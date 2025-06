Ex Mira Lanza, “habemus bonifica”: dopo anni di abbandono, occupazioni, incendi e degrado

C’è un silenzio diverso, oggi, tra i muri scrostati e le sterpaglie che per decenni hanno inghiottito l’ex Mira Lanza, nel cuore di Marconi.

Non più quello del degrado, ma un silenzio che sa di cambiamento. Dopo anni di abbandono, occupazioni, incendi e degrado, lo storico complesso industriale inizia finalmente il suo cammino verso la rinascita.

Alle prime luci del mattino, le ruspe e le squadre di operai sono entrate nel perimetro che un tempo profumava di sapone e industria. Ad accoglierle, oltre al rumore del ferro che cade e dei cancelli che si aprono, anche le autorità cittadine: il Sindaco Roberto Gualtieri, insieme agli assessori Maurizio Veloccia, Sabrina Alfonsi e Tobia Zevi, e al Presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi. Una presenza simbolica, che segna l’inizio di un’opera tanto attesa quanto necessaria.

La bonifica dell’ex Mira Lanza, chiusa nel lontano 1952, è il primo passo concreto verso la restituzione di un’area iconica alla città e ai suoi cittadini.

Il sito, diventato negli anni una ferita aperta tra occupazioni abusive e incendi — l’ultimo appena il 29 maggio — sarà completamente messo in sicurezza, ripulito da rifiuti e vegetazione spontanea, recintato e vigilato giorno e notte.

Un’operazione complessa, della durata stimata di 3-4 mesi, alla quale seguirà la caratterizzazione dei terreni da parte di ARPA Lazio per valutare eventuali contaminazioni.

Ma il futuro della Mira Lanza va oltre la bonifica. Perché lì, dove oggi regna il cemento consumato, sorgerà uno studentato moderno dell’Università Roma Tre con annessa foresteria per visiting professor, simbolo di una città che investe nei giovani, nella cultura e nel rilancio urbano.

E non è tutto: al progetto si affiancherà la realizzazione del nuovo Parco Papareschi, un polmone verde che restituirà bellezza e vivibilità all’intero quadrante.

L’investimento? Oltre 3,5 milioni di euro messi in campo da Roma Capitale solo per la bonifica e il parco. A questi si aggiungono i circa 30 milioni che Roma Tre investirà per trasformare l’ex stabilimento in un campus universitario all’avanguardia.

L’intervento non riguarda solo muri e fondamenta, ma anche il rispetto della vita presente. Le colonie feline che popolano l’area verranno tutelate e, dove necessario, spostate in sicurezza, in accordo con i volontari che da anni se ne prendono cura.

Anche questo è segno di un’attenzione nuova, che guarda non solo al futuro, ma anche a chi quel posto, in silenzio, l’ha abitato per anni.

