Ex Colonia Vittorio Emanuele III, raccolta firme e petizione: opposizione contro la maggioranza del X Municipio

Torna al centro del dibattito uno dei luoghi simbolo del degrado urbano di Ostia: l’ex Colonia Vittorio Emanuele III. E questa volta lo scontro esce dalle aule istituzionali per approdare direttamente in strada.

Dopo la bocciatura in Consiglio del X Municipio della mozione che chiedeva lo sgombero e la messa in sicurezza dell’area, la Lega rilancia con una mobilitazione pubblica.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo, dalle 10 alle 12.30, in via Orazio dello Sbirro, dove prenderà forma una raccolta firme destinata a finire sui tavoli del Prefetto di Roma, del Campidoglio e dell’amministrazione municipale.

A promuovere l’iniziativa sono i consiglieri Monica Picca e Alessandro Aguzzetti, determinati a riaprire il confronto su una situazione che da anni divide politica e cittadini. Al centro della questione, il difficile equilibrio tra sicurezza e gestione dell’emergenza abitativa.

La protesta nasce infatti all’indomani del voto del 19 marzo, quando la maggioranza guidata dal minisindaco Mario Falconi ha respinto una proposta sostenuta anche da esponenti di Movimento 5 Stelle e Azione.

Il documento prevedeva tre interventi principali: la chiusura degli accessi abusivi e la bonifica del complesso, un piano straordinario di controllo del territorio e l’attivazione di percorsi di assistenza per le famiglie in condizioni di fragilità che vivono all’interno della struttura.

Una linea che puntava a coniugare il ripristino della legalità con il supporto sociale, ma che non ha trovato il via libera dell’aula, alimentando un confronto politico sempre più acceso.

Dure le reazioni delle opposizioni. Andrea Bozzi, esponente di Azione, ha sottolineato quella che definisce una contraddizione evidente: mentre si investono risorse nel progetto del Parco del Mare, a pochi passi si continua a tollerare una situazione che incide sulla sicurezza quotidiana dei residenti.

Sulla stessa scia Alessandro Ieva del Movimento 5 Stelle, che ha parlato di richieste “legittime”, criticando la chiusura della maggioranza su un tema ritenuto trasversale.

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