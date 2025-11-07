Europa League, la Roma espugna Glasgow: 2-0 ai Rangers e sorride di nuovo

La Roma vince meritatamente in Scozia a Glasgow contro i Rangers per 2-0 nella quarta partita del girone di Europea League e risale la china in classifica generale.

Gasperini deve fare un po’ di turnover visti gli infortuni di Dybala, Bailey e del lungodegente Angelino e da una partita di riposo anche a Kone’ e Wesley, schierando quindi Svilar in porta , solita linea difensiva con Mancini, Ndika ed Hermoso, centrocampo con Celik Cristante, El Aynaoui e Tzimikas, Pellegrini e Soulè in appoggio a Dovbyk.

Il copione appare abbastanza chiaro sin dai primi minuti è la Roma a fare la partita e i Rangers dietro a cercare il contropiede. La squadra giallorossa cerca di sfondare soprattutto a destra con Mancini, Celik e soprattutto Soulé che crea il panico nella difesa scozzese.

Al 13′ il gol del vantaggio. Calcio d’angolo battuto da Pellegrini, il solito Cristante la spizza sul secondo palo dove in ginocchio di testa arriva Soulé che da due passi la mette dentro: 1-0.

I Rangers si scuotono un pochino e vanno subito vicino al pareggio con un tiro che esce di poco ma poi nulla più. La Roma controlla la partita agevolmente contrastando il classico gioco scozzese fatto di lanci lunghi spizzate e conquista delle seconde palle.

Al 37′ arriva il raddoppio con un’ottima azione cominciata da Mancini che serve Dovbyk che fa la migliore cosa dei primi 45′ stoppando il pallone e servendo al limite dell’area l’accorrente Pellegrini che con un bel piattone di destra infila il portiere avversario allangoli basso alla sua sinistra: 2-0 meritatissimo.

Gli scozzesi subiscono il vantaggio anche se hanno una buona occasione sulla destra del loro attacco ma prima Svilar e poiancini bloccano il tentativo di accorciare le distante.

Ultimi minuti del primo tempo che vedono di nuovo Soulé protagonista dopo un ottimo assist di Dovbyk ma la palla esce di pochissimo. Si va al riposo con la Roma in vantaggio di due gol.

Nel secondo tempo la Roma rientra con la stessa formazione mentre i padroni di casa fanno una sostituzione cercando di cambiare qualcosa anche spinti dal loro pubblico e all’inizio della seconda parte di partita sembrano essere più pimpanti e vanno vicino al gol al 50′ con un tiro che esce di poco.

Dopo questa breve sfuriata la Roma riprende totalmente il controllo della partita anzi cerca proprio di addormentarla chiudendo tutti gli spazi dietro con il trio difensivo sempre attento e concentrato.

Poi comincia il giro delle sostituzioni. Al 67′ escono gli autori dei due gol Soulé e Pellegrini per Kone’ e El Shaarawy anche per cercare di chiudere la partita con il terzo gol che potrebbe arrivare al 70′.

Azione sulla sinistra, la palla arriva a Tsimikas che tira ma svirgola la palla che arriva a Celik sulla linea di porta ma il difensore turco incredibilmente la manda prima sulla traversa e poi fuori.

Quarto minuti escono proprio indie protagonisti di questo mancato gol Tzimikas e Celik per Wesley e Rensch. Al 77′ Dovbyk lavora bene un pallone .ma il suo tiro è centrale e debole.

La partita si avvia alla conclusione con la Roma in completo controllo con un Cristante in versione deluxe, migliore in campo insieme ai tre difensori, e con Svilar mai realmente impegnato.

All’80’ entra Pisilli per Dovbyk ma si attende solo il triplice fischio che arriva al 93′ decretando la seconda vittoria in questa Europa League della Roma.

Ottima vittoria della Roma questa sera. Tre punti che servivano come il pane: primo per togliere dalla testa della squadra l’ingenerosa sconfitta di Milano e poi perché così si è saliti molto in classifica che alla vigilia di questa partita era deficitaria.

La squadra affrontata stasera era davvero poca cosa ma la Roma ha vinto con personalità e determinazione e non ha mai messo in discussione la sua superiorità.

Le mani dell’allenatore si vedono e la squadra è stata sempre in controllo della partita da chi sa di essere una squadra di livello europeo.

Menzione di onore per i tifosi arrivati a Glasgow che anche stasera hanno fatto un tifo fantastico.

Ora testa a domenica prossima con una difficile partita in campionato che deve consolidare la classifica e dare ancora di più convinzione e tranquillità alla squadra.

Si va a letto contenti e soddisfatti grida do sempre FORZA ROMAAA.

