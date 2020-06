Figliomeni (FDI): “Inaccettabile abbandono degli alloggi di edilizia pubblica”

“Sullo stato degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, probabilmente il Sindaco Raggi si comporta come le tre scimmiette: non vede, non sente, non parla. Invece dei soliti slogan, come l’ultimo relativo all’acquisto di case sfitte, i 5 Stelle, che in quattro anni non hanno fatto proprio nulla per quanto riguarda il patrimonio immobiliare del Comune di Roma, dovrebbero attivarsi con un piano di manutenzione straordinaria delle case Erp.

“Le cronache quotidiane ci raccontano di infiltrazioni diffuse con cornicioni pericolanti che rischiano di causare tragedie, fogne che rigurgitano melma, grondaie occluse mai pulite, ascensori che non funzionano e via dicendo, ma i grillini, nonostante le tante denunce dei cittadini e del sottoscritto, continuano a fare orecchie da mercante. Siamo estremamente preoccupati dalle continue uscite spot della Raggi, specie adesso che ha iniziato la campagna elettorale alla disperata ricerca di visibilità per un secondo mandato da Sindaco a cui pensa soltanto lei. Ma se, in oltre due anni, lei e la sua giunta non sono riusciti a far riparare neanche l’ascensore di via Dameta nonostante denunce a tutti i livelli anche sui media, come pensa di risolvere problemi ben più seri? Vadano a casa prima possibile, hanno già fatto troppi danni”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.