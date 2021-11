Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma” – CORTI SOCIAL. I risultati dell’XI edizione

Sabato 21 novembre 2021si sono svolte le premiazioni del 11° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma” – CORTI SOCIAL durante una diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione di Promozione Sociale “I Scoordinati”.

Il Direttore Artistico Marco Consiglio e il Presidente dell’Associazione Luigi Filosa, facenti parte del Comitato Organizzatore, anche quest’anno sono rimasti molto soddisfatti del successo della Rassegna che si è svolta on-line; la partecipazione del pubblico è andata ben oltre le loro aspettative, infatti sono state 4.679 le persone che hanno votato i propri corti preferiti e i monologhi di “Tullio Scatena” e ben 25.238 le persone raggiunte dalla pagina!

Quest’anno il premio Migliore Spettacolo “Gradimento del pubblico” è andato alla compagnia “Luci dell’Alba” di Roma con il corto “Cappuccetto rosso” con 985 preferenze.

Il premio Migliore Spettacolo assegnato dalla Giuria di Qualità è andato invece alla compagnia “I Palco-Oscenici” di Roma con il corto “Bar Tolomeo”.

Il Premio Solidarietà “Tullio Scatena” assegnato dal Comitato Organizzatore, è andato alla compagnia “I Così per caso” di Roma con il corto “Le Dottoresse”. Ricordiamo che il premio è stato istituito da alcuni anni in ricordo dell’amico Tullio Scatena e viene assegnato al corto teatrale che più di altri avrà espresso i valori di solidarietà che hanno ispirato la nascita del Festival, valori tanti cari al compianto commediografo e autore di testi teatrali di Colli Aniene.

Quest’anno, oltre al premio “Solidarietà Tullio Scatena”, il Comitato organizzatore ha previsto una “Sezione Speciale” a premi dedicata sempre a Tullio Scatena; nell’ambito di tale sezione le compagnie in gara hanno dovuto recitare un suo “monologo”. Il Comitato Organizzatore, tra tutti i monologhi, ne ha scelti tre che sono stati poi votati dal pubblico. A seguito di tali votazioni ha vinto Il premio “Migliore Monologo di Tullio Scatena” la Compagnia “I Smolecolati” di Roma interpretato da Novella Schermi con 190 preferenze.

I premi assegnati dalla Giuria tecnica sono stati i seguenti:

1. “Migliore Regia”: Giovanni Pietrolonardo della compagnia “I Smolecolati” di Roma con il corto “Magnate ‘sta minestra”;

2. “Migliore attrice protagonista”: Ines Le Breton della compagnia “Prunas” di Roma con il corto “Il Quesito”;

3. “Miglior attore protagonista”: Giuseppe Cantagallo della compagnia “Luci dell’Alba” con il corto “Cappuccetto rosso”;

4. “Migliore attrice non protagonista”: Maria Adelaide Terribili della Compagnia “Prunas” di Roma con il corto

“Il Quesito”;

5. “Miglior attore non protagonista”: Salvatore Lambiasi della compagnia “Quelli del piano di sopra” di Roma con il corto “Famola finita”.

Quest’anno la Presidente Fiammetta Fiammeri della FITA Roma (Federazione Italiana Teatro Amatoriale), di cui ne facciamo parte ormai da tantissimi anni, ha voluto essere presente al nostro Festival assegnando una targa alla “Allegra Compagnia degli Assurdi” con il corto “Assurbazar, assurdialoghi in negozio” con la seguente motivazione:

“Per un genere di teatro ‘originale’ che mette in risalto alcuni aspetti dell’assurdità dell’esistenza”

I premi assegnati dal Comitato Organizzatore sono stati i seguenti:

1. “Miglior testo brillante”: “Atto vandalico” della compagnia “Gli Scarabocchi” di Roma;

2. “Ex Aequo Migliore attrice giovane”: Livia Retrosi della compagnia “Piccolo Palcoscenico” di Pomezia con il corto “La patente”;

3. “Ex Aequo Migliore attrice giovane”: Stefania Ferrara della compagnia “La Brigata degli attori in_stabili” di Roma con il corto “Le ladre”;

4. “Migliore attrice caratterista”: Stefania Ciccodemarco della compagnia “I Palcoscemici” di Roma con il corto “L’amico americano”;

5. “Ex Aequo Miglior attore caratterista”: Gaetano Gurrieri della compagnia “I Covidioti” di Genzano con il corto “Uinnece”;

6. “Ex Aequo Miglior attore caratterista”: Giovanni Cedrone della compagnia “I Covidioti” di Genzano con il corto “Uinnece”.

Il Presidente dell’APS “I Scoordinati” Luigi Filosa e il Direttore Artistico Marco Consiglio facenti parte del Comitato Organizzatore ringraziano i collaboratori e gli sponsor che hanno permesso la realizzazione del Festival, tutte le compagnie partecipanti, la Giuria Tecnica e la Giuria di Qualità, il prezioso aiuto dello staff dell’associazione e soprattutto il numeroso pubblico che ha seguito con affetto la manifestazione e che grazie alle migliaia di preferenze hanno decretato il successo dell’iniziativa.

Il Presidente ha chiuso la manifestazione con un arrivederci alla XII Edizione del ”Festival di Teatro Brillante Amatoriale – Colli Aniene – Roma” e spera, che se tutto andrà bene, di poterlo organizzare dal vivo insieme ad un pubblico caloroso che segue ormai da anni la manifestazione.