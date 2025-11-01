Fiaccolata per Beatrice Bellucci, l’abbraccio di Roma: “Trasformiamo il dolore in impegno”

Roma si è stretta nel silenzio e nella commozione per Beatrice Bellucci, la ventenne morta il 24 ottobre in un incidente stradale su via Cristoforo Colombo.

Centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata nella giornata di ieri 31 ottobre dal Comitato residenti Ardeatino e Montagnola, a poche decine di metri dal punto in cui la giovane ha perso la vita.

Dietro lo striscione bianco con la scritta “Ciao Bibbi”, amici, familiari e semplici cittadini hanno camminato insieme, tra candele accese e applausi, in un silenzio rotto solo dalle preghiere.

In piazza dei Navigatori, accanto ai residenti, anche le istituzioni: il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri. Presenti anche i comitati di quartiere Ostiense e Montagnola.

Beatrice, residente all’Infernetto e studentessa di Giurisprudenza, era a bordo di una Mini insieme all’amica Silvia Piancazzo, quando l’auto è stata tamponata da una Bmw guidata da un 22enne di Anzio, ora indagato per omicidio stradale. Silvia è ancora ricoverata al San Camillo, in terapia intensiva.

Poche ore prima della fiaccolata, la città aveva salutato Beatrice nella basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, gremita da circa un migliaio di persone.

Il feretro bianco è stato accolto da un lungo applauso. Durante l’omelia, padre Giulio Albanese ha invitato a trasformare la tragedia in consapevolezza:

“Chiediamo al Signore di donarci la forza di trasformare il dolore in impegno, perché tragedie così non si ripetano. Il diritto di cittadinanza passa dalla consapevolezza del bene comune: rispettare le leggi e il codice della strada”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco Roberto Gualtieri e la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.

Una giornata segnata da lacrime, dolore e un messaggio condiviso da tutti: ricordare Beatrice significa anche impegnarsi per una città più sicura, dove nessun’altra vita venga spezzata sull’asfalto.

