BERTOZZI
|10
|9
|TOMMASO BOCCHETTI
|199
|10
|PAOLO PIETRO BRUNO
|56
|11
|GIULIANO CALCAGNI
|87
|12
|SUSY CESETTI
|6
|13
|ALESSANDRO CINQUE
|298
|14
|FRANCESCA DAVOLI
|296
|15
|ANGELO DOMINICI
|271
|16
|ENRICO ELMO
|16
|17
|DAVIDE FEDERICI
|40
|18
|ROCCO FERRARO
|396
|19
|CARLO ANDREA FRANCESE
|330
|20
|GIOVANNI FULVI
|386
|21
|FRANCO GAMBACURTA
|36
|22
|DONATELLA GENTILINI
|158
|23
|CARLO IANNONE
|133
|24
|NORA IOSIA
|301
|25
|ELISABETTA LANCELLOTTI
|596
|26
|FEDERICO LOBUONO
|302
|27
|PAOLA MATTOCCIA
|64
|28
|ANGELA MELILLO
|172
|29
|ILARIA MIARELLI MARIANI
|234
|30
|FABIO MILANI
|53
|31
|ALBERTA PARISSI
|57
|32
|EVANDRO PASSALACQUA
|26
|33
|DANIELA PAVONCELLO
|152
|34
|GIULIA PIERMATTEI
|236
|35
|ANTONIO PIETRAMALA
|104
|36
|RANIERO PIZZA
|166
|37
|ALBERTO POLINI
|81
|38
|LAZZARO RONCHI
|241
|39
|FRANCESCA RUSSO
|43
|40
|FRANCO SALVATORI
|201
|41
|CHIARA SANTO
|68
|42
|PAOLO SPAZIANI
|219
|43
|MARIA SQUARCIONE
|151
|44
|MARZIA TOTI
|98
|45
|GIORGIO TRABUCCO
|897
|46
|FABIO VALENTE
|222
|47
|LAURA VASSELLI
|135
|48
|MANUELA VERONELLI
|211
LISTA NR. 26
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PSI
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|VITTORIO MICHELE CRAXI
|364
|2
|CRISTINA GRANCIO
|98
|3
|MASSIMO LULLI
|25
|4
|GIOVANNA MIELE
|97
|5
|STEFANO AMOROSO
|11
|6
|SERGIO BOCCUCCIA
|1
|7
|CLAUDIA BORO
|34
|8
|FRANCESCO BROGLIA
|5
|9
|FABIO BUCCILLI
|6
|10
|MONICA CAMPAGNA
|19
|11
|LIVIO CARPINETA
|26
|12
|ANTONELLA CEFARO
|14
|13
|ANTONELLA CONSOLO
|37
|14
|SILVIA DI GASPARE
|1
|15
|GRAZIELLA DI STEFANO
|7
|16
|SIBILLA DRISALDI
|15
|17
|ANNA FAELLA
|8
|18
|FRANCESCA FANTO’
|42
|19
|CARLO FELICI
|7
|20
|EGIDIO FILIPPONE
|2
|21
|ANNA MARIA GRAZIOSI
|18
|22
|BENEDETTO LIGORIO
|6
|23
|CHIARA MAGLIACCA
|9
|24
|VINCENZO MARTUSCELLI
|21
|25
|EMANUELA MASSA
|7
|26
|ILARIA MATTIA
|37
|27
|AGNESE MATTOGNO
|50
|28
|OLINDO MATTOGNO
|8
|29
|DARIO NOSCHESE
|2
|30
|CRISTINA PALAZZI
|3
|31
|ROBERTO PAPA
|10
|32
|FRANCESCO POMPILI
|7
|33
|LORENZO ROSSI
|7
|34
|GIUSEPPE SALVATI
|11
|35
|ANDREA SANGIORGI CARONE
|3
|36
|MAURIZIO SANSONI
|159
|37
|GIULIA SANTAMARIA
|24
|38
|CLAUDIO SBARDELLA
|52
|39
|MARA SCARAMELLA
|21
|40
|GIULIO SNIDER
|2
|41
|RICCARDO SORCI
|64
|42
|ANNA MARIA STORNATA
|31
|43
|LUIGI TANGREDI
|3
|44
|GIUSEPPE PIO TORCICOLLO
|205
|45
|STEFANO TUFI
|24
|46
|ANTONIO VALENZI
|1
|47
|GIUSEPPE VONA
|6
|48
|ANTONIO MUSMECI CATANIA
|21
LISTA NR. 27
ROMA FUTURA FEMMINISTA EGUALITARIA ECOLOGISTA
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|GIOVANNI CAUDO
|4.820
|2
|ROSSANA BASSI
|232
|3
|STANISLAV ALYEKSANDROV
|23
|4
|TIZIANA BIOLGHINI
|1.096
|5
|STEFANO AMBROSETTI
|113
|6
|ISABELLA BOARI
|65
|7
|VALERIO BONANNI
|278
|8
|ISABELLA BORRELLI
|496
|9
|MARCO CARLIZZI
|122
|10
|LUCIANA BRUNO
|21
|11
|NICOLA CERABONA
|230
|12
|EVA VITTORIA CAMMERINO
|67
|13
|FABIO CIPRESSA
|3
|14
|ROSARIA CLEMENTE
|28
|15
|EMILIANO COFANO
|58
|16
|GINEVRA ADA DANESI VISCONTI
|14
|17
|TOMMASO FELICI
|20
|18
|FRANCESCA DI POMPEO
|11
|19
|FLAVIO FINOCCHI
|3
|20
|GIULIA FERRARA
|51
|21
|LORENZO GASPARRINI
|196
|22
|ALESSANDRA LATERZA
|291
|23
|GIOVANNI GIANNELLI
|2
|24
|ANNA LODESERTO
|111
|25
|DAVIDE GROSSI
|61
|26
|FRANCESCA MARINA MORPURGO
|125
|27
|PAOLO LECCESE
|300
|28
|DANIELA PATTI
|444
|29
|DANIELE MANCINI
|63
|30
|SUSANNA POLIMANTI
|69
|31
|PAOLO PARNASI
|47
|32
|CLAUDIA PRATELLI
|2.237
|33
|FLORESTANO PASTORE
|191
|34
|ALESSANDRA QUATTROCCHI
|160
|35
|GIAN LUCA RIPARBELLI
|127
|36
|SUSANNA SPAFFORD
|64
|37
|SIMONE SAPIENZA
|581
|38
|PAOLA SPINELLI
|109
|39
|RUGGERO SCOTTI
|175
|40
|MARTINA TESTA
|376
|41
|GUIDO SILIPO
|72
|42
|FRANCESCA TOLINO
|227
|43
|ROBERTO TOMASSI
|111
|44
|MARIA ASSUNTA VITELLI
|240
|45
|MARCO TRIMALDI
|165
|46
|MANUELE TURRIS
|8
|47
|RICCARDO VALENTINI
|33
|48
|MICHELE ZACCONE
|4
LISTA NR. 28
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|ROBERTA AGOSTINI
|1.365
|2
|MICHELA CICCULLI
|2.414
|3
|MARILENA GRASSADONIA
|1.320
|4
|GIUSEPPE LIBUTTI
|776
|5
|FABIO PERRONE
|246
|6
|VITO MICHELE ABRUSCI
|85
|7
|FEDERICA ANGELINI
|72
|8
|GIULIO ARRIGO
|17
|9
|PAOLA BALDUCCI
|285
|10
|PAOLO BARROS
|58
|11
|ANTONELLA CAPURSO
|165
|12
|STEFANO CAROSELLI
|47
|13
|MAURIZIO CARROZZI
|448
|14
|MAURO CASTELLANI
|168
|15
|ANNAMARIA PROIETTI CESARETTI
|165
|16
|LUCA COCCIA
|202
|17
|TERESA DE CHIARA
|33
|18
|FLORIANA D’ELIA
|209
|19
|MARINA D’ORTENZIO
|32
|20
|FABIO FADDA
|403
|21
|ANDREA FALZONE
|210
|22
|MAURIZIO FRATTARELLI
|25
|23
|ROBERTO GIORGI
|32
|24
|MARIA LUISA GLEIJESES
|24
|25
|MARCO INNOCENTI
|66
|26
|FLAVIA LEUCI
|153
|27
|FRANCO LUFRANI
|91
|28
|ALESSANDRO LUPARELLI
|2.473
|29
|RICCARDO MAMELI
|153
|30
|LUCA MANCINI
|87
|31
|MONIA MANZO
|38
|32
|ALESSANDRA MARCHESE
|65
|33
|DANIELA MARIANELLO
|14
|34
|CARLO DARIO MARTINELLI
|13
|35
|NADIA MAZZANTI
|17
|36
|LINDA MUSCARIDOLA
|8
|37
|LEOPOLDO NASCIA
|59
|38
|ELISABETTA PAPINI
|58
|39
|ANTONIO QUINTILIANI
|57
|40
|MICHELANGELO RICCI
|555
|41
|ROBERTO ROCCHI
|284
|42
|STEFANO ROCCI
|72
|43
|GIAN LUCA RUGGERI
|240
|44
|PASQUALE RUZZA
|26
|45
|FRANCO ANTONIO SAPIA
|86
|46
|PATRIZIA STERPETTI
|52
|47
|ROBERTO VIDALI
|49
|48
|GIANCARLA ZINNA
|13
LISTA NR. 29
EUROPA VERDE ECOLOGISTA – EUROPEAN GREEN PARTY – VERDI
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|URBANO RIARIO Sforza Barberini Colonna di Scia
|166
|2
|SIMONA FICCARDI
|165
|3
|GUGLIELMO CALCERANO
|234
|4
|FERDINANDO BONESSIO
|445
|5
|SIMONA SARACENO
|214
|6
|SIMONA BOTTONI
|94
|7
|ALESSANDRO CEROFOLINI
|77
|8
|FLAVIA SCIFONI
|44
|9
|CATERINA DELLA VALLE
|51
|10
|FRANCESCO PETTINI
|74
|11
|LORENZO GRASSI
|109
|12
|ADA NATALI
|45
|13
|GIULIO CORRENTE
|41
|14
|NATALIA IATCO
|10
|15
|ROBERTO DI SANTO
|36
|16
|FLORINDA BARBUTO
|5
|17
|MARCO PAPI
|32
|18
|ALESSANDRO CAVALIERE
|41
|19
|SOFIA ABETI
|20
|20
|ALESSANDRO ALBANESE
|103
|21
|STEFANO ANTONELLI
|17
|22
|SILVIA BARISANO
|3
|23
|FLAVIANA CELIO
|13
|24
|FERNANDO CALDERARI
|36
|25
|MARIA RITA CONTICELLI
|2
|26
|MARCO CIMAGLIA
|79
|27
|ELISABETTA DELLA MANNA
|7
|28
|ANGELO COPPOTELLI
|13
|29
|ANTONIETTA DI VITO
|20
|30
|ALESSANDRO CRESCENZI
|13
|31
|FEDERICA GUGLIELMI
|24
|32
|DARIO CURTI
|26
|33
|CONSUELO LOLLOBRIGIDA
|34
|34
|PAOLO DE LUCA
|58
|35
|TAMARA MASSARI
|16
|36
|GIORGIO FABRETTI
|21
|37
|ROBERTO GENTILE
|17
|38
|FEDERICA PROIETTI
|15
|39
|GIANDANIELE GIAMPAOLI
|68
|40
|GIORGIA TARTAGLIA
|8
|41
|ALESSANDRO LEPRE GNERRE
|24
|42
|FRANCESCA TURCHI
|37
|43
|EMANUELE MORGILLO
|18
|44
|VITTORIO PAVONCELLO
|15
|45
|CLAUDIO STRINA APPOLLONI
|11
|46
|SAVERIO TRAMONTANA
|14
|47
|CRISTINA ZADRO
|17
LISTA NR. 30
PD PARTITO DEMOCRATICO
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|SABRINA ALFONSI
|7.031
|2
|UBALDO RIGHETTI
|1.375
|3
|STEFANO MARONGIU
|726
|4
|ANDREA ALEMANNI
|3.550
|5
|MARIANO ANGELUCCI
|2.298
|6
|VALERIA BAGLIO
|2.099
|7
|PIETRO VITTORIO BARBIERI
|1.013
|8
|ERICA BATTAGLIA
|2.587
|9
|MARIA ANGELA BUFALINO
|25
|10
|GIORGIO RAFFAELE CALVI
|199
|11
|SVETLANA CELLI
|3.888
|12
|ANTONIO CIANCIO
|931
|13
|JULIAN COLABELLO
|1.225
|14
|NELLA CONVERTI
|2.383
|15
|RICCARDO CORBUCCI
|2.282
|16
|GIOVANNI CRISANTI
|1.190
|17
|MASSIMO DE SIMONI
|1.127
|18
|CARLA CONSUELO FERMARIELLO
|2.530
|19
|EDMOND GODO
|66
|20
|ELEONORA GRIMALDI
|262
|21
|Lucia Lidia GUZMAN
|53
|22
|ALESSANDRO LEPIDINI
|858
|23
|YIFAN LIN
|389
|24
|DARIO MARCUCCI
|945
|25
|LORENZO MARINONE
|2.307
|26
|ANTONELLA MELITO
|1.563
|27
|GIORGIO MEZZAPESA
|76
|28
|CRISTINA MICHETELLI
|1.397
|29
|MONICA MORICONI
|1.070
|30
|GIAMMARCO PALMIERI
|2.205
|31
|CLAUDIA PAPPATA’
|2.476
|32
|CLAUDIO PARAVATI
|375
|33
|DANIELE PARRUCCI
|1.976
|34
|GABRIELLA PERSILI
|9
|35
|ILARIA PICCOLO
|828
|36
|FLAVIA RESTIVO
|507
|37
|MARCO ROSSI
|167
|38
|FABRIZIO RUFO
|993
|39
|PIERO SANDULLI
|869
|40
|ANTONIO STAMPETE
|2.211
|41
|ROCCO STELITANO
|1.252
|42
|VALERICA TARCA
|42
|43
|GIULIA TEMPESTA
|3.028
|44
|OLIMPIA TROILI
|1.077
|45
|YURI TROMBETTI
|3.459
|46
|MAURIZIO VELOCCIA
|7.013
|47
|QAMAR ZAMAN
|86
|48
|GIOVANNI ZANNOLA
|2.382
LISTA NR. 31
CALENDA SINDACO
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|ANNALISA SCARNERA
|1.075
|2
|FLAVIA DE GREGORIO
|2.375
|3
|DARIO NANNI
|1.755
|4
|FRANCESCO FILIPPO CARPANO
|1.472
|5
|VALERIO CASINI
|3.318
|6
|FRANCESCA LEONCINI
|2.731
|7
|ANDREA MASSARONI
|357
|8
|RITA DI SANO
|408
|9
|LUIGIA LUCIANI
|568
|10
|PERLA NAHUM
|783
|11
|ALESSANDRO GERALDINI
|1.038
|12
|ROSARIA MARINO
|1.096
|13
|TAMARA BORGHINI
|209
|14
|CLAUDIO SISTO
|37
|15
|ANTONIETTA COREA
|717
|16
|SABRI SHAMSAN HASSAN
|304
|17
|GIUSEPPE SARDONE
|806
|18
|LINO IULIANO
|269
|19
|PIETRO MADONIA
|250
|20
|MARIA RITA IORIO
|149
|21
|GIOVANNA MARCHESE
|347
|22
|FLAVIO RONZI
|425
|23
|CECILIA FRIELINGSDORF
|573
|24
|GIUSEPPE PALONI
|466
|25
|EMANUELE PINELLI
|989
|26
|CESARE GRECO
|256
|27
|ZORA MIKULICIN
|87
|28
|ANGELO MANTINI
|172
|29
|ELISABETTA BIONDI
|310
|30
|NICOLA BIANCHI
|379
|31
|PAOLO BALICE
|332
|32
|CARMEN LAVINIA ORBULESCU
|29
|33
|MARCO BOZZETTI
|255
|34
|MARCO UCCIERO
|68
|35
|ROSSANA DI BIANCO
|149
|36
|VERONICA DONATI
|321
|37
|ANTONELLA DE MARIA
|187
|38
|ANDREA COLUCCI
|681
|39
|PAOLO MAZZOLI
|648
|40
|GIOVANNI MONTELLA
|207
|41
|CORINNA MARZI
|299
|42
|GIANLUIGI GORI
|279
|43
|MARTINA COLETTA
|370
|44
|BRUNO SCHIARAMAZZI
|1.138
|45
|ANNA MARIA DEL GATTO
|143
|46
|GIANCARLO PICCIONE
|241
|47
|CINZIA BARBARA BELLONE
|350
LISTA NR. 32
PARTITO COMUNISTA MARCO RIZZO
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|MARIA NICOLETTA ALARI
|30
|2
|ANTONELLA DI BIASE
|24
|3
|FABRIZIO MARCHI
|94
|4
|DORA CAVEZZA
|11
|5
|CINZIA ARENA
|4
|6
|CLAUDIA MOLLICA
|3
|7
|CLAUDIO PELLEGRINI
|5
|8
|DAMIANO GRISPO
|8
|9
|DANILO BALLANTI
|4
|10
|FEDERICO AMOROSO
|4
|11
|FELICE DELL’ARMI
|4
|12
|FIAMMETTA CERULLI
|0
|13
|FRANCESCA MINGOZZI
|6
|14
|FRANCO MELONI
|8
|15
|GIAMPAOLO BELLUCCI
|8
|16
|GIULIA CATINO
|1
|17
|GIULIANA ROSATI
|1
|18
|INGRID SATTEL
|3
|19
|LAURA MONTECCHI
|8
|20
|LAURA FRESU
|1
|21
|LIZ GIULIANA ARCE ORTIZ
|0
|22
|LOREDANA MASSARO
|1
|23
|LORETO VALLUCCI
|3
|24
|LUANA NATALE
|0
|25
|LUCIA BENINI
|0
|26
|MARCO CASTELLANO
|1
|27
|MARCO PAPARELLA
|3
|28
|MARCO BERTUCCELLI
|4
|29
|MARIA CRISTINA GIUSTINIANI
|1
|30
|MARTINA CHIAPPARELLI
|0
|31
|MARZIA COLLEPICCOLO
|5
|32
|MASSIMO OMBRES
|1
|33
|MONICA SIGISMONDI
|1
|34
|NICOLAS GABRIELLI
|0
|35
|PAOLA TENTI
|2
|36
|PASQUALE BELMONTE
|2
|37
|PIETRO FIOCCHI
|2
|38
|ROBERTO GENTILI
|1
|39
|ROBERTO STIVALA
|0
|40
|ROMINA BETTI
|0
|41
|SONIA MUZZI
|1
|42
|STEFANIA VASSURA
|3
|43
|STEFANO CIPOLLA
|4
|44
|STEFANO PANICCI
|4
|45
|VALENTINA LEONELLI
|1
|46
|VLADIMIRO D’ANGELO
|6
LISTA NR. 33
POTERE AL POPOLO
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|SERGIO CARARO
|195
|2
|MARGHERITA CANTELLI
|109
|3
|MICHELANGELO GIGLIO
|62
|4
|BIANCA HAYDEE CLEMENTE
|33
|5
|FABIO GRIMALDI
|27
|6
|DANIELA SANTINI
|10
|7
|GIORGIO SQUILLONI
|56
|8
|NORMA RAY FRANCO
|10
|9
|EMILIANO TODERO
|7
|10
|BEATRICE GAMBERINI
|110
|11
|DAVIDE ANGELILLI
|59
|12
|STEFANIA ALESSANDRINI
|32
|13
|PAOLO BADALI’
|5
|14
|ELETTRA LUNA LUCASSEN
|7
|15
|FLAVIO BELLONE
|12
|16
|ALESSANDRA BAIOCCHI
|1
|17
|SEBASTIANO BERGAMO
|10
|18
|ANGELA BARONE
|68
|19
|PAOLO BURANI
|4
|20
|BARBARA CACCHIONE
|40
|21
|DOMENICO CALDERONI
|35
|22
|MARIA ANTONIETTA DE GUIDO
|6
|23
|ROBERTO CHIARELLI
|5
|24
|CHIARA DE MARCHIS
|5
|25
|MASSIMO CIPOLLONI
|7
|26
|ELISA DELLA LIBERA
|6
|27
|PAOLO D’ANSELMO
|8
|28
|FRANCESCO DELLA VOLPE
|5
|29
|AURA GHEZZI
|27
|30
|ANIELLO DE VITA
|4
|31
|FRANCESCA LINI
|8
|32
|GIORDANO FUSA’
|16
|33
|LORENZA MASI
|11
|34
|MASSIMO GARZIA
|3
|35
|FRANCESCA PULICE
|7
|36
|LUDOVICA SPINOLA
|4
|37
|GABRIELE LUPO
|24
|38
|LORENZO MASTROCESARE
|25
|39
|MASSIMO MONDELLI
|5
|40
|PASQUALE NAPPO
|27
|41
|TERESA ADAMO
|12
|42
|FRANCESCO ROSSI
|10
|43
|MATTIA SANTANDREA
|1
|44
|FRANCESCO SCHETTINO
|43
|45
|CLAUDIO SOCCI
|7
|46
|CLAUDIO STAMEGNA
|15
|47
|MICHELANGELO TRONTI
|12
LISTA NR. 34
FIGLI D’ITALIA BAMBINI NEL MONDO CARLO PRIOLO SINDACO
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|GIADA GIUNTI
|8
|2
|GIUSEPPE PINO
|5
|3
|ROBERTA SIBAUD
|3
|4
|CARMELO D’ASERO
|2
|5
|VALENTINA ACCARDI
|2
|6
|MARINA LIBERATORI
|0
|7
|ANTONELLA SCARLI
|0
|8
|ALESSANDRO CARLONE
|0
|9
|ESTER BIANCHINI CIAMPOLI
|0
|10
|MAURIZIO ACCARDI
|0
|11
|LIVIA BIANCHINI CIAMPOLI
|0
|12
|ATTILIO RANZANI
|0
|13
|DANIELA MAGGI
|0
|14
|LUIGI MAGGI
|0
|15
|LUIGI ZANGARI
|0
|16
|TERESA SQUEGLIA
|0
|17
|ANDREA RANZANI
|1
|18
|ROBERTO CARLONE
|0
|19
|MARIA GRAZIA LEPRONI
|0
|20
|STEFANO MELONI
|0
|21
|MELISSA TESEI
|0
|22
|SIMONETTA VALLETTA
|0
|23
|FRANCESCO BONGIOVANNI
|0
|24
|FRANCESCA CARLONE
|0
|25
|GIANLUCA MICARELLI
|2
|26
|MARIA SOFIA CASONI
|1
|27
|LUCIANO LAPUCCI
|19
|28
|ELEONORA PINO
|5
|29
|AURORA SCHIAVON
|0
|30
|MARCO MARZIALI
|0
|31
|TIZIANA TEODOSIO
|0
|32
|GIANMARCO PIROLA
|0
|33
|SABRINA NONNE
|0
LISTA NR. 35
MOVIMENTO STORICO ROMANO LISTA NERONE
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|GIANCARLO CARLONE
|21
|2
|PIERLUIGI MARIA CARTONI
|6
|3
|CLAUDIO ANGELINI
|5
|4
|NICOLETTA BORSEI
|12
|5
|ANGELO ABRUZZETTI
|10
|6
|BARBARA KATARZYNA BODNAR
|3
|7
|ALESSANDRO BARNABA
|1
|8
|CARLO CARLI
|5
|9
|NATALINA BELELLI
|0
|10
|MARIATERESA BIFULCO
|6
|11
|RENATO BRUNI
|3
|12
|STEFANO CASINI
|0
|13
|CARMELO CATANZARO
|5
|14
|GABRIELE CIPRIANI
|0
|15
|GIAMMARINO MAURILIO COLNAGO
|3
|16
|MARIA GRAZIA CREA
|2
|17
|ALISIA DI MICHELE
|0
|18
|ROBERTA DIASPRO
|0
|19
|ALESSANDRO FATICONI
|2
|20
|ORAZIO FERGNANI
|3
|21
|TIZIANA FINA
|5
|22
|MICHELE FORGIONE
|1
|23
|SERENA IACOMONI
|5
|24
|MARIA RITA LEONARDI
|21
|25
|NAZZARIO LETI MAGGIO
|7
|26
|LUCIANA LUCIANI
|8
|27
|VERENA LUTHI
|2
|28
|FLUTURA MALOKU
|2
|29
|TOSHKA MARINOVA MARINOVA
|3
|30
|SERAFINO MAURO
|7
|31
|RAFFAELE MAZZAFERRI
|15
|32
|TATIANA MELARAGNI
|2
|33
|PIETRO NOTARGIOVANNI
|17
|34
|MARIA VERONICA OROFINO
|3
|35
|SERENA PICCOLOMINI
|5
|36
|ANDREA POLI
|7
|37
|CARLO POMPA
|3
|38
|FABIO SANTINI
|0
|39
|MASSIMILIANO SCARINGELLA
|19
|40
|CLAUDIA SERAFINI
|7
|41
|DRAGANA SPASIC
|0
|42
|LUCA SPERANZA
|2
|43
|GIUSEPPE TURRISI
|0
|44
|VAHED MASSIHI VARTANIAN
|4
|45
|FABRIZIO VIGGI
|2
|46
|VIRGILIO VIOLO
|2
|47
|ROSSANO VISDOMINI
|1
|48
|GIORGIO VITALI
|8
LISTA NR. 36
REVOLUZIONE CIVICA
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|CRISTINA LEO
|132
|2
|PIERO ACCOTO
|116
|3
|ELENA DE SANTIS
|61
|4
|ANTONIO PRINCIPATO
|53
|5
|LUIGI VAUDO
|101
|6
|MARIA AGNESE CATINI
|34
|7
|ELIGERT HIMA
|34
|8
|VANESSA ROSSI
|38
|9
|ALESSANDRO PIRRONE
|30
|10
|EMILIANO GIOIA
|54
|11
|MELISSA VIDETTA
|49
|12
|GIANCARLO D’ANDREA
|20
|13
|ALESSANDRO BUCCI
|103
|14
|GIULIA BOTTONI
|32
|15
|MIRKO CHIAPPERINO
|48
|16
|MARIA CHIARA PETRASSI
|17
|17
|REMO BATOG
|3
|18
|NICOLA CAPRERA
|7
|19
|PAOLO D’AMBROSIO
|8
|20
|ANGELA TRIPPUTI
|18
|21
|LORENZO NATALUCCI
|12
|22
|LUIGI GRUTTADAURIA
|66
|23
|ELISA PILATO
|11
|24
|MARCO CANDIGLIOTA
|26
|25
|CLAUDIA DE CHIARA
|30
|26
|GIOELE LAVALLE
|6
|27
|PANTALEO MARRANI
|18
|28
|CLAUDIA NASTRUCCI
|18
|29
|LAURA D’ALESSANDRO
|2
|30
|ALESSANDRO TAMBURLANI
|1
|31
|CRISTIANO TERRANOVA
|3
|32
|JOSAFAT DE MARIA
|6
|33
|GIANMARCO DOMINICI
|27
|34
|SALVATORE CANNONE
|27
|35
|FRANCESCO CAPPELLA
|26
|36
|Cecilia SALAICES
|5
|37
|CAMILLA COLLALTI
|2
|38
|CORRADO CERRONI
|14
|39
|LUCA CASANTINI
|12
|40
|SIMONE BIAGIONI
|5
|41
|ANDREA BONANNI
|25
|42
|ZUMANA MAHMUD
|28
|43
|STEFANO RINALDI
|5
|44
|MASSIMILIANO GRANIERI
|10
|45
|SARA IANNELLO
|5
|46
|MASSIMO CENTI
|5
|47
|EDOARDO RINALDI
|0
|48
|SIMONE GALUPPI
|9
LISTA NR. 37
RICONQUISTARE L’ITALIA
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|NINO DI CICCO
|19
|2
|CLAUDIA VERGELLA
|21
|3
|FEDERICO MUSSO
|20
|4
|ALESSANDRA CONTIGIANI
|11
|5
|MONICA NATALI
|12
|6
|GIUSEPPINA LAUDONI
|14
|7
|EMILIANO ALFEDI
|3
|8
|GIAN CARLO ANTONELLI
|5
|9
|RICCARDO BENISIO
|14
|10
|LUCA BENNATI
|0
|11
|LAURA CAMPAGNA
|2
|12
|GUIDO CARLOMAGNO
|10
|13
|SIMONA CARLOPPI
|6
|14
|SIMONE CHECCHI
|1
|15
|LOREDANA CIMINO
|1
|16
|CECILIA CLEMENTI
|6
|17
|MARZIA COLITTI
|0
|18
|GIOVANNA CORICCIATI
|0
|19
|MATTEO D’AMMORA
|0
|20
|FLAMINIA DE PINTO
|3
|21
|MARCO DI CROCE
|4
|22
|ADRIANO DRAGOTTA
|1
|23
|PAOLO LUCIO FANELLI
|1
|24
|ORAZIO FIDERIO
|0
|25
|LUCA FONTANA
|1
|26
|FEDERICO FRACASSI
|4
|27
|CLAUDIO GORI
|0
|28
|STEFANO GROSSI
|8
|29
|ENRICO IAPOCE
|2
|30
|GABRIELE LAGO
|1
|31
|LUCA MANCINI
|0
|32
|ANNALISA MARCOZZI
|3
|33
|LUCA PACIOTTI
|13
|34
|MASSIMO PAGLIA
|0
|35
|ALESSANDRO PATRIZI
|6
|36
|SIMONE REVELLI
|9
|37
|ANDREA RIACA’
|7
|38
|VALERIO RIGA
|2
|39
|MARINELLA SALA
|1
|40
|MICHELE TAMBORRA
|1
|41
|MARIA ROSARIA TEDESCHI
|0
|42
|MARIA CRISTIANO
|1
|43
|DANIELA FRANCIOSI
|1
|44
|AGATA ANNA GIANNELLI
|1
LISTA NR. 38
LIBERISTI ITALIANI
|NUMERO
|CANDIDATO
|Preferenze
|1
|ALESSANDRO ONOFRI
|68
|2
|ALESSANDRA BALDASSARI
|10
|3
|BARBARA BERNAUDO
|48
|4
|STEFANO BERRUTI
|4
|5
|EMANUELA BONFILI
|28
|6
|CLAUDIA CANINI
|2
|7
|CRISTIANA CARDARELLI
|8
|8
|LINDA CARLUCCI
|0
|9
|SONIA COSTANTINI
|0
|10
|SIMONE COZZI
|1
|11
|ELISABETTA CROSTI
|0
|12
|FEDERICA CUPELLO
|1
|13
|ANDREA DE ANGELIS
|10
|14
|EMILIO DE SANCTIS
|0
|15
|IVANA DEL ROSSO
|13
|16
|MASSIMO DEL TURCO
|1
|17
|EMANUELE DI VERIO
|3
|18
|FULVIO DIANA
|8
|19
|FRANCESCO FALZETTI
|3
|20
|LUISA GAVOTTI
|16
|21
|FRANCESCO SAVERIO GAZZETTI
|1
|22
|ELISABETTA GIAGNORIO
|6
|23
|LUCA GIRALDI
|19
|24
|GIULIA GOTTI LEGA
|1
|25
|SIMONA IMPALA’
|1
|26
|ALESSANDRO KOVACICH
|0
|27
|ENRICO MARINONI
|35
|28
|ANTONIO MARZANO
|0
|29
|MAURO MOSSA
|5
|30
|SIMONA PANTANO
|4
|31
|ALBERTO PARAVIA
|15
|32
|GIUSEPPINA PESCE
|24
|33
|MATTEO PORFILI
|1
|34
|CORRADO RABBIA
|0
|35
|MARCO RANDAZZO
|0
|36
|FEDERICO ROSSI MONTECUCCOLI
|0
|37
|RAFFAELE ROSSI
|3
|38
|MARIO SABBATINI
|4
|39
|PAOLA SCROFANA
|2
|40
|RICCARDO SERI
|2
|41
|IGNAZIO SILLITTI
|19
|42
|GIOVANNI SINIBALDI
|4
|43
|CRISTINA SPARVIERI
|11
|44
|VITTORIO MICHELE STIGLIANI
|0
|45
|FABIO TIDEI
|1
|46
|PIETRO VERDECCHIA
|2
|47
|DIEGO ZANDEL
|7