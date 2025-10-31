Roma dice addio a Beatrice Bellucci: chiesa gremita per l’ultimo saluto alla giovane studentessa

Una folla commossa ha reso l’ultimo omaggio a Beatrice Bellucci, la ventenne romana tragicamente morta venerdì sera in un incidente stradale.

I funerali si sono svolti nella basilica di San Pietro e Paolo all’Eur, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e di parenti, amici e conoscenti della giovane.

La bara bianca di Beatrice, arrivata intorno alle 10:00, è stata accolta da un lungo applauso silenzioso. La famiglia, residente nel quartiere dell’Infernetto, ha scelto la basilica per consentire a tutti di partecipare al commosso addio.

Decine di corone di fiori e dediche hanno accompagnato il feretro, tra cui quella dell’AS Roma, club di cui Beatrice era grande tifosa, che ha ricordato la giovane con uno striscione durante l’ultima partita all’Olimpico.

Durante la cerimonia, padre Giulio Albanese ha invitato a ricordare anche Silvia Piancazzo, l’amica che era nell’auto con Beatrice e che è ancora ricoverata al San Camillo: “Preghiamo anche per Silvia, che certamente non dimenticherà quanto accaduto quel giorno”.

I genitori di Beatrice, Andrea e Teresa, hanno preso la parola tra lacrime e commozione. “Ti ringrazio per i tuoi vent’anni pieni di luce, come il sole che è uscito oggi. Ieri tutta Roma ti ha pianta, ha pianto anche il cielo… eri veramente unica. Grazie, amore mio”, ha detto il padre. La madre ha aggiunto con voce spezzata: “Se sto in piedi è grazie a Bea, perché Bea è potente. È grazie a lei”.

Un momento di dolore condiviso, ma anche di celebrazione della vita intensa e della personalità luminosa di Beatrice, che rimarrà nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.