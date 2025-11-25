Festa della Virgo Fidelis Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Presso la Parrocchia di San Marcellino a Roma 21 novembre 2025, è stata festeggiata la ricorrenza della “Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Moltissimi i carabinieri presenti, capeggiati dal Maggiore Quatrocchi, presente anche una numerosa delegazione dei carabinieri in pensione, il Presidente del Municipio V Mauro Caliste, la consigliera Olga Di Cagno e tantissimi fedeli della Parrocchia.

Durante la Santa Messa la bravissima cantante liturgica Ilaria Di Pietro ha commosso i presenti con la sua bellissima voce e canti appropriati alla circostanza perfettamente eseguiti.

L’evento è stato organizzato dal Presidente dell’Associazione carabinieri in pensione Tullio Proietti in collaborazione dei componenti del Consiglio.

La Santa Messa è stata celebrata da Don Palmintieri, concelebrata dal Parroco di S. Marcellino Padre Ciro e da Padre Mosè.

La Madonna è considerata la patrona dell’Arma dei carabinieri perché rappresenta la Virgo Fidelis (Vergine Fedele), un titolo che simboleggia la fedeltà, un valore fondamentale per l’Arma, il cui motto è “Nei secoli fedele”.

La Virgo Fidelis è stata proclamata patrona dei carabinieri nel 1949. La scelta è stata sancita da Papa XII. Al termine della Santa Messa è stato offerto un buffet.

