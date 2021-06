Estate Romana 2021, il nuovo bando

C’è tempo fino al 28 giugno per partecipare al nuovo avviso pubblico per la “Concessione gratuita spazi all’aperto per attività culturali nell’ambito dell’Estate Romana 2021”.

Per sostenere gli operatori culturali nella fase di ripresa delle attività e per ampliare l’offerta culturale nel periodo estivo, Roma Culture ha ideato e promosso questo nuovo avviso pubblico che prevede l’assegnazione ad operatori culturali privati di spazi in città a titolo gratuito per svolgere attività culturali.

I progetti si potranno svolgere nel periodo tra il 30 luglio e il 3 ottobre 2021 con attività esclusivamente all’aperto, nel rispetto dei limiti imposti dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid, ad integrazione della programmazione triennale già avviata. I vincitori del bando potranno usufruire gratuitamente di diverse agevolazioni e misure di carattere straordinario come l’esenzione dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni destinate allo svolgimento di attività culturali e degli spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale (ferma restando la prevalenza su questi della superficie destinata allo svolgimento delle attività culturali), l’accesso a condizioni agevolate in materia di diritto d’autore, a seguito di specifico accordo con la SIAE e la pubblicizzazione delle iniziative attraverso i canali istituzionali di Roma Culture.

Le superfici destinate alle attività di natura commerciale previste non dovranno essere superiori al 40% della superficie complessiva dell’area di svolgimento delle attività progettuali, fatte salve prescrizioni più restrittive a seguito delle verifiche di fattibilità svolte dai competenti uffici in sede di Tavolo Tecnico.

A seguito della selezione rientreranno nel programma stagionale annuale di “Estate Romana 2021” i progetti ritenuti idonei che, in ordine cronologico di ricezione della domanda di partecipazione, risulteranno realizzabili ad esito delle verifiche di fattibilità condotte dagli uffici, anche in relazione alle date e ai luoghi proposti, nell’obiettivo della massima occupabilità delle aree.

“Roma riparte dalla cultura. Quest’estate abbiamo deciso di arricchire ancora di più l’offerta in città e di agevolare gli operatori così duramente colpiti dalla crisi. Seppur con le dovute cautele questo è il momento di tornare a vivere la cultura insieme. Ringrazio tutti i lavoratori che non si sono mai fermati e che hanno trovato forme originali per proseguire le attività anche durante la pandemia. Andiamo avanti realizzando nuovi spazi dedicati alla cultura, in quella che sarà una bellissima Estate Romana”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Con questo nuovo bando vogliamo ampliare l’offerta culturale per cittadini e turisti che finalmente dopo un anno e mezzo potranno tornare a vivere insieme gli spazi all’aperto di Roma e allo stesso tempo vogliamo offrire maggiori opportunità agli operatori culturali, che come sappiamo sono stati i primi ad interrompere il proprio lavoro per le chiusure. Mi auguro si possano moltiplicare le occasioni in città e che l’insieme delle azioni che stiamo programmando aiutino il pubblico e gli operatori nella ricostruzione di quel clima di fiducia di cui tutti abbiamo bisogno per cogliere nuove opportunità e rilanciare la nostra vita culturale” così Lorenza Fruci, assessora di Roma Capitale alla Crescita culturale.

Per informazioni sulla partecipazione all’avviso pubblico www.comune.roma.it.