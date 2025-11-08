Fidene e Vigne Nuove, le case comunali cadono a pezzi: residenti esasperati

A Fidene e Vigne Nuove, tra via Quarrata e via del Passo del Turchino, i residenti delle case comunali vivono da decenni in condizioni al limite della sicurezza.

Cornicioni pericolanti, tubature che perdono e tombini sprofondati raccontano una storia di degrado e incuria, che sembra non avere fine.

A denunciare la situazione è Manuel Bartolomeo, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio III:

“Da vent’anni gli inquilini delle case comunali sono lasciati a se stessi. Impalcature rimaste installate per anni e poi rimosse senza alcun intervento, tombini sprofondati, alberature pericolanti e scarsa manutenzione generale: è una situazione di incuria inaccettabile”.

Secondo Bartolomeo, il problema non riguarda solo le vie citate, ma si estende a gran parte dei quartieri di Fidene e Vigne Nuove.

Una manutenzione costante e mirata, aggiunge il consigliere, sarebbe non solo necessaria ma urgente, per restituire ai residenti la sicurezza e la dignità che meritano.

“Serve un intervento celere – sottolinea Bartolomeo – perché i residenti meritano risposte concrete, non passerelle elettorali a pochi mesi dal voto”.

La denuncia politica mette in luce un problema strutturale di manutenzione e sicurezza, con effetti concreti sulla vita quotidiana di centinaia di famiglie.

