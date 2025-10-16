Festa del Cinema di Roma, via alla ventesima edizione con Riccardo Milani

Roma accende le luci della sua festa più attesa. L’Auditorium Parco della Musica è tornato a brillare per la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, inaugurata ieri sera con “La vita va così”, il nuovo film di Riccardo Milani, presentato fuori concorso nella sezione Grand Public.

Una serata di applausi e sorrisi, tra red carpet e star del cinema italiano, per un film che sa far riflettere senza rinunciare al tono della commedia.

Milani racconta la storia vera di Efisio Mulas, un pastore sardo che difende la sua terra dall’avanzata del cemento, opponendosi a un imprenditore disposto a tutto pur di costruire un resort su una spiaggia incontaminata.

Nel cast Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Geppi Cucciari: un quartetto d’eccezione per una storia che parla di radici, dignità e resistenza civile.

Il film mescola ironia e sentimento per affrontare un tema più attuale che mai — quello del conflitto tra progresso e tutela del territorio — con lo sguardo semplice e profondo di chi crede ancora nel valore della propria terra.

Ad aprire ufficialmente la Festa, sul tappeto rosso, anche il sindaco Roberto Gualtieri, accolto da pubblico e fotografi. “Bellissima serata, questa è una festa speciale, il ventesimo anniversario, e partiamo alla grande con un film stupendo. Stasera me lo godrò”, ha detto sorridendo il primo cittadino.

Poi un pensiero per la città e il legame con la settima arte: “Roma è la capitale del cinema. Speriamo che questa Festa coinvolga tutta la città. L’abbiamo scaldata con decine di arene e migliaia di spettatori questa estate, ora vogliamo che il cinema viva ovunque, nei quartieri, nelle piazze, nei teatri”.

Per Gualtieri, la Festa del Cinema resta un simbolo dell’identità culturale romana: “È una manifestazione popolare e di altissimo livello insieme, che parla al mondo e riflette su temi complessi, anche difficili. I film di questa edizione ci aiuteranno a capire meglio il tempo che stiamo vivendo”.

E così, tra sorrisi, flash e un’Auditorium gremito, Roma ha ritrovato il suo red carpet più luminoso. Una città che si conferma — ancora una volta — set, cuore e palcoscenico del cinema italiano e internazionale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.