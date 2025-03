Esquilino con l’Acquario Romano, nuovo percorso turistico alternativo

Inaugurato il nuovo percorso turistico alternativo: l’Esquilino con l’Acquario Romano.

Si tratta del terzo itinerario valorizzato da Roma Capitale nel progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’ per promuovere esperienze sostenibili e lontane dal turismo di massa e far emergere una Roma inedita, fuori dai siti d’interesse convenzionali. Ai due percorsi già svelati e riqualificati, Antica Città di Gabii e San Vittorino nel VI Municipio, si aggiunge oggi l’Esquilino.

Nelle prossime settimane, poi, previste le inaugurazioni degli altri luoghi scelti: il fiume Almone e la zona del Gazometro fino ad entrare nel cuore della Caffarella; Tor Marancia e i suoi murales; il Parco di Tor Fiscale e degli Acquedotti e il Parco dei Martiri con Forte Bravetta.

Alla cerimonia all’Acquario Romano, dove è stato istallato un nuovo sistema di illuminazione, hanno preso parte il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, il consigliere e delegato al turismo della Città Metropolitana, Mariano Angelucci, il presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi, il Presidente Ordine degli Architetti Alessandro Panci.

“Sappiamo che ogni quartiere conserva tesori storici e culturali che – spiega Roberto Gualtieri – aspettano solamente di essere valorizzati; il nostro obiettivo oggi, in questa magnifica struttura, è proprio quello di uscire dagli itinerari più noti, mostrare l’anima più vera di questa città sempre straordinaria; a Fontana di Trevi, al Colosseo, davanti a San Pietro come nel fascino del rione Esquilino, oppure lontano dal centro storico nell’area archeologica di Gabii che abbiamo rilanciato, dal tracciato che segue il fiume Almone fino alla Caffarella, come a Forte Bravetta o al Gazometro. Roma è una città autentica, diffusa, fatta di quartieri vivi, luoghi che non sono solo “da vedere”, ma “da scoprire” con lentezza, curiosità ed emozione”.

“Dopo Città di Gabii e San Vittorino – afferma Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda – inauguriamo un altro percorso turistico alternativo all’Esquilino che abbiamo valorizzato e riqualificato con il progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’.

Si tratta di un’iniziativa fondamentale per la sfida che stiamo affrontando sul turismo: renderlo più sostenibile ed espanderlo su tutta la città, che vanta un patrimonio culturale, storico e museale immenso con posti che da soli varrebbero un viaggio ma che sono poco conosciuti. Con questo lavoro di valorizzazione e promozione vogliamo decentrare il più possibile i flussi turistici, oggi troppo concentrati nel centro storico di Roma, e dare ai visitatori un motivo per soggiornare di più o per tornare qui più volte”.

“Il progetto Unexpected Itineraries of Rome – dichiara Lorenza Bonaccorsi, Presidente del I Municipio – rappresenta un’importante opportunità per valorizzare angoli meno conosciuti della nostra città, portando cittadini e turisti a scoprire itinerari che intrecciano storia, arte e natura.

Nel Primo Municipio siamo orgogliosi di contribuire a questa iniziativa, che promuove un turismo più sostenibile e diffuso, capace di raccontare Roma in tutte le sue sfaccettature e di farne una meta da vivere e rivivere nel tempo. Grazie a questo progetto, la nostra città può offrire nuove prospettive di visita, superando il concetto di turismo mordi e fuggi e restituendo centralità anche a luoghi spesso trascurati, ma di straordinario valore culturale e ambientale”.

“Oggi è stato inaugurato il terzo dei sette itinerari ecosostenibili nel quartiere Esquilino, un passo importante verso un turismo più sostenibile e di qualità. Il progetto, nato da una delibera dell’Assemblea Capitolina, è frutto di un lavoro di squadra con il sindaco e l’assessore Onorato. Grazie a questo nuovo percorso, cittadini e turisti potranno scoprire le bellezze del quartiere con un approccio rispettoso dell’ambiente, valorizzando il patrimonio storico e culturale della città. Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’amministrazione nella promozione di un turismo attento e consapevole” ha concluso Mariano Angelucci.

Gli interventi sul percorso

La valorizzazione dei percorsi avviene grazie a una nuova segnaletica interattiva dedicata; un’app bilingue che guiderá i turisti alla scoperta dei luoghi, già disponibile online per i primi due itinerari svelati; interventi di decoro e attività di promozione sia digitale che nei principali hub ricettivi della città, come gli Aeroporti e la stazione Termini.

L’Esquilino

L’itinerario Esquilino è un percorso che attraversa uno dei quartieri più affascinanti e multietnici della città, combinando testimonianze archeologiche, monumenti, giardini storici e spazi culturali.

L’itinerario si sviluppa tra la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, i Giardini di Piazza Vittorio e l’Acquario Romano, includendo tappe di grande rilevanza come i Sepolcri Repubblicani, la Porta Magica ed i Trofei di Mario, il Ninfeo degli Horti Lamiani, il Mercato Rionale, il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e il Museo Storico della Liberazione in via Tasso.

Percorribile a piedi, il tragitto si estende per circa due ore e offre ai visitatori la possibilità di scoprire un volto meno conosciuto di Roma, immerso nella storia, nella cultura e nella vitalità della città.

La valorizzazione dell’itinerario avviene attraverso una nuova segnaletica interattiva con QR code per approfondimenti, pensata per rendere la visita più coinvolgente e accessibile.

Lungo il tragitto sono stati installati pannelli illustrativi che raccontano storia, archeologia e botanica del quartiere, mappe per orientarsi lungo l’itinerario, segnaletiche direzionali per guidare i visitatori attraverso il percorso e targhe per alberi e aiuole.

L’inaugurazione segna anche un momento significativo per l’Acquario Romano, dove è stato installato un nuovo sistema di illuminazione per il giardino e le aiuole.

Questo intervento non solo valorizza l’area dal punto di vista estetico, ma contribuisce anche alla sicurezza e alla fruibilità di questo spazio pubblico, rafforzando il concetto di itinerari urbani come strumenti di rigenerazione e valorizzazione del territorio. Inoltre nel progetto di legacy per il quartiere è stata effettuata la pulizia e lo sfalcio delle aree verdi anche a piazza Vittorio e al giardino di via Statilia.

Il progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’ ha il valore complessivo di 1,2 milioni di euro: è stato realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo e finanziato nell’ambito della misura “Grandi Destinazioni per un Turismo Sostenibile” con fondi del Piano di Sviluppo e Coesione, con Zètema che ha curato la realizzazione del progetto.

