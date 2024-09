Festa del Cinema di Roma, al via il 16 ottobre

La diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma – dedicata a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita – aprirà i battenti il 16 ottobre e proseguirà fino al 27 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale.

Ma ad anticipare la Festa vera e propria è in programma una preapertura con un evento speciale dedicato a Francis Ford Coppola.

L’immagine ufficiale della Festa 2024 ritrae Marcello Mastroianni sul set di 8½ di Federico Fellini, in uno scatto realizzato da Gideon Bachmann.

“Se lo scorso anno la Festa è stata dedicata ad Anna Magnani, l’edizione del 2024 ha il volto gentile di un’altra icona del cinema italiano, Marcello Mastroianni, che celebriamo nell’anno del centenario dalla nascita.

Lo ricorderemo con una grande retrospettiva, film in versione restaurata, documentari, mostre e incontri: un omaggio all’essenza stessa del cinema, alla sua capacità di raccontare storie ed emozionare, di cui Mastroianni è stato meraviglioso interprete. L’incanto del cinema è una risorsa viva e preziosa che vogliamo continuare a valorizzare e promuovere” ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri in occasione della presentazione della Festa.

Il film dell’apertura della Festa sarà ‘Berlinguer, la grande ambizione‘ di Andrea Segre con Elio Germano che interpreta Enrico Berlinguer.

La Selezione Ufficiale della Festa del Cinema 2024 sarà composta da diverse sezioni: Concorso Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani Concorso internazionale senza distinzione tra film di finzione, documentari e film in animazione. Freestyle Sezione non competitiva composta da titoli di formato e stile liberi, dalle serie ai videoclip, dai film alla videoarte. Grand Public Sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico. Proiezioni speciali Sezione non competitiva. Best of 2024 Sezione non competitiva composta da film provenienti da altri festival internazionali, considerati tra i migliori della stagione. Storia del Cinema Sezione non competitiva dedicata a celebri film in versione restaurata, agli omaggi e all’approfondimento della storia del cinema italiano e internazionale.

Ad affiancare il programma dei film, due sezioni dedicate agli incontri con il pubblico, che saranno annunciati successivamente: Paso Doble Due autori si confrontano su temi riguardanti il mondo del cinema, le sue storie, i suoi protagonisti. Absolute Beginners Un autore affermato rievoca la storia del proprio esordio sul grande schermo. Una serie di Eventi si svolgerà in tutta la città in collaborazione con le più interessanti realtà culturali della Capitale.

29 Paesi partecipanti: Argentina, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Messico, Panama, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Zambia.

Oltre ai premi delle sezioni competitive e non, due Premi alla Carriera saranno assegnati agli attori Viggo Mortensen e Johnny Depp, entrambi alla seconda regia.

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà quindi il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, convegni e dibattiti, oltre al grande red carpet realizzato lungo il viale che conduce alla Cavea. Ma la Festa coinvolgerà, anche quest’anno, tutta la città: il MAXXI cui si aggiunge, per la prima volta, il Teatro Olimpico con i suoi 850 posti. La Casa del Cinema, via Veneto con il St. Regis per il Fuori Festa. La programmazione si svolgerà poi al Cinema Giulio Cesare, al Teatro Palladium e al Nuovo Cinema Aquila e arriverà fino all’Aeroporto Leonardo da Vinci con due serate di proiezione ospitate al Terminal 5.

Si rinnova anche in questa edizione della Festa del Cinema l’impegno per il sociale e per l’ambiente con attività presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, presso Rebibbia Nuovo Complesso, Casa Circondariale femminile di Rebibbia “Germana Stefanini”, Casa Circondariale di Latina e Istituto penale minorile Casal del Marmo. Save the Children sarà Social Partner con una proiezione che racconta i suoi progetti. In occasione del mese Ottobre Rosa, dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, Novartis presenterà la serie DISTANCES. La vita trova sempre una strada. Si terrà infine un Charity Gala Dinner a sostegno della Croce Rossa Italiana.

