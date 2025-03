Sabato 29 marzo, a partire dalle ore 15, appuntamento con la “Festa Brasiliana” al parco Tevere Magliana.

L’evento organizzato da Habicura è un’occasione per promuovere la conoscenza del Paese sudamericano attraverso le sue tradizioni.

In programma esibizioni di samba, forrò, capoeira e musica dal vivo, con la possibilità di gustare piatti tipici locali. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Municipio XI.

Locandina dell’evento.

