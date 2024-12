Presso il Ristorante DOMUS RISTORA (Via Casilina 644), venerdì 6 dicembre 2024 si terrà l’evento di fine anno dell’AIR (Associazione Imprenditoria Romana).

Alla cena conviviale degli associati parteciperanno anche i numerosi consulenti e sponsor e simpatizzanti.

Ci sarà così il classico e ormai storico scambio di auguri e per annunciare i programmi 2025 rivolti agli associati Amministratori di Condominio Professionisti ed Imprese del Settore Immobiliare (edili e affini) oltre che di scopo sociale.

