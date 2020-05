Figliomeni (FDI) – Rollero (FI): “Intervenire su degrado parcheggio Ponte Mammolo”

“A distanza di anni non migliorano le condizioni della Stazione di Ponte Mammolo della linea B della metro e del vicino parcheggio, che versano in uno stato di degrado diffuso, dove se al momento a causa del Coronavirus è sparito il consueto suk di venditori abusivi, i rifiuti sparsi in ogni dove sono rimasti. Una condizione inaccettabile, tante volte denunciata dai cittadini, che chiedono che l’area sia ripulita e restituita alla decenza.

“I residenti di via Pescosolido hanno inviato in questi giorni una lettera di protesta al Gabinetto del Sindaco e a Roma Servizi per la Mobilità per chiedere le motivazioni per cui il parcheggio, che è adiacente alle loro abitazioni, continui a rimanere in un pietoso stato di abbandono, ma in cambio hanno ricevuto le consuete risposte evasive che ben conosciamo. Nello specifico l’aspetto più preoccupante è rappresentato dalle casette prefabbricate, che in origine erano adibite a bagni pubblici per lo spazio riservato al check-point dei pullman turistici, ora completamente invase da rifiuti di ogni genere, anche ingombranti e di un grosso albero sradicato che giace lì ormai da due anni.

“Abbiamo presentato una nota al Sindaco, a Roma Servizi per la Mobilità e alla Polizia Locale, per denunciare lo stato di degrado diffuso, reso ancora più preoccupante dal fatto che a poche centinaia di metri è presente l’asilo Bolle di Sapone, un pericolo per la salute di bambini piccolissimi.

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------

La solita inerzia del M5s che invece di pensare alla riqualificazione di luoghi degradati della città, si perde nei consueti spot elettorali”.Lo dichiarano Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Marco Rollero presidente del club delle libertà e le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia.