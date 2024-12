Ex magazzini MAS, inaugurata sede Accademia costume e Moda

Inaugurata la nuova sede di Accademia Costume & Moda (ACM), situata negli storici locali degli Ex Magazzini allo Statuto (MAS), affacciati su piazza Vittorio, in via del Pellegrino 10/12.

La struttura, di proprietà del Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG di Azimut Libera Impresa SGR, è stata oggetto di una profonda riqualificazione con impatti positivi sulla rigenerazione urbana dello storico quartiere di Roma.

Con un’importante operazione di restauro conservativo, ACM e il Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG (Fondo IPC) di Azimut Libera Impresa SGR, hanno restituito al rione Esquilino uno spazio simbolo della rigenerazione urbana e culturale che, con la riapertura dell’edificio umbertino di fine Ottocento, dimostra come il patrimonio storico possa essere riqualificato per soddisfare le esigenze contemporanee di valorizzazione e digitalizzazione.

Alla conferenza stampa di apertura, che si è tenuta nei nuovi spazi del Campus, sono intervenuti il Sindaco Roberto Gualtieri, la Presidente del Municipio Roma I Centro Lorenza Bonaccorsi, l’Assessore alla Cultura, Scuola, Sport e Politiche Giovanili del Municipio Roma I Centro Giulia Silvia Ghia e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. Insieme a loro, il Presidente e il CEO di Accademia Costume & Moda A. Lupo Lanzara e Furio Francini e l’Amministratore delegato Real Estate e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa SGR Andrea Cornetti.

“Un’apertura importante – ha spiegato il Sindaco Gualtieri – nel cuore di Piazza Vittorio: la realizzazione di un progetto ambizioso di rigenerazione urbana per il quale voglio ringraziare l’Accademia Costume & Moda e il Fondo IPC del Gruppo Azimut.

Si apre un innovativo spazio di 6mila metri quadrati, distribuiti su sei piani nel rispetto dell’integrità architettonica dell’edificio, e che risponde a tutte le esigenze che un’Accademia di moda dinamica e innovativa deve avere, con laboratori, spazi aperti e aule digitalizzate.

Sarà un luogo che lascerà un segno tangibile su un territorio, l’Esquilino, che vuole fortemente imboccare un percorso di rigenerazione e riqualificazione urbana. Il Campidoglio è pienamente schierato a sostegno di questo obiettivo e oggi dimostriamo che è possibile tenere insieme due aspetti cruciali per Roma: la rigenerazione urbana della città e la tutela dei tanti luoghi meravigliosi del suo patrimonio architettonico, rispondendo alle esigenze di un mercato che cambia e che guarda a nuove sfide”.

“Siamo custodi di un luogo unico parte integrante del tessuto culturale, creativo, popolare di Roma – ha dichiarato il Presidente dell’Accademia, A. Lupo Lanzara – e grazie anche al contributo di tutti gli attori coinvolti abbiamo cercato di dar vita non solo a uno spazio di studio, ma a una community inclusiva e vibrante aperta alle molteplici espressioni creative, dove la vivacità e l’internazionalità dei percorsi formativi degli studenti si intrecciano con la colorata vita culturale e sociale del quartiere. La nostra è una storia di famiglia: due donne, madre e figlia, due figli e nipoti, fratelli, a servizio della comunità“.

“La scelta dell’Esquilino, con il suo straordinario mix di storia, artigianato e diversità culturale – ha aggiunto il CEO, Furio Francini – si inserisce perfettamente nella missione di “giving back” di ACM.

Il nuovo Campus non è soltanto un centro di formazione internazionale aperto al mondo, ma anche un laboratorio di innovazione e un motore di crescita per il territorio. Attraverso questa affinità elettiva, ACM intende non solo formare i professionisti del futuro, ma anche restituire valore alla città di Roma, promuovendo il dialogo e l’inclusività”.

Il Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG

L’apertura della nuova sede è stata possibile grazie al Fondo IPC, dedicato ad investimenti nelle infrastrutture sociali e sottoscritto da 26 primari investitori istituzionali principalmente di natura previdenziale, che ha acquisito la struttura e realizzato in circa 24 mesi di lavori, il complesso progetto di restauro conservativo, curato dallo Studio Kami Architecture & Engineering e con il supporto dello Studio di Architettura DDArch, consentendo ad ACM l’avvio delle attività nel nuovo Campus a partire dall’anno accademico 2024/2025.

Il progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio ex Mas si distingue come un esempio di profondo rispetto e valorizzazionedel genius loci. Gli elementi storici sono stati recuperati e valorizzati, con un’attenzione particolare alla loro consistenza materica ed estetica, resa evidente attraverso un’esposizione a vista delle strutture esistenti.

La fase iniziale del progetto, caratterizzata da un intervento di strip out, ha permesso di riportare alla luce l’ossatura originaria dell’edificio, eliminando le superfetazioni accumulate nel tempo e restituendo al fabbricato la sua essenza autentica.

Il progetto:

Nel nuovo Campus di Accademia Costume & Moda, pensato per accogliere oltre 600 studenti si incontrano tradizione e innovazione in un ambiente dinamico, dove dialogano tecnologia e alta artigianalità.

La trasformazione degli Ex Magazzini allo Statuto (MAS) ha restituito nuova vita a un immobile iconico mantenendo intatta l’identità architettonica e storica e riportando alla luce elementi originari che erano stati celati dai numerosi interventi del passato.

“Dopo il sopralluogo di due anni fa, vedere oggi quest’edificio rigenerato e pronto a ospitare 600 studenti di moda è un motivo di grande orgoglio; – ha commentato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda – siamo riusciti a rilanciare la moda a Roma, i grandi marchi stanno tornando a sfilare qui e le iscrizioni alle accademie della città aumentano sempre di più: c’è un clima positivo che dobbiamo supportare e alimentare.

Ringrazio il fondo Azimut per aver voluto investire a Roma, su un edificio storico, e l’Accademia Costume e Moda per l’ambizione di voler allargare la propria offerta formativa in città. Riaprire questo palazzo abbandonato da anni, inoltre, significa riqualificare l’intero quadrante dell’Esquilino, una zona che valorizzeremo anche con il progetto ‘Unexpected itineraries’, per offrire a residenti e visitatori nuovi percorsi turistici poco conosciuti ma che da soli varrebbero un viaggio a Roma”.

“Ringrazio l’Accademia Costume e Moda, il Fondo IPC e il Sindaco Gualtieri per aver permesso la realizzazione di un’opera che diffonde bellezza in un rione già ricco di cultura, opportunità, risorse ma anche problemi – ha aggiunto la presidente del Municipio Roma I Centro Lorenza Bonaccorsi – . Il I Municipio sta lavorando ogni giorno per portare alla luce e far brillare l’Esquilino valorizzando il quartiere con tante iniziative ed eventi”.

Giulia Silvia Ghia, Assessore alla Cultura, Scuola, Sport, Politiche Giovanili del I Municipio di Roma, ha affermato che “la nuova sede di Accademia Costume & Moda a Piazza Vittorio a Roma rappresenta un importante passo per la valorizzazione del quartiere e della città come polo culturale e creativo. Situata in una zona ricca di storia e multiculturalità, l’accademia diventa un punto di riferimento per giovani talenti e professionisti del settore.

La scelta di questa location simboleggia un dialogo tra tradizione e innovazione, fondendo il patrimonio artistico romano con le nuove tendenze del design. Inoltre, l’apertura contribuisce alla rigenerazione urbana di Piazza Vittorio, rafforzandone l’identità culturale. Questo progetto sottolinea l’importanza di Roma come capitale della moda e del costume a livello internazionale”.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.