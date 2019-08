FerragOstia 2019. Quattro giorni di eventi gratuiti nel Borgo di Ostia Antica

Dal 12 al 15 agosto, nel Borgo di Ostia Antica con 8 eventi completamente gratuiti dal primo pomeriggio alla tarda serata, torna FerragOstia Antica, una festa gioiosa, una due giorni nel culmine dell’estate che alterna performance, nuovo circo, acrobatica aerea, giocoleria, teatro danza, musica, teatro urbano, comicità, arte di strada e momenti culturali gratuiti dedicati a tutta la famiglia, ideata dall’Ass. Affabulazione, in rete con l’Ass Visit Ostia Antica e l’Ass. Allegra Banderuola.

Gli spettacoli all’aperto animeranno le strade e gli scorci del Borgo coinvolgendo il pubblico con tutte le possibilità delle arti urbane, con un’attenzione particolare alla musica e alle sue infinite forme.

Si parte con un viaggio performativo per valorizzare quelle ricchezze archeologiche del territorio del Municipio X troppo spesso trascurate: il pubblico conoscerà la storia del Borgo sin dalla sua fondazione attraverso narrazioni godibili e affascinanti, accompagnate dalla musica. Un percorso di edu-tainment in due visite guidate performative a cura di Visit Ostia Antica, al Borgo di Ostia Antica e nella campagna circostante con “Uniti si vince! Nullo Baldini, i braccianti ravennati e l’epopea della bonifica di Ostia”, lunedì 12 agosto (h 10.00-12.30/17.00-19.30) e “Le mura raccontano: Donne senza Tempo”, martedì 13 agosto (h 10.30-12.00/16.00-17.30/17-30-19.00).

Il 14 agosto, dalle ore 20.30, protagonista sarà il Teatro Canzone con il duo vocale più famoso e apprezzato del web, seguito da oltre 70000 followers: le Ebbanesis in “Serenvivity”. Due voci e una chitarra che collaborano in totale armonia attraversando, dalla nascita ai giorni nostri, il repertorio che ha reso celebre nel mondo la canzone italiana in genere e la classica napoletana in particolare, con una grande ironia e una tecnica impeccabile. Alle ore 21.30, sarà la volta dei Crème & Brulée in un “Viaggio al centro della luna”, spettacolo di fuoco e nuovo circo, durante il quale due visionari esploratori raccontano il loro straordinario viaggio: un racconto visuale e immaginifico, per toccare la Luna con un dito; alle ore 22.30, la compagnia Internazionale Nando & Maila proporrà il suo “Sconcerto d’amore”, spettacolo di teatro urbano, acrobatica aerea e musica dal vivo che ha girato tutto il mondo: una storia d’amore travagliata e le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo, vissuta su una struttura scenografica che diventa un’imprevedibile orchestra di strumenti.

La magia di FerragOstia Antica proseguirà il 15 agosto, dalle ore 20.30, con la Compagnia Can Bagnato in “Lirico Sofa”, un’opera lirica da strada tascabile, comica, disastrosa, che si svolge tutta attorno (e sopra) a un grande divano giallo rotante. Attraverso le tecniche del teatro fisico popolare, dell’acrobatica comica e rocambolesca e un uso potente e suggestivo della voce, un duo comico porta in piazza l’opera lirica coinvolgendo il pubblico di tutte le età. Dalle 21.30, la Compagnia Internazionale Milo&Olivia proporrà “Klinke”: un invito a credere ancora nei sogni e nei sentimenti, che fonde teatro danza, tecniche di improvvisazione, giocoleria luminosa, acrobatica, verticalismo, tessuti aerei, clave e diablo acrobatico, utilizzando scale, scatole, lampadari e valigie per evoluzioni mozzafiato ed equilibri a 4 metri d’altezza.

Non poteva mancare, come ormai da tradizione, il Gran Finale in Musica: dalle 22.30, Peggy Sue & The Dynamites in concerto – una vintage band al completo per un repertorio rigorosamente ’50-’60, che scuoterà il Borgo trascinandolo nella danza, per ballare fino allo scadere della mezzanotte.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi. La prenotazione è richiesta esclusivamente per le visite guidate, che hanno un massimo di 30 partecipanti per turno.