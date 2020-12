Figliomeni-Malara (FDI): “Raggi condannata su ponte Stazione Ostia Antica per discriminazione disabili”

“Il Campidoglio a guida Raggi è stato condannato dal Tribunale di Roma, oltre che ad un cospicuo risarcimento, anche ad adottare entro sei mesi un idoneo piano che dovrà rimuovere le barriere architettoniche presenti presso la stazione di Ostia Antica per consentire alle persone con disabilità di poter usufruire della stazione e del cavalcavia sopra via del Mare e via Ostiense, che purtroppo è totalmente inaccessibile.”

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale delle politiche sociali, e Pietro Malara capogruppo in X Municipio.

“Da tempo -prosegue la nota – denunciavamo tale discriminazione ed oltre un anno fa partecipammo alla manifestazione organizzata dalle associazioni con molte persone in carrozzina per richiamare l’attenzione dei media su tale vergognosa situazione, che colpisce soprattutto le persone più fragili. E pensare che poco tempo prima qualche loquace esponente 5 Stelle, molto abituato agli slogan piuttosto che alla risoluzione dei veri problemi, si era pure avventurato nel decantare la fruibilità degli scavi di Ostia Antica che, invece, come stabilito anche dal Giudice sono inaccessibili, come pure il Borgo, per molte persone che provengono dalla stazione. Ora, grazie anche all’associazione Luca Coscioni promotrice del ricorso, continueremo ad incalzare la Raggi tramite appositi atti ed interrogazioni affinché esegua immediatamente la sentenza del Giudice evitando ulteriori discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità”.