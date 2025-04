Undicesima edizione della Festa della Liberazione al Parco Giordano Sangalli, in via dell’Acquedotto Alessandrino a Torpignattara un evento che rinnova una tradizione che si ripete ogni anno in occasione del 25 aprile, per festeggiare insieme in questo spazio comune che è diventato luogo-simbolo di incontro delle tante comunità del quartiere.

Quest’anno l’80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo cade in un lungo ponte di ricorrenze e festività e saranno per molti giorni di vacanza e di partenze.

Ma per chi resta, il picnicresistente, promosso dal CdQ Tor Pignattara, sarà ancora una volta un’occasione per stare insieme alle associazioni, ai comitati e a tutte le persone che vogliono ritrovarsi e trascorrere una giornata di festa e di condivisione.

Il motto di quest’anno sarà: Liber@ Tutt@. Libere le associazioni, gli artisti e le artiste e ogni realtà del territorio di animare il parco, all’ora e nel modo che vorrà. Insomma niente scaletta sanremese, ma ci si lascerà guidare dalla bellezza di scoprire in ogni momento della giornata e in ogni spazio del parco cosa accadrà.

Liberi di portare i teli per il pic nic, il set in plastica riciclabile e bambù o il servizio di porcellana buona della nonna e mangiare quando vi verrà fame.

Le Scuole del territorio sfameranno i partecipanti con il consueto picnicdiautofinanziamento, per raccogliere fondi per sostenere studenti e scuole nelle attività didattiche ed extradidattiche.

Si ringraziano i volontari del #ComitatoSpontaneoAcquedottoAlessandrino per la cura quotidiana che dedicano al Parco Sangalli, contribuendo alla migliore riuscita di questo e tanti altri eventi.

