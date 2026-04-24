Ex Metropolitan, via libera definitivo: via del Corso avrà un nuovo polo commerciale e una sala cinema

Dopo oltre quindici anni di attesa, arriva il via libera definitivo. Con la ratifica approvata da l’Assemblea Capitolina del 23 aprile, il destino dell’ex Cinema Metropolitan cambia ufficialmente volto: lo storico spazio di via del Corso si prepara a diventare un polo polifunzionale, chiudendo una lunga stagione di incertezza e degrado.

Per generazioni di cinefili romani è stato un punto di riferimento. Oggi, invece, si apre una nuova fase che, pur modificando profondamente l’impianto originario, punta a restituire vitalità a uno degli indirizzi più centrali della città.

L’obiettivo è trasformare quello che negli ultimi anni è stato percepito come un “vuoto urbano” in uno spazio attivo e produttivo.

Il progetto, promosso dalla società DM Europa Srl, prevede una riconversione su più livelli. La componente commerciale avrà un ruolo predominante, con tre piani destinati al retail di fascia alta.

Accanto a questa, però, resterà un presidio culturale: una sala da circa cento posti dedicata a proiezioni ed eventi, pensata per mantenere un legame simbolico con la storia cinematografica del luogo. Sul fronte occupazionale, si stimano circa sessanta nuovi posti di lavoro diretti.

Non meno rilevante il capitolo degli oneri: circa 7 milioni di euro che verranno versati a Roma Capitale e destinati al recupero di altri cinema storici oggi in disuso, come l’Cinema Airone, progettato da Adalberto Libera, e il Cinema Apollo.

A rendere possibile l’operazione è stato anche un intervento normativo della Regione Lazio, che ha modificato la disciplina sul cambio di destinazione d’uso delle sale chiuse da anni.

Una scelta sostenuta trasversalmente da maggioranza e opposizione: da Laura Corrotti per Fratelli d’Italia a Erica Battaglia per il Partito Democratico, entrambe concordi sulla necessità di evitare che strutture abbandonate restino tali.

Archiviata la fase politica, ora si passa a quella operativa. La proprietà potrà avviare l’iter per i permessi a costruire, con l’obiettivo di restituire centralità e decoro a un tratto simbolico della città.

Un progetto che, nelle intenzioni, prova a tenere insieme sviluppo commerciale e memoria culturale, nel tentativo di riscrivere il futuro di uno dei luoghi più iconici del centro di Roma.

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