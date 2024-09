Ex Hotel Cinecittà, firmata ordinanza per attivare accoglienza evacuati

Roberto Gualtieri ha firmato un’Ordinanza per garantire la tutela e la protezione di nuclei familiari con presenza di figli minori e persone con altre fragilità, che sono rimaste senza alcun alloggio neanche temporaneo, a seguito dello sgombero dell’Edificio Il Sindaco di Romaha firmato un’Ordinanza per garantire la tutela e la protezione di nuclei familiari con presenza di figli minori e persone con altre fragilità, che sono rimaste senza alcun alloggio neanche temporaneo, a seguito dello sgombero dell’Edificio “Ex Hotel Cinecittà” in via Eudo Giulioli avvenuto lo scorso 24 settembre.

Saranno quindi adottate misure straordinarie e urgenti per la messa in sicurezza di gestanti, mamme con figli minori, persone in stato di particolare vulnerabilità.

“ll Dipartimento” spiega l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari “è al lavoro per individuare posti disponibili nel circuito di accoglienza e per attivare, in considerazione della situazione emergenziale, servizi temporanei in nuove strutture reperite sul territorio.

L’Ordinanza prevede la possibilità di attivare l’immediata e temporanea accoglienza dei nuclei familiari in locali messi a disposizione dai Municipi e dal volontariato cittadino. È coinvolta anche la Protezione Civile per garantire il supporto logistico e strumentale alle attività di accoglienza emergenziale”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙