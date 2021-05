Figliomeni (FDI): cura del verde si attua e non si annuncia solo per le elezioni

“Ieri la Sindaca Raggi, a mezzo stampa, annunciava il cambio di passo della gestione del verde in relazione alle periferie. Sempre ieri la realtà ha sbugiardato la propaganda visto che nella serata di ieri, su Via Tiburtina in zona San Lorenzo un albero è caduto travolgendo 2 persone, un padre e un bambino di 10 anni per fortuna feriti in maniera non grave. Poteva essere una tragedia, ma in ogni caso è un campanello d’allarme, l’ennesimo, che deve far riflettere, soprattutto la Sindaca e il suo entourage, della mancanza di monitoraggio del verde verticale a Roma e, in generale, della manutenzione delle aree verdi. Se leviamo le zone date in omaggio alla propaganda a Roma è praticamente assente la cura del verde, un’assenza che, fra le altre cose, ha comportato la chiusura di ville storiche, come Villa Celimontana, per mesi e mesi come da noi ampiamente denunciato con atti e interrogazioni. La Sindaca Raggi da cinque anni parla di cura del verde e il cambiamento lo abbiamo visto solo con riguardo agli assessori. La smetta di essere un disco rotto e attui tutte le iniziative possibili per far sì che la cura del verde da semplice spot venga attuata concretamente”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.