Beatrice Bellucci, applauso infinito all’Olimpico prima della partita con il Parma

Un applauso lungo e caloroso, occhi lucidi sugli spalti e il silenzio rispettoso prima del fischio d’inizio. Così lo Stadio Olimpico ha reso omaggio a Beatrice Bellucci, la giovane di 20 anni tragicamente scomparsa in un incidente stradale sulla via Cristoforo Colombo.

La sua foto sorridente con la sciarpa giallorossa al collo è apparsa sui maxi schermi, mentre i 60 mila tifosi presenti hanno accolto l’immagine con un applauso infinito.

Poco dopo, una serie di striscioni ha scandito il cordoglio della curva e dei tifosi: “Un angelo tra i nostri colori… Ciao Beatrice” e “Roma ti piange, ciao Bea”.

Un gesto intenso, a testimonianza della vicinanza della città e del club giallorosso, che non si limita alla memoria: la Roma è impegnata anche nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale attraverso il progetto “Tieni in gioco la vita”, realizzato in collaborazione con l’ACI.

