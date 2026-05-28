Festa per il trentennale della rivista “Periferie” al Pentatonic

Domenica 7 giugno 2026, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina

Festa per il trentennale della rivista “Periferie”

Incontro di poeti e scrittori di Edizioni Cofine e redattori della rivista Periferie

Insieme a Vincenzo Luciani, fondatore e direttore della rivista, saranno presenti, tra gli altri: Giovanna Amato, Leone Antenone, Anna Maria Curci, Maria Lenti, Bruno Lijoi, Renzo Marcuz, Fabio Mollicone, Cristina Polli, Maurizio Rossi, Gian Piero Stefanoni, Maria Giovanna Tarullo, Laura Vazzana.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

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